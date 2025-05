Lecture Zen Résumer l'article

En plus d’une seconde bande-annonce, du synopsis officiel, de la liste des personnages et de premières informations sur les lieux importants du jeu, Rockstar Games a publié le 6 mai 2025 plusieurs images inédites de GTA VI, son prochain grand titre attendu le 26 mai 2026. On y découvre de très beaux décors de Vice City.

C’est la surprise du 6 mai 2025 : GTA VI, fraîchement repoussé par Rockstar Games au 26 mai 2026, a le droit à une seconde bande-annonce. Un an et demi après sa dernière communication officielle, Rockstar Games dévoile son futur jeu pendant 2 minutes et 47 secondes. L’éditeur a aussi publié le premier synopsis officiel du jeu, donne des indices sur certaines mécaniques et ironise même sur les leaks des précédents mois.

Autre grande nouveauté : la mise en ligne d’un site officiel avec de très nombreux détails sur le jeu (tous les personnages, par exemple). Sur ce site, on compte 76 images inédites.

Les images de Jason Duval dans GTA 6

Sur son site, Rockstar Games présente d’abord ses nouveaux personnages. Jason Duval apparaît en premier, avec de nombreuses images inédites :

Jason Duval dans GTA 6. // Source : Rockstar Games

Jason dans GTA VI. // Source : Rockstar Games

Jason Duval dans GTA VI. // Source : Rockstar Games

Jason fait de la pêche. // Source : Rockstar Games

Les images de Lucia Caminos dans GTA 6

Lucia, la première femme jouable dans GTA VI, est aussi à l’honneur sur le site. On la voit en prison, à la piscine ou au sport. Pas besoin de vous dire qu’on a déjà hâte de la rencontrer.

Lucia en prison dans GTA VI. // Source : Rockstar Games

Lucia à la piscine dans GTA VI. // Source : Rockstar Games

Lucia à la boxe. // Source : Rockstar Games

L’image la plus cinématique de Lucia dans GTA VI. // Source : Rockstar Games

Les personnages secondaires se dévoilent

Sur le site de Rockstar, on rencontre aussi les personnages secondaires de GTA VI. On découvre par exemple Cal Hampton, le pote complotiste de Jason. Quelque chose nous dit qu’il pourrait être un des personnages les plus drôles du jeu.

Carl dans GTA VI. // Source : Rockstar Games

Autres nouveaux personnages : Boobie Ike, une personnalité puissante de Vice City. Il y a aussi Dre’Quan Priest (un magouilleur qui veut rapper), Real Dimez (une influenceuse), Raul Bautista (un spécialiste des braquages) et Brian Heder (un trafiquant de drogues).

Boobie Ike dans GTA VI. // Source : Rockstar Games

Dre »Quan Priest dans GTA VI // Source : Rockstar Games

Real Dimez dans GTA VI. // Source : Rockstar Games

Raul Bautista dans GTA VI. // Source : Rockstar Games

Brian Heder dans GTA VI. // Source : Rockstar Games

Des dizaines d’images de Vice City qui nous donnent envie de voyager à Miami

En plus des personnages, le site de Rockstar Games révèle plusieurs endroits importants dans le nouveau Vice City. Toutes les images sont spectaculaires et donnent envie de goûter à cet open world qui s’annonce déjà légendaire.

Capture d’écran de Vice City. // Source : Rockstar Games

Les 76 images peuvent être consultées sur le site de GTA VI. Il s’agit, pour l’instant, des seules captures d’écran officielles du jeu le plus attendu de la décennie.

