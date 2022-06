Le studio Guerrilla Games a déployé une mise à jour pour Horizon Forbidden West. Elle s’attarde notamment sur le mode Performance. Et c’est le jour et la nuit par rapport au rendu à la sortie.

Depuis son lancement en février 2022, Horizon Forbidden West propose deux modes d’affichage : l’un permet d’avoir des graphismes en 4K avec une fidélité exemplaire, l’autre met plutôt l’accent sur la performance, avec un framerate à 60 fps garanti. Je me souviens très bien de mes premières minutes à tester les deux options proposées sur PS5, pour faire très vite le constat suivant : le mode Performance était tout simplement raté.

Certes, on gagnait en fluidité, mais au prix d’un sacrifice très, voire trop important sur le rendu global. Outre la perte de détails liée à une définition logiquement inférieure, tout scintillait et ce n’était pas très agréable pour les yeux. À tel point que je n’ai pas hésité à noter « Le mode Performance décevant » dans les points négatifs de mon test d’Horizon Forbidden West sur PS5. À mes yeux, il ne faisait pas honneur au travail de titan de Guerrilla Games sur la direction artistique, jusqu’à devenir un vrai défaut.

Et puis le studio a déployé une nouvelle mise à jour pour Horizon Forbidden West, officialisée à l’occasion du State of Play diffusé dans la nuit du 2 au 3 juin. Autant l’avouer en toute franchise : le mode Performance n’a plus rien à voir avec ce qu’il était avant.

The performance mode in Horizon Forbidden West looks better than ever before with the latest patch. pic.twitter.com/1JobrU1aUv — Ben (@videotech_) June 2, 2022

Loué soit le dernier patch d’Horizon Forbidden West

« Nous avons retravaillé l’anticrénelage temporel pour améliorer la fidélité visuelle en mode Performance sur PS5 et le rendu sur PS4 Pro », indique Guerrilla Games dans un communiqué publié sur le PlayStation Blog le 3 juin. Louées soient les améliorations, car l’expérience visuelle est désormais somptueuse. Avec ce patch (gratuit, rappelons-le), le mode Performance se rapproche volontiers du rendu offert par le mode Fidélité. Il faut vraiment s’intéresser aux petits détails (les feuillages par exemple) ou à la profondeur de champ pour déceler des différences. C’est bluffant, d’autant que le framerate à 60 fps ne faiblit pas, preuve que les développeurs sont parvenus à optimiser avec réussite.

On aurait presque envie de (re)découvrir l’intégralité de la copieuse aventure Horizon Forbidden West dans ces conditions idéales et, surtout, ultra confortables. Car si le mode Fidélité reste le plus beau, le framerate moins élevé a tendance à accrocher un peu, ce qui n’est pas toujours très agréable. Surtout, après avoir goûté aux 60 fps, on n’a tout simplement plus envie de revenir en arrière. Vous voulez une preuve ? Regardez cette vidéo comparative prouvant les bienfaits de la mise à jour 1.14 :

C’est de bon augure pour l’avenir de la PS5, une console capable de faire tourner de très jolis jeux avec une fluidité bienvenue. Il est simplement dommage d’attendre aussi longtemps, après le lancement, pour en profiter.

Nos comparaisons (bon courage pour déceler des différences au premier regard) :

Mode Performance Mode Fidélité

Mode Performance Mode Fidélité

Mode Performance Mode Fidélité

Mode Performance Mode Fidélité

À noter que Guerrilla Games va continuer de se pencher sur Horizon Forbidden West à l’avenir. Au programme : un taux de rafraîchissement variable (meilleure synchronisation entre le nombre d’images générées par la PS5 et celui affiché par votre télévision) et un mode 40 fps. Ce dernier pourrait constituer un excellent compromis entre qualité et performance. Attention, néanmoins, à ne pas multiplier les modes sous peine de transformer la PS5 en PC.

