Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les Prime Day sont une bonne occasion pour mettre la main sur un ou plusieurs jeux vidéo en version physique à bas prix. Voici une sélection de titres pour tous les goûts et sur toutes les consoles, afin de trouver votre jeu de l’été.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des Prime Day 2024

Quels jeux acheter pour les Prime Day si on aime la bagarre ?

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – PS5/Xbox Series

Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition est vendu 69,99 € sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. La version physique pour PlayStation 5 est proposée sur Amazon au prix de 35,99 €, et la version physique pour Xbox Series au même prix de 35,99 €.

Cyberpunk 2077 est une dystopie qui se déroule dans la mégapole futuriste de Night City. Vous incarnez V, un ou une cyber-mercenaire en plein cœur d’un récit teinté de lutte des classes et de technologie cyberpunk. Oubliez les défauts présents à la sortie du titre, le jeu n’a plus grand-chose à voir aujourd’hui. Les équipes de CD Projekt RED corrigent la plupart des défauts grâce aux correctifs de la mise à jour 2.0, et ajoutent une quinzaine d’heures de jeu avec l’extension Phantom Liberty.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty // Source : CD Projekt Red

La ville de Night City peut encore sembler un peu vide par endroits, mais reste l’une des grandes réussites du jeu. Vous pourrez vous plonger dans l’histoire passionnante en ligne droite, ou déambuler parmi les nombreuses quêtes annexes, pour la plupart bien écrites. La richesse de Cyberpunk tient dans sa cité aux mille bâtiments et recoins, à son univers bien construit, et à ses mécanismes de progression.

Pour aller plus loin Test de Cyberpunk 2077 : un jeu fabuleux à explorer malgré des opportunités manquées

Assassin’s Creed Mirage – PS5/Xbox Series

Assassin’s Creed Mirage est vendu sur le PlayStation Store au prix de 49,99 €. Il est proposé en version physique au prix de 23,74 € sur PS5, et au prix de 28,49 € sur Xbox Series.

Assassin’s Creed Mirage est le treizième épisode de la franchise Assassin’s Creed, débutée en 2007. L’histoire de ce dernier opus revient aux bases de la série, pour un retour aux sources attendu par les fans de la saga. L’intrigue se déroule dans le Bagdad de 861 où vous incarnez Basim Ibn Ishaq, un simple voleur que les joueuses et les joueurs ont pu déjà apercevoir dans le précédent jeu Assassin’s Creed Valhalla.

Assassin’s Creed Mirage // Source : Capture : Xbox Series X

Pour le meilleur, Mirage resserre son intrigue et sa carte pour une expérience moins indigeste. Le gameplay toujours efficace s’accompagne d’une direction artistique de grande qualité, avec un soin tout particulier accordé aux décors. Bien que le jeu souffre par moments de quelques problèmes techniques, l’aventure est réussie.

Pour aller plus loin Assassin’s Creed Mirage ravive la flamme

Quels jeux acheter pour les Prime Day si on aime l’aventure ?

Uncharted Legacy of Thieves Collection – PS5

Uncharted Legacy of Thieves Collection est vendu 49,99 € sur le PlayStation Store. Pour les Prime Day, il est proposé en version physique au prix de 18,98 €.

Legacy of Thieves Collection est la réunion de deux titres de la saga Uncharted, à savoir : Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy. Le premier est la conclusion magistrale de la licence du studio Naughty Dog, tandis que le second, bien qu’un simple spin-off, est l’un des meilleurs volets de la série.

Dans Uncharted 4: A Thief’s End vous retrouvez Nathan Drake et ses acolytes pour une ultime aventure dans des environnements encore plus ouverts, et encore plus beaux. La série prouve une dernière fois qu’elle n’a plus rien à envier à ni à Tomb Raider, ni à Indiana Jones, avec des moments épiques au service d’une histoire prenante. Une très belle manière de terminer la tétralogie sur les chapeaux de roue.

Uncharted: The Lost Legacy // Source : Capture PS5

Au départ, The Lost Legacy n’était quant à lui qu’une extension pour Uncharted 4, avant de devenir une nouvelle aventure annexe, sans Nathan Drake. Le duo 100 % féminin de ce nouvel opus se compose de Chloé et Nadine, déjà vu dans les précédents épisodes. La grande force du titre réside dans sa capacité à proposer un best-of de la saga, avec une histoire plus condensée et mieux rythmée, des environnements incroyables, et un gameplay nerveux. Un excellent épisode pour en prendre plein les yeux.

Pour aller plus loin Test d’Uncharted: The Lost Legacy sur PS4 : Naughty Dog signe une lettre d’adieu réjouissante

Death Stranding Director’s Cut – PS5

Death Stranding Director’s Cut est vendu 59,99 € sur le PlayStation Store. Pour les Prime Day, il est proposé en version physique sur PS5 au prix de 18,90 €.

Death Stranding, c’est le meilleur et le pire de son créateur, Hideo Kojima. Le producteur, scénariste, game designer et réalisateur japonais à l’habitude d’offrir aux joueuses et aux joueurs des œuvres atypiques, qui redéfinissent bien souvent l’industrie du jeu vidéo. Dans Death Stranding vous incarnez un livreur du futur chargé de livrer des colis dans un monde étrange et dévasté. Qualifié par certains de simulateur de marche, le titre de Kojima Productions va heureusement bien plus loin, et propose une aventure unique sous la forme de randonnées épuisantes minutieusement préparées.

Dans Death Stranding, Sam Porter Bridges porte des colis et construit des ponts, oui oui. // Source : Kojima Productions

Manette en main, c’est un véritable plaisir, presque thérapeutique, de marcher dans de magnifiques paysages, chargé comme un mulet. Malheureusement, Kojima enrobe son jeu d’une histoire confuse qui flirte avec la série B prétentieuse et nanardeuse, et qui a tout d’un caprice de réalisateur. Malgré tout, Death Stranding reste un très grand jeu qui n’a pas d’équivalent.

Pour aller plus loin Test de Death Stranding sur PS4 Pro : Hideo Kojima livre un chef d’œuvre

Avatar : Frontiers of Pandora – PS5/Xbox Series

Avatar : Frontiers of Pandora est vendu 79,99 € sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. Il est proposé pour les Prime Days au prix de 39,99 € en version physique sur PS5, et au prix de 47,49 € sur Xbox Series.

Si les Na’Vi vous manquent et que vous passerez bien vos vacances sur Pandora, alors le titre d’Ubisoft est fait pour vous. Situé entre les deux films, le jeu vous met dans la peau d’un ou d’une Na’Vi retenu captif par la corporation militaire RDA depuis son enfance. Après votre évasion, vous allez découvrir le monde de Pandora et ses dangers dans une quête qui n’est pas sans rappeler celle de Jake dans les films de James Cameron.

Avatar : Frontiers of Pandora est un titre réussi pour celles et ceux qui cherchent à s’évader le temps d’une partie. La faune et la flore de la planète sont graphiquement bluffantes, avec des environnements détaillés et de très beaux jeux de lumière. Le gameplay reste classique, mais les affrontements avec les humains sont amusants grâce aux capacités physiques supérieures des Na’Vi. Le jeu parvient à restituer le côté aérien des créatures, pour un divertissement honnête et globalement réussi.

Pour aller plus loin Dans Avatar: Frontiers of Pandora, on a juste envie de se balader

Quels jeux acheter pour les Prime Day si on aime les parties rapides ?

Prince of Persia : The Lost Crown – Ps5/Switch

Prince of Persia : The Lost Crown est proposé au prix de 39,99 € sur les principaux stores des consoles de salon. Pendant les Prime Day, la version physique est au prix de 22,94 € sur PS5, et au prix de 23,74 € sur Nintendo Switch.

Ce nouveau Prince of Persia revient un peu à l’origine de la saga, avec un titre en 2,5D qui n’est pas sans rappeler le premier épisode, sorti en 1989 sur Apple II. Forcement remis au gout du jour, le titre d’Ubisoft s’inscrit aujourd’hui encore plus dans le genre Metroidvania, et mélange action et exploration. Vous incarnez un membre d’un groupe d’Immortels, chargé de secourir le prince de Perse dans une aventure rythmée par de nombreux combats, et pas mal d’exploration.

Prince of Persia: The Lost Crown // Source : Capture PS5

Le gameplay nerveux est terriblement efficace de précision. Votre avatar est rapide et agile, et répond parfaitement bien à chaque commande. C’est un véritable plaisir manette en main tant la dynamique des affrontements est grisante, le tout avec une fluidité impeccable. Dommage que le jeu soit trop ponctué d’allers-retours, et que certains décors ou personnages manquent de détails.

Pour aller plus loin Prince of Persia: The Lost Crown est aussi cool que moche

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope – Switch

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est vendu 59,99 € sur l’eShop de la Switch. La version boîte est proposée au prix de 14,20 € sur Amazon pour les Prime Day.

Sparks of Hope fait suite au premier jeu Mario + The Lapins Crétins sorti en 2017. L’association entre la mascotte de Nintendo et les Lapins Crétins avait de quoi laisser songeur, et pourtant, le jeu tactique d’Ubisoft était une réussite. Sa suite, ici en promotion, reprend le meilleur du premier opus pour une recette améliorée. L’histoire n’est qu’un prétexte pour des phases d’exploration amusantes et des combats tactiques au tour par tour. Vous devrez intelligemment placer la team Mario et son équipe de Lapins Crétins afin d’optimiser vos attaques et votre défense.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope // Source : Ubisoft/Nintendo

Même si le titre ne propose pas un grand défi, les combats sont suffisamment stratégiques pour exiger de vous un minimum de réflexion. Pour le jeune public, le jeu peut même s’avérer un challenge excitant et une nouvelle proposition de jeu vidéo.

Pour aller plus loin

👉 Retrouvez les meilleurs jeux PS5 de 2024

👉 Ainsi que les meilleurs jeux Nintendo Switch

👉 Xbox Game Pass : les 8 nouveaux jeux de juillet 2024

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !