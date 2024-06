Lecture Zen Résumer l'article

Elden Ring prolonge le plaisir avec une extension baptisée Shadow of the Erdtree. Toutefois, son accès n’est pas aussi simple que de cliquer sur un bouton dans un menu. Il faudra avoir battu deux boss optionnels au préalable.

Rien n’est jamais simple dans Elden Ring ou, d’une manière générale, dans les jeux vidéo développés par FromSoftware. Le 21 juin prochain, l’extension Shadow of the Erdtree sera disponible, mais cela ne veut pas dire qu’on pourra y jouer tout de suite. En effet, l’accès au DLC ne se fera pas via un bouton dans le menu principal.

Les développeurs japonais ont décidé d’imposer des conditions pour jouer à Shadow of the Erdtree — une nouvelle aventure qui s’annonce difficile. On pourrait croire que l’une d’entre elles consiste à terminer l’histoire principale. Mais pas du tout : pour jouer au DLC, il faudra battre Radahn et terrasser Mohg, deux boss qui sont normalement optionnels.

Plusieurs cas de figure sont possibles deux ans après le lancement d’Elden Ring il y a deux ans :

Vous avez terminé Elden Ring et battu tous les boss, sans lancer de Nouvelle Partie Plus (ou en ayant gardé une sauvegarde avant l’ultime cinématique) ;

Vous n’êtes pas loin de la fin d’Elden Ring et avez battu Radahn et Mohg (peut-être la meilleure situation) ;

Vous n’êtes pas loin de la fin d’Elden Ring et n’avez pas battu Radahn ou Mogh, ou les deux ;

Vous avez terminé Elden Ring et lancé une Nouvelle Partie Plus (désolé pour vous) ;

Vous venez de débuter Elden Ring.

Dans les deux premiers cas, vous n’aurez rien besoin de faire. Dans les autres, il faudra, comme exigé, battre Radahn et Mogh. Même si vous l’avez déjà fait avant de lancer une Nouvelle Partie Plus. Voici un guide pour se débarrasser rapidement des deux ennemis.

Comment battre rapidement Radahn et Mogh

Radahn

On peut très vite se frotter à Radahn dans Elden Ring, mais ce n’est pas forcément conseillé au regard de sa puissance. Il se trouve dans la région baptisée Caelid, sur une plage située près du Château du Lion rouge (au sud). Point important à noter : si vous y allé très vite, par exemple dans le cadre d’une Nouvelle Partie Plus, il faudra d’abord veiller à déclencher un festival. On peut le faire de plusieurs manières, mais on a retenu la solution suivante : se rendre dans le plateau Altus depuis le Grand Ascenseur de Dectus (au nord de Liurnia).

Le lieu pour accéder au combat face à Radahn // Source : Capture PS5

Pour activer le Grand Ascenseur de Dectus, il sera nécessaire de récupérer deux morceaux de médaillon :

L’un d’eux se trouve au Fort Faroth (à l’est de Caelid) ;

Un demi médaillon ici // Source : Capture PS5

L’autre se trouve au Fort Haight (à l’est de Nécrolimbe).

Un autre demi médaillon là // Source : Capture PS5

Une fois les deux morceaux en votre possession, vous pourrez prendre l’ascenseur pour vous rendre dans le plateau Altus, ce qui déclenchera le festival sans avoir besoin de se lancer dans une série de quêtes. Notons quand même qu’il faudra passer le premier donjon pour aller à Liurnia, ce qui signifie battre Margit le Déchu et Godrick. Ce n’est pas du temps perdu, puisqu’il faut aussi passer par eux pour atteindre Mohg.

Une fois le festival déclenché, vous pourrez affronter Radahn en passant par le Château du Lion rouge.

Mohg

Comme pour Radahn, plusieurs chemins mènent à Mogh — boss particulièrement puissant réservé aux niveaux les plus élevés. Le plus direct s’appuie sur une série de quêtes liées au personnage Varré (le premier que vous croiserez en sortant de la zone tutoriel). À son terme, il vous fournira un objet intitulé « Médaille de chevalier pur-sang » — lequel permet de se téléporter directement dans la zone où se trouve Mohg pour une audience spéciale.

L’objet qui permet de se téléporter dans l’antre de Mohg // Source : Capture PS5

Voici comment obtenir la « Médaille de chevalier pur-sang » :

Étape 1 : s’entretenir avec les Deux Doigts de la Table Ronde après avoir battu Godrick ;

Étape 2 : rencontrer Varré à l’entrée de l’Église de la rose, située dans la partie ouest de Liurnia. Il vous fournira alors des Doigts crochus de Duelliste, qui permettent d’envahir un autre joueur (multijoueur compétitif) :

Lieu où se trouve Varré Look de Varré

Étape 3 : réaliser trois envahissements (pas besoin de tuer votre adversaire) :

Étape 4 : aller reparler à Varré à l’Église de la rose, qui vous dira alors de récupérer du sang de servante ;

Étape 5 : récupérer le sang de servante sur une dépouille qui se trouve dans l’Église de l’inhibition (au nord est de Liurnia). On y accède facilement depuis le Site de grâce du Grand Ascenseur de Dectus (que vous aurez normalement débloqué pour tuer Radahn) ;

L’Église de l’inhibition se trouve au sud du Grand Ascenseur de Dectus // Source : Capture PS5

Étape 6 : s’entretenir une dernière fois avec Varré, toujours à l’Église de la rose, pour récupérer la médaille.

Mohg près du cocon de Miquella // Source : Capture PS5

Dans l’inventaire, il vous suffira ensuite d’utiliser la médaille pour vous rendre près du palais de Mohgwyn et, donc, affronter Mohg. Assurez-vous d’être suffisamment puissant et à l’aise. En Nouvelle Partie Plus, cela ne devrait pas vous poser trop de souci. Si jamais vous avez besoin d’images pour vous repérer, n’hésitez pas à visionner cette vidéo très complète de Playmoo, créateur de contenus spécialiste des souslike.

Après avoir battu Mogh, vous pourrez activer un Site de grâce devant le cocon d’où ressort le bras de Miquella. Ce sera la portée d’entrée vers Shadow of the Erdtree, une fois que le DLC sera installé sur votre console ou votre PC.

