Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft a levé le voile sur sa première console Xbox, conçue en partenariat avec Asus. Si elle offre une expérience Xbox, son architecture basée sur Windows 11 permettra d’accéder aux autres plateformes. Et, par extension, aux titres PlayStation.

En fin d’année, Microsoft va lancer la première console portable de son histoire : la Rog Xbox Ally, conçue en partenariat avec Asus. Pourvue d’une puce AMD Ryzen Z2 Extreme AI dans sa version la plus chère (prix inconnu), la console tournera sous Windows 11, avec une interface pensée pour le gaming. Microsoft promet notamment des tâches en arrière-plan moins gourmandes pour améliorer les performances.

La Rog Xbox Ally est pensée pour donner accès aux jeux Xbox, que ce soit via la boutique Xbox ou le Xbox Game Pass. On pourra télécharger et installer les jeux, ou passer par le streaming. En parallèle, on pourra profiter d’un agrégateur pour retrouver sa collection emmagasinée sur d’autres plateformes, comme Steam ou l’Epic Games Store. Ce qui veut dire que cette console Xbox va pouvoir lire des jeux… PlayStation.

Console Asus Rog Xbox Ally X

Des jeux PlayStation sur une console Xbox, c’est bientôt possible

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

« Dans l’expérience plein écran Xbox, vous retrouvez votre bibliothèque de jeux unifiée avec les titres Xbox, Game Pass, Battle.net, et d’autres plateformes majeures », indique Microsoft dans son communiqué publié le 8 juin. Et à la multinationale d’ajouter : « Vous pouvez télécharger vos jeux depuis vos boutiques préférées, utiliser Discord, regarder Twitch, installer des mods, tout cela, dans l’environnement Xbox. Le choix vous appartient. »

Depuis plusieurs années, Sony ouvre son catalogue PlayStation à la plateforme PC. Ce qui permet aux personnes concernées de jouer à des titres comme God of War, The Last of Us Part I, Returnal ou encore Marvel’s Spider-Man sans faire l’acquisition d’une PS5. Sur Steam, une vingtaine de jeux estampillés PlayStation sont disponibles. Et Sony ne va pas stopper cette stratégie consistant à rentabiliser ses investissements dans la propriété intellectuelle.

La Rog Xbox Ally ayant accès à Steam, cela veut dire que, factuellement, cette console Xbox fait tourner des jeux PlayStation. Un point qui était totalement impensable il y a encore quelques jours et qui récompense le choix de Microsoft de privilégier Windows 11 (plus ouvert) à un software 100 % Xbox (fermé, comme sur ses consoles de salon).

Ironie du sort, on peut aussi jouer à des jeux Xbox sur PlayStation 5 grâce au positionnement de Microsoft sur le marché du gaming. En raison de ses acquisitions colossales (Bethesda, Activision Blizzard) et des faibles parts de marché de ses consoles, la firme de Redmond préfère épouser le statut de gros éditeur tiers — une stratégie payante. Voilà pourquoi des titres comme Indiana Jones and the Great Circle, Forza Horizon 5 ou encore Doom: The Dark Ages sont disponibles sur PS5.





Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama