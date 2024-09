Lecture Zen Résumer l'article

Sans surprise, l’édition collector « 30e anniversaire » de la PlayStation 5 Pro, mise en vente le 26 septembre, n’est déjà plus en stock. Sur le marché gris, les prix s’envolent.

Comme beaucoup, j’ai voulu mettre la main sur une édition « 30e anniversaire » de la PlayStation 5 Pro, modèle limité à 12 300 exemplaires dans le monde et mis en vente le 26 septembre, à 10h du matin, sur le site de Sony. J’ai même mis mon frère et un ami sur le coup, en vain. Car, comme beaucoup, j’ai été placé trop loin dans la file d’attente et contraint d’accepter les miettes au terme d’une interminable attente — « juste » une manette.

Cette issue était hélas à prévoir. Sony a lancé un produit désirable, basé sur la nostalgie, et en laissant les personnes intéressées s’en remettre à la chance. L’entreprise n’avait même pas communiqué le prix, surprise positive de cette sortie éclair (1 100 €, alors qu’on s’attendait à plus). Dorénavant, les fans n’ont plus que leurs yeux pour pleurer, surtout s’ils vont faire un tour sur les sites secondaires, où les spéculateurs revendent déjà cette PS5 Pro, console qu’ils n’ont pas encore reçue, à des prix invraisemblables.

Ici c’est 5 000 €. // Source : Capture d’écran

Des PS5 Pro collector à 5 000 € sur leboncoin

Oui, la PS5 Pro « 30e anniversaire » n’a pas été acquise que par des fans qui comptaient l’utiliser normalement et l’exposer fièrement chez eux. Le faible stock, couplé à une disponibilité via un seul canal de vente, était une aubaine trop belle pour les spéculateurs et les scalpers, les mêmes qui avaient profité de la pénurie de la console en 2020 et 2021 pour la vendre plus à des prix excessifs aux personnes impatientes.

Là, 4 990 € (10 € économisés !). // Source : Capture d’écran

C’est ainsi que, sur un site comme LeBonCoin, on trouve déjà des modèles à 5 000 €, soit quasiment cinq fois le tarif. Même son de cloche sur eBay : on en déniche à 8 000 €. Le pire ? Certains sont vraiment prêts à dépenser beaucoup pour mettre la main dessus — en témoigne l’onglet des ventes terminées et réussies sur eBay. Tant qu’il y a une demande, ces offres honteuses n’ont aucune raison de disparaître. L’avenir dira si le soufflet finira par retomber. Il y a 10 ans, Sony avait commercialisé une PS4 spéciale à l’occasion du 20e anniversaire. On en trouve encore à 1 900 € sur eBay.

Sur eBay, c’est encore plus cher. // Source : Capture d’écran

La PS5 Pro « 30e anniversaire » n’est pas le seul objet de la collection à voir son prix s’envoler. On peut spéculer aussi sur la PlayStation 5 Slim (aux alentours de 1 000 €, soit le double) ou la manette DualSense (environ 200 €, contre 80 €). Seuls le PlayStation Portal et la manette DualSense Edge échappent à cette règle : on peut toujours les commander à leur prix normal sur le site de Sony.

Et des gens achètent… // Source : Capture d’écran

Dernier produit victime des spéculateurs ? Le lecteur de disque amovible, indisponible sur des sites comme Amazon. Normalement vendu 120 €, il vous en coûtera entre 150 et 200 € sur leboncoin. La raison ? Il n’est pas fourni avec la PS5 Pro.

