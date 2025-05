Lecture Zen Résumer l'article

Spin-off de l’un des jeux vidéo les plus marquants de ces dernières années, Elden Ring Nightreign offre de jolis moments de bravoure à vivre à trois. Il est simplement dommage de constater que FromSoftware a oublié une fonctionnalité indispensable en 2025. Notre test.

Je ne peux pas m’empêcher de penser à celles et ceux qui vont aller chez Micromania et tomber sur Elden Ring Nightreign en se disant, « Oh, génial, la suite d’Elden Ring ! ». Les personnes concernées, moins informées que les autres, risquent de vite déchanter en lançant le jeu. Car Elden Ring Nightreign n’est ni une suite ni une extension du chef-d’œuvre de FromSoftware. Il s’agit d’un spin-off qu’on pourrait accuser de miser sur un grand nom pour capter l’attention et par ricochet générer des ventes facilement.

Car force est d’admettre qu’Elden Ring et Elden Ring Nightreign s’appuient sur des philosophies opposées, malgré quelques points communs évidents (la narration cryptique en tête). Elden Ring est une aventure massive qui récompense le temps qu’on est prêt à lui offrir. Elden Ring Nightreign propose une collection d’expéditions rapides dans laquelle on peut se sentir oppressé. Elden Ring est pensé comme une épopée solitaire, Elden Ring Nightreign se déguste plus volontiers en coopération. Les fans diront que le spin-off est une expérimentation pour (re)visiter un univers apprécié sous un autre prisme.

Elden Ring Nightreign

Les ennemis inédits sont réussis

Gameplay calibré aux petits oignons Points faibles L’absence de cross-play est impardonnable

Beaucoup de recyclage

Une routine s’installe vite pour réussir une run

L’absence de cross-play dans Elden Ring Nightreign est vraiment dommage

Un petit d’optimisations svp Sur PS5 Pro, Elden Ring Nightreign revendique un rendu visuel de qualité, assorti d’une belle base technique. Toutefois, on a pu déplorer quelques ralentissements. Quelques mises à jour d’optimisation vont être nécessaires.

Elden Ring Nightreign est donc une expérience qui se joue seul ou à trois, mais pas à deux. D’ailleurs, on ne vous recommandera pas de vous jeter dans le grand bain sans allié : le jeu a été équilibré pour un trio, et ça se ressent dans la manière dont il est configuré, dont est structurée l’unique carte du jeu et, même, dont le premier boss se comporte (il peut se diviser en… trois). En solo, surtout lors des premières parties, Elden Ring Nightreign peut se transformer en véritable calvaire.

Elden Ring Nightreign n’est pas compatible avec le cross-play

Comme toujours, FromSoftware explique si peu les règles mises en place. Ce n’est pas un problème pour Elden Ring, qui laisse le temps. Ça l’est pour Elden Ring Nightreign qui place dans une situation d’urgence : vous n’avez que quelques dizaines de minutes pour vous préparer à vaincre un puissant seigneur, via un cycle jour/nuit régi par une carte qui rétrécit très vite pour nous amener vers une zone réduite (façon Fortnite). L’idée est d’alors d’optimiser sa montée en puissance pour être le plus résistant et fort possible, en un laps de temps réduit (trop réduit pourra-t-on penser au départ, mais c’est le rythme du jeu qui veut cela). Dès lors, vos premières expéditions risquent d’être hésitantes, alors qu’il est nécessaire de savoir précisément ce que l’on fait et où aller si on veut triompher.

Elden Ring Nightreign mise sur la coopération à trois // Source : Bandai Namco

La structure roguelite d’Elden Ring Nightreign permet d’apprendre run après run, mais les quelques bonus passifs débloqués ne changent pas fondamentalement la donne. La clé de la réussite se situe en réalité dans notre capacité à collaborer avec les autres, fruit d’une excellente communication et coordination. En cela, il est vivement recommandé de jouer au titre de FromSoftware, non seulement à trois mais aussi en s’appuyant sur un moyen d’échanger en vocal (ce que ne propose pas le jeu en natif). Et c’est là où le studio japonais a oublié une fonctionnalité essentielle, qui plus est en 2025.

Comme Elden Ring Nightreign implique une forme d’exigence sociale, s’en remettre au matchmaking pour trouver des acolytes — inconnus — ne conduira peut-être pas à une victoire. Ce qui sous-entend de connaître ses partenaires à l’avance, à condition qu’ils jouent sur la même plateforme que soi. Car, non, Elden Ring Nightreign n’est pas compatible avec le cross-play, qui permet à un fan Xbox de jouer avec un homologue PlayStation ou PC sans barrière. En oubliant le cross-play, FromSoftware met les personnes intéressées par Elden Ring Nightreign face à des obstacles qui pourraient s’avérer inextricables. Si on veut en profiter avec des amis, il va falloir que tout le monde soit dans le même écosystème. Pour une production autant orientée sur la coopération, c’est un souci de taille. Pas besoin de préciser que tout le monde doit acheter le jeu : Split Fiction reste l’exception.

Elden Ring Nightreign a des boss inédits impressionnants // Source : Bandai Namco

Il y a du recyclage dans Elden Ring Nightreign, mais le sentiment d’accomplissement demeure

Prix doux Elden Ring Nightreign est un jeu vidéo totalement indépendant (pas besoin d’Elden Ring pour y accéder). Il est vendu au prix de 40 €.

Il est vraiment dommage de constater un tel oubli de la part de FromSoftware, qui donnerait presque l’impression d’être toujours à l’âge de pierre. Si éloigné soit-il de son ainé, Elden Ring Nightreign parvient à retranscrire lui-aussi ce sentiment d’accomplissement quand on parvient à terrasser — ensemble — un ennemi particulièrement menaçant. C’était loin d’être gagné d’avance, et c’est le signe que le studio japonais maîtrise une nouvelle fois son sujet dans cette proposition qui bascule clairement dans la réinvention que personne n’avait réclamée.

À peine remis des affrontements dantesques d’Elden Ring, puis de son extension Shadow of the Erdtree, que FromSoftware nous balance déjà une horde de boss inédits assez savoureux — dont deux qui ne sont pas cadeaux. Les développeurs n’ont semble-t-il pas encore épuisé leur imagination, quand bien même Elden Ring Nightreign remplit avec du recyclage assumé, façon jubilé (les boss intermédiaires convoquent du déjà-vu, et pas seulement dans Elden Ring). Quand vient se pointer l’infâme Roi sans nom de Dark Souls 3, à l’origine de bien des cauchemars, les frissons ne manquent pas de faire tressaillir.

Elden Ring Nightreign recycle beaucoup // Source : Bandai Namco

On aurait quand même aimé que l’ascenseur émotionnel procuré par Elden Ring Nightreign ne se noie pas dans une routine. Une fois qu’on a compris le chemin pour se donner les meilleures chances, on finit par refaire les mêmes boucles, au sein d’environnements qu’on connait par cœur, en priant pour que le butin aléatoire soit de notre côté. Les quelques événements majeurs, qui modifient le décor, et autres raids aléatoires, ne sont pas assez nombreux et marquants pour pimenter les parties. Avec une bonne équipe (les différentes classes sont complémentaires) et une préparation bien réfléchie à force de la répéter, vous viendrez vite à bout d’Elden Ring Nightreign, sans carotte pour avoir envie d’y retourner. Pour preuve, il nous a fallu moins de 20 heures pour remplir le tableau de chasse à 100 %.

Si vous avez deux amis qui jouent sur la même plateforme que vous et que vous êtes fan d'Elden Ring, alors le spin-off Elden Ring Nightreign vous procurera certainement quelques frissons de satisfaction. Aventure pensée pour la coopération à trois, et articulée autour d'expéditions courtes mais intenses, cette proposition de FromSoftware témoigne d'un savoir-faire évident. Mais se lancer dans Elden Ring Nightreign en solo (bon courage) ou avec des inconnus (sans chat vocal) ne saurait procurer le même sentiment d'accomplissement. Et c'est là où le titre touche ses limites : alors qu'il se veut 100 % orienté vers le multijoueur, Elden Ring Nightreign oublie de cocher la case du cross-play et finit par ériger des obstacles qu'il devrait s'efforcer d'abattre. Le jeu se mérite un peu trop, et d'aucuns diraient là se trouve la marque de fabrique de FromSoftware.

