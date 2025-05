Lecture Zen Résumer l'article

Après un report, la date de sortie de GTA 6 a récemment été officialisée avec une date précise : le 26 mai 2026. Comme pour tout autre opus, ce Grand Theft Auto 6 sera disponible en précommande, avec sans doute, sans trop s’avancer, l’un des plus gros lancement day one de l’histoire du jeu vidéo. Voici tout ce que l’on sait sur sa commercialisation.

GTA VI figure parmi les jeux les plus attendus de l’histoire, et il est sans doute le plus gros produit de divertissement jamais créé. En 2013, GTA V avait déjà bouleversé l’industrie, et les ruptures de stock étaient bien réelles. Mais plus de dix ans plus tard, le paysage du jeu vidéo a considérablement évolué — notamment grâce au tout dématérialisé. Voici tout ce que l’on sait aujourd’hui sur les précommandes de Grand Theft Auto VI.

Où précommander GTA 6 ?

Pour le moment, les précommandes de GTA 6 ne sont pas encore ouvertes. La date de sortie du jeu a été fixée au printemps 2026, mais aucune information n’a encore fuité concernant l’ouverture des précommandes. Ce que l’on sait en revanche, c’est que le jeu sortira sur PS5 — toutes les versions confondues (Standard, Slim et Pro) — ainsi que sur Xbox Series X et Series S.

Certains sites affichent déjà des pages dédiées à GTA VI, mais les précommandes officielles ne sont pas encore disponibles. Cet article sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure que les offres de précommande seront mises en ligne par les différents revendeurs.

Les précommandes de GTA 6 sur PS5

La liste à suivre sera mise à jour quand les pages des e-commerçants seront déployées.

Amazon

E.Leclerc

Fnac

Micromania

Cdiscount

Boulanger

Rakuten

Auchan

Les précommandes de GTA 6 sur Xbox Series X|S

La liste à suivre sera mise à jour quand les pages des e-commerçants seront déployées.

Amazon

E.Leclerc

Fnac

Micromania

Cdiscount

Boulanger

Rakuten

Auchan

Microsoft Store

Les précommandes de GTA 6 sur PC : il faudra patienter

Malheureusement, comme pour les précédents opus de Rockstar, pas de sortie sur PC ne semble prévue pour le moment — du moins, pas en même temps que sur consoles. Dans le deuxième trailer, seules les mentions de la PS5 et de la Xbox Series X/S apparaissent. On espère qu’il faut comprendre qu’une version PC pourrait arriver plus tard, comme ce fut le cas pour GTA V ou encore Red Dead Redemption 2.

GTA 6 en version dématérialisée ou physique ?

Le nouveau jeu de Rockstar Games sera naturellement disponible en version dématérialisée. Et s’il y a bien une chose à apprécier avec ce format, c’est qu’il ne peut pas être en rupture de stock. Donc, si vous n’êtes pas spécialement pressé, vous pourrez obtenir le jeu dès le jour de sa sortie sans avoir besoin de le précommander.

Point important Méfiez vous des sites qui vous demandent un acompte dès maintenant : sans annonce officielle de Rockstar, il faut rester prudent pour éviter les mauvaises surprises.

En revanche, pour les versions physiques, c’est une autre histoire. Pour GTA V, certaines éditions avaient été épuisées en un temps record. Il y a fort à parier qu’il en sera de même pour GTA VI, et même les éditions classiques risquent de connaître des ruptures au lancement. Pour ces versions physiques, mieux vaut donc précommander si vous voulez être sûr de recevoir votre exemplaire dès le premier jour.

GTA 6 étant un excellent moyen de capter l’attention, certains sites peu scrupuleux pourraient aussi en profiter pour attirer les joueurs avec de fausses promesses et tenter de faire du phishing, alors prenez le temps de bien vérifier les noms de domaine — d’autant plus de ceux qui prétendent le vendre en avance.

Le prix de GTA 6

Une autre grande question qui plane avant le lancement des précommandes concerne le prix de GTA 6. Avec l’attente colossale qui entoure le jeu et les coûts de production faramineux qu’un tel projet implique, beaucoup s’interrogent sur une possible hausse tarifaire. Cette perspective n’a rien d’absurde : Nintendo a déjà amorcé cette tendance avec des titres annoncés pour sa prochaine console, la Switch 2.

Pour l’instant, malgré des rumeurs évoquant un prix pouvant dépasser les 100 euros, aucun tarif officiel n’a été communiqué. Il reste donc un espoir que le jeu s’aligne sur les standards actuels des AAA, autour de 79,99 €, comme ce fut le cas pour Red Dead Redemption 2 à sa sortie.

Date de sortie officielle de GTA 6

Après des années de rumeurs, de fuites et d’attente , GTA 6 a enfin eu une date de sortie précise et surtout officielle : le 26 mai 2026. Cette annonce, faite le 2 mai 2025 par Rockstar Games, marque un report important par rapport à la fenêtre initialement prévue à l’automne 2025. Il faudra donc prendre son mal en patience jusque-là… Le studio a expliqué ce décalage par son exigence de qualité et sa volonté de livrer une expérience à la hauteur des attentes colossales des joueurs.

Ce changement de calendrier n’a pas seulement déçu les communautés des joueurs et joueuses : il a également eu un impact sur l’industrie du jeu vidéo au global. En repoussant son mastodonte à 2026, Rockstar a libéré un espace stratégique sur la fin de l’année 2025, une période habituellement chargée en sorties majeures.

À quoi s’attendre pour ce nouveau GTA 6 ?

Avec GTA 6, Rockstar nous plonge dans l’État fictif de Leonida, une version exagérée et stylisée de la Floride, avec ses plages, ses marécages, ses quartiers bling-bling et ses bas-fonds. Au centre de cette carte, on retrouve Vice City, l’une des villes les plus cultes de la licence (apparue dans GTA: Vice City en 2002, puis dans un second opus intitulé Vice City Stories en 2006).

Inspiré directement de Miami, ce nouveau Vice City se veut plus moderne, vaste et évidemment plus réaliste. Le jeu inclut aussi de nouvelles zones comme Leonidas Keys (un archipel tropical), Grassrivers (les bayous), ou encore Port Gellhorn et le Mont Kalaga, servi par le nouveau moteur maison RAGE 9 e Rockstar. Ce nouveau monde, Rockstar a commencé à le dévoiler le 6 mai 2025 avec 76 images inédites postées sur son site officiel, en plus de la sortie de sa nouvelle bande-annonce.

Vice City 2002 GTA 6

L’intrigue suit Lucia et Jason, deux personnages principaux liés par une romance et un parcours criminel. Lucia, ancienne détenue de Vice City, est la première protagoniste féminine d’un GTA principal ; Jason, de son côté, est un ex-militaire reconverti dans des affaires louches.

Lucia et Jason dans GTA VI. // Source : Rockstar Games

Autour d’eux gravitent des personnages secondaires déjà bien identifiés sur le site du jeu : un animateur radio conspirationniste, un baron local ambigu, des influenceuses, un producteur en galère… Autant de figures satiriques de la société américaine.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !