Rockstar Games a frappé fort ce 6 mai 2025. Outre un deuxième trailer de GTA 6, le studio en profite pour partager des informations sur l’histoire officiel, les personnages et quelques lieux emblématiques du jeu vidéo.

Une nouvelle bande-annonce et tout est pardonné ? À la surprise générale, le studio Rockstar Games a sorti la deuxième bande-annonce de GTA VI, longue de presque trois minutes, quatre jours à peine après sa décision forcément très commentée de reporter la sortie du jeu à la fin mai 2026. Une manière de s’excuser auprès des fans, peut-être.

Toujours est-il que Rockstar Games ne s’est pas contenté de lancer un trailer pour calmer le jeu. L’entreprise a également mis à jour son site web pour réserver tout un espace à GTA 6. L’occasion de communiquer enfin plus en détail ce qui attend les joueurs et les joueuses. On y parle des personnages et des lieux importants, mais aussi d’un synopsis officiel pour la toute première fois.

L’histoire officielle de GTA 6 enfin dévoilée

« Jason et Lucia ont toujours su que la vie ne leur ferait pas de cadeau. Mais lorsque les choses tournent mal, ils découvrent le côté obscur de la région la plus ensoleillée d’Amérique, et se retrouvent au cœur d’un complot criminel qui s’étend dans tout l’État de Leonida. Ils devront plus que jamais compter l’un sur l’autre pour espérer s’en sortir vivants ».

Comme on le savait déjà, l’aventure se déroulera à Vice City, ville fictive des États-Unis qui s’inspire de Miami, en Floride (Leonida). Les joueurs et les joueuses qui ont déjà joué à Grand Theft Auto premier du nom et à GTA: Vice City et Vice City Stories la connaissent déjà, mais cette nouvelle version sera forcément plus spectaculaire. Et pour l’anecdote, Miami a pour surnom la cité du vice.

Ce qui est nouveau ici est l’introduction d’un « complot criminel », qui pourrait jouer sur les codes du complotisme pour piéger les deux personnages principaux. Jason et Lucia ne sont potentiellement pas que de simples criminels, mais des personnes qui tentent de se sortir du pétrin. Une histoire inédite pour un GTA.

Lieux et personnages de GTA 6 également présentés

Le site web développe également une biographie générale de quelques-uns des protagonistes que l’on va bientôt croiser dans le jeu.

Jason Duval, par exemple, « rêve d’une vie facile » après avoir « grandi au milieu d’arnaqueurs et d’escrocs ». Lucia Caminos, elle, est une jeune femme battante, « prête à tout », qui a été emprisonnée et qui désire une « vie heureuse ». Les deux personnages sont, on le savait déjà, en couple. La seconde bande-annonce ne cesse de montrer leur forte attractivité.

Plusieurs autres personnages sont également brièvement présentés : Cal Hampton, Boobie Ike, Dre’quan Priest, Real Dimez, Raul Bautista et Brian Heder. Le studio développe également quelques lieux emblématiques que l’on pourra vraisemblablement parcourir : outre la ville, sont mentionnés les Leonida Keys, Grassrivers, port Gellhorn, Ambrosia et le mont Kalaga. Rendez-vous le 26 mai 2026 !

