Sony a annoncé une mise à jour importante pour la PlayStation 5. La principale nouveauté ? Vous allez enfin pouvoir stocker vos jeux sur un disque dur externe.

« La mise à jour PS5 du mois d’avril fournit de nouvelles options de stockage », annonce Sony sur son blog ce 13 avril. Son communiqué détaille les nouveautés qui seront intégrées à la future mise à jour de la console — laquelle sera déployée dès le mercredi 14 avril. Elle va corriger l’un des principaux défauts de la console : depuis le lancement, il est impossible de stocker des jeux PS5 ailleurs que sur le SSD interne. Dès demain, les propriétaires vont pouvoir utiliser un disque dur externe.

« Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez désormais transférer vos jeux PS5 du stockage interne de votre console vers le stockage étendu USB. C’est le moyen idéal d’étendre le stockage de votre console PS5. Vous pourrez recopier en toute simplicité vos jeux PS5 sur le stockage interne de la console lorsque vous souhaiterez y jouer », précise Sony. Cette fonctionnalité est disponible sur la Xbox Series X et la Xbox Series S depuis le début.

On ne pourra pas jouer à un jeu PS5 depuis un disque dur externe

La possibilité de stocker des jeux PS5 sur un disque dur externe n’est pas une fin en soi. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’on ne pourra pas les lancer. Il s’agit simplement d’un moyen d’étendre virtuellement l’espace disponible sur la console (667 Go d’espace libre utilisable). Et il faudra procéder à des transferts manuels en fonction des besoins et des envies, d’autant qu’on ne pourra pas les installer directement sur le disque dur externe. Sony se permet quand même de préciser : « il est plus rapide de réinstaller des jeux PS5 depuis le stockage étendu USB que de les télécharger à nouveau ou de les copier depuis un disque. »

Précisons que ces limites ne concernent pas les jeux PlayStation 4, qui peuvent bel et bien être lus depuis un disque dur externe. En revanche, ils ne bénéficieront pas du petit boost de performance, permis par le SSD, constaté dans certains cas. Cela reste une option intéressante : on laisse ses jeux PS5 sur la console et on utiliser un disque dur externe pour sa bibliothèque PS4 (dans les paramètres, on pourra faire du disque dur l’emplacement par défaut).

On récapitule :

Jeux PS5 Jeux PS4 Installation Non Oui Stockage Oui Oui Lecture Non Oui

Dans une FAQ disponible à cette adresse, Sony a donné quelques précisions sur les disques durs compatibles (sans garantir qu’ils le seront tous) :

Vitesse de transfert de 5 Gbit/s ou ultérieur (SuperSpeed USB) ;

Capacité comprise entre 250 Go et 8 To ;

Pas de hub USB ;

Un seul disque dur branché à la fois.

Il s’agit somme toute d’un palliatif en attendant l’opportunité d’insérer un SSD additionnel dans le compartiment prévu à cet effet. Il faudra faire preuve d’un peu de patience : « Nous travaillons actuellement sur cette fonctionnalité et vous tiendrons au courant de nos avancées sur notre blog », indique Sony.

Parmi les autres ajouts marquants de la mise à jour, on soulignera quelques refontes au niveau de l’interface (Game Base, personnalisation de la bibliothèque, Trophées) ou encore la possibilité de désactiver plus rapidement le chat en jeu (conséquence de l’affaire Destruction AllStars sans doute) et d’activer le pré-téléchargement des mises à jour des jeux.

