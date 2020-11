La PlayStation 5 sort le 19 novembre en France. Elle succède à la PlayStation 4, l'une des consoles de salon les plus vendues de tous les temps. Quels sont les accessoires, jeux et services à lui associer pour bien débuter son aventure next gen ? On fait le point.

Au sein de la rédaction Numerama, nous sommes tous joueurs et joueuses, de près ou de loin. Nous avons aussi un spécialiste jeux vidéo dans nos rangs qui teste des dizaines et des dizaines de titres chaque année depuis de longues années. Il a même écrit ce petit paragraphe à la troisième personne !

À partir du 19 novembre, les joueurs PlayStation vont entrer dans une nouvelle génération. C’est à cette date que Sony lance la PlayStation 5, conçue pour succéder à la PS4 et pour rivaliser avec la Xbox Series X de Microsoft. Sony a décidé de doubler l’offre avec une version sans lecteur de disque à 399 euros et une normale à 499 euros.

Sony a par ailleurs prévu très large en termes d’accessoires (casque audio, manette, télécommande, caméra…) et de jeux (26 jeux, dont 6 exclusivités). Il y a donc matière à se perdre dans cette offre de lancement, pensée pour accompagner les joueurs pendant les mois à venir.

Accessoires pour améliorer l’ergonomie ou renforcer l’immersion, jeux pour en prendre plein les yeux… On fait le point dans ce guide qui évoluera avec le temps.

Quelle console choisir ?

Avec ou sans disque

La PlayStation 5 est disponible en deux versions : une édition classique et une Digital Edition. La différence entre les deux ? Un lecteur de disque Blu-ray UHD, absente de la deuxième déclinaison vendue 100 euros de moins (399 contre 499 euros). Sinon, ce sont exactement les mêmes consoles : même puissance, même catalogue de jeux, mêmes fonctionnalités et presque le même design (la Digital Edition est plus fine, 92 mm contre 104 mm).

La PlayStation 5 Digital Editon s’adresse à celles et ceux qui ont déjà abandonné le format physique. Il faut néanmoins jouir d’une bonne connexion internet pour être en mesure de télécharger rapidement les jeux (qui seront de plus en plus lourds). Acquérir cette version revient aussi à faire une croix sur la lecture de films et/ou séries en Blu-ray UHD.

À lire : Notre test de la PS5

Quels sont les accessoires indispensables pour la PS5 ?

Manette DualSense

Le vrai coup de <3

La manette DualSense est tout simplement le meilleur accessoire jamais conçu par Sony. Elle gomme plusieurs défauts de la DualShock 4 — ergonomie irréprochable, autonomie à la hausse — et ajoute plusieurs technologies immersives qui ne demandent qu’à être exploitées par les développeurs (retour haptique, gâchettes adaptatives). Il suffit de quelques minutes passées sur Astro’s Playroom pour tomber amoureux de la DualSense.

Au lancement, la DualSense n’est disponible que dans une seule finition — mélangeant le blanc et le noir comme la console. « D’autres coloris seront disponibles ultérieurement, mais nous n’avons pas d’annonce officielle à effectuer pour le moment », révèle Sony dans sa grosse F.A.Q. officielle sur la PS5.

À lire : Notre test de la DualSense

Casque audio 3D Pulse

Mieux que les hauts-parleurs d'un TV

Sony a intégré la technologie Tempest 3D AudioTech à sa PlayStation 5. Elle est censée renforcer l’immersion sonore, avec des effets pouvant venir de toute part. Pour montrer la voie à suivre, la multinationale commercialise le casque 3D Pulse, qui reprend le design de la gamme PS5 (alliance de blanc et de noir). Si le rendu est appréciable, on est encore loin de ce que peut offrir le Dolby Atmos. Toujours est-il que, pour moins de 100 euros, il y a une vraie plus-value, d’autant que le 3D Pulse est un produit très confortable.

À lire : Notre test du casque 3D Pulse

Télécommande

L'accessoire multimédia

La télécommande n’est pas le premier accessoire auquel on pense quand on fait l’acquisition d’une nouvelle console. Ce serait renier ses fonctionnalités multimédia. La PS5 est, dès son lancement, capable de lire des films, séries et documentaires en format physique et/ou numérique. Et pour naviguer de manière plus confortable dans l’interface typée box TV, une télécommande est plus conseillée qu’une manette. L’officielle de Sony, qui arbore un design compact avec un grip au dos, remplit largement sa fonction première. On trouve même des raccourcis vers quatre applications de streaming (YouTube, Spotify, Netflix et Disney+). Petit plus : quand vous allumez la PS5 avec, vous arrivez directement sur l’onglet média.

Le service indispensable

PlayStation Plus

Obligatoire pour le jeu en ligne

Le PlayStation Plus est indispensable pour jouer en ligne sur PlayStation 5, comme c’était déjà le cas pour la PlayStation 4. L’abonnement permet en outre de récupérer des jeux gratuits tous les mois (Bugsnax ouvre le bal en novembre). Mieux, Sony a décidé de gâter les joueurs PS5 en mettant au point une Collection réunissant vingt incontournables de la PS4, avec quelques améliorations (exemple : temps de chargement réduits grâce au SSD).

Voici la liste des jeux :

Batman : Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty : Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit : Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV, Édition Royale

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter : World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet and Clank

Resident Evil 7 Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4 : A Thief’s End

Trois jeux déjà incontournables sur PS5

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Le jeu feel good

Vous cherchez un jeu qui va vous en mettre plein les yeux ? Marvel’s Spider-Man : Miles Morales est le titre qu’il vous faut. Avec ses multiples effets lumineux et son affichage ray tracing, le spin-off est une véritable vitrine pour la PS5. Le studio Insomniac Games est d’une générosité débordante. En prime, le gameplay est maîtrisé de bout en bout et on passe un agréable moment à déambuler dans les rues de New York en compagnie de Miles Morales.

Demon’s Souls

Beau à en pleurer

Demon’s Souls n’est autre que le remake du jeu éponyme, sorti à l’époque sur PlayStation 3. Père spirituel de la trilogie Dark Souls — et de tous les dérivés qui ont suivi –, il s’affiche ici sous son meilleur jour. Demon’s Souls est sans conteste le plus beau jeu du lancement de la console. Toutefois, sa plastique avantageuse cache un cœur noir à ne pas mettre entre toutes les mains. Il s’agit en effet d’un RPG orienté action d’une exigence supérieure à la moyenne.

Assassin’s Creed Valhalla

Vis ma vie de viking

Quand on regarde le line-up de lancement de la PlayStation 5, il est difficile de passer à côté d’Assassin’s Creed Valhalla, dernier épisode en date qui nous met dans la peau d’un viking. La formule du blockbuster n’étonnera personne, mais le contenu est à la hauteur des espérances, avec une foule de quêtes à faire et d’environnements à explorer. En prime, le jeu est très joli.

À lire : Notre test d'Assassin's Creed Valhalla

Bonus : Astro’s Playroom

Spoiler : c'est gratuit

Astro’s Playroom est le jeu à essayer en premier quand on démarre sa PlayStation 5. Offert avec la console, il rassemble plusieurs niveaux de plateforme pensés pour mettre en avant toutes les fonctionnalités de la manette DualSense (retour haptique, gâchettes adaptatives, microphone, touchpad, gyroscope…). Il sert aussi de loupe sur la riche histoire de PlayStation, démarrée au début des années 90. En prime, c’est mignon et plein de bonnes idées.