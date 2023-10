Marvel’s Spider-Man 2 est un jeu vidéo rempli de petits détails qui vont plaire aux fans. Pour preuve, il y a le plus célèbre mème lié au super-héros.

À partir du 20 octobre, les fans de Spider-Man vont pouvoir se plonger dans Marvel’s Spider-Man 2, une exclusivité PlayStation 5 qui empile les éloges (il a reçu la note de 8/10 dans nos colonnes). Ils ne manqueront pas de partir en quête de tous les petits détails auxquels a pensé Insomniac Games pour donner vie à son blockbuster vidéoludique. Par exemple, les développeurs n’ont pas oublié d’intégrer le meilleur mème lié au super-héros : celui où deux Spider-Man se pointent du doigt.

Le mème, tiré d’un vieux dessin animé des années 60, est partagé par Culture Grave dans un tweet publié le 17 octobre. « Marvel’s Spider-Man 2 vous laisse faire le mème ‘pointing meme’ quand vous allez à la rencontre de l’autre Spider-Man », indique ce compte spécialisé dans la pop culture. À l’écran, le Spider-Man que vous incarnez à ce moment-là s’exécutera comme attendu : il tendra son doigt vers l’autre, qui en fera de même en retour.

Dans Marvel’s Spider-Man 2, on peut croiser l’autre Spider-Man quand on se balade

Ce mème, qui fera sourire les mordus de Spider-Man, rappelle un point intéressant de Marvel’s Spider-Man 2 : on peut incarner Peter Parker et Miles Morales, qui disposent de quelques spécificités malgré une même identité super-héroïque commune. Et, mieux, quand on enfile le costume de l’un, l’autre ne disparaît pas du jeu vidéo. Voilà pourquoi on peut le croiser dans les rues de New York en train de vivre sa vie — et déclencher le fameux mème.

À noter qu’on ne peut pas vivre l’intégralité de Marvel’s Spider-Man 2 en n’incarnant qu’un seul personnage. Certaines missions, principales ou annexes, ne peuvent être terminées que par Peter Parker ou Miles Morales. Cela permet de varier les plaisirs, mais aussi de démontrer la puissance de la PS5, capable de passer d’un héros à l’autre à la vitesse de l’éclair (grâce à la technologie SSD et un gros travail d’optimisation opéré par les développeurs).

Mème Spider-Man // Source : YouTube

Le mème du double Spider-Man n’a pas uniquement inspiré Insomniac Games. Dans un tweet publié en février 2022 et annonçant l’arrivée du film Spider-Man: No Way Home au format physique, les acteurs Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland n’ont pas manqué l’occasion de le reproduire. Ces dernières années, les trois hommes ont prêté leurs traits au super-héros dans différents films.

