Marvel’s Spider-Man 2 pourrait être la plus belle vitrine technique de la PS5, à en croire les récents propos du studio Insomniac Games. Ainsi, le ray tracing sera activé dans tous les modes d’affichage.

Avant le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X, Sony et Microsoft s’étaient accordés sur un point : la volonté d’offrir la meilleure expérience visuelle possible, avec les dernières technologies comme le ray tracing. Après bientôt trois ans de commercialisation, la réalité est tout autre : sur ces consoles, le ray tracing est trop souvent une option qu’on désactive, tant il bride les performances. Mais il semblerait qu’on pourrait bientôt voir la lumière grâce à Marvel’s Spider-Man 2.

Dans une interview accordée à IGN et publiée le 15 septembre, Mike Fitzgerald, directeur de la technologie au sein du studio Insomniac Games, a fait savoir que le ray tracing serait actif par défaut, avec tous les modes d’affichage proposés dans Marvel’s Spider-Man 2. Généralement, l’option qui privilégie la performance (un framerate à 60 fps) n’a pas le ray tracing pour parvenir à offrir une expérience confortable. Aujourd’hui, Insomniac Games maîtriserait suffisamment la PS5 pour tout optimiser.

Marvel’s Spider-Man 2 // Source : PlayStation

Marvel’s Spider-Man, future vitrine du ray tracing sur console ?

Mike Fitzgerald explique : « Avec ce jeu, nous avons réussi à faire du ray tracing une base pour le mode performance. Il n’y a aucun mode qui désactive le ray tracing, car il n’y en a pas besoin. Nous sommes parvenus à délivrer ce que nous pensons être les meilleurs graphismes pour Spider-Man et nous tenons à ce que tout le monde puisse en profiter. » Le ray tracing serait donc indispensable dans l’orientation artistique choisie par Insomniac Games pour Marvel’s Spider-Man 2.

Cette future aventure du superhéros Marvel, où on pourra jouer Venom et voler en wingsuit, proposera trois choix aux propriétaires d’une PS5 : 30 fps, 40 fps et 60 fps. Ce qui revient à : qualité, équilibré et performance. Le mode « Qualité » offrira le plus beau rendu, mais il sera le moins fluide. Si vous avez un téléviseur compatible VRR, alors ce sera encore mieux, sachant que Marvel’s Spider-Man 2 s’appuie sur une définition dynamique pour maximiser le confort de jeu.

Au lancement de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, disponible en même temps que la PS5, Insomniac Games ne proposait que deux options : Fidélité (4K + ray tracing) et Performance (60 fps sans ray tracing). Le studio avait fini par ajouter un troisième mode : Performance RT, qui permet de profiter du ray tracing en sacrifiant un peu de fluidité.

Marvel’s Spider-Man 2 pourrait finalement constituer une formidable vitrine technique pour la PS5, pour peu que ces promesses soient tenues. On peut faire confiance à Insomniac Games, qui en a mis plein la vue avec Ratchet & Clank: Rift Apart, ainsi qu’à la maturité de la console.

