Avec l’arrivée de la PS5 Pro, Sony étoffe sa gamme de consoles sans remplacer le modèle Slim lancé en 2023. Vers quelle console faut-il se tourner ? Dans ce guide, Numerama vous explique les différences entre les différents modèles de PlayStation 5.

Spoiler alert, la PS6 n’est pas pour tout de suite. La PS5 a encore quelques années devant elle et s’apprête, avec l’arrivée de jeux comme GTA VI, à connaître un super cycle. Lancée en 2020, la console a déjà bénéficié de plusieurs améliorations notables, dont la version Slim sortie en 2023.

En 2024, une nouvelle déclinaison fait son apparition : la PS5 Pro. Dévoilée pour les trente ans de la console, cette nouvelle machine mise tout sur les performances… et fait monter les prix (800 euros). Mais quelles sont les différences principales entre ces deux modèles de PlayStation ? Et faut-il considérer le passage d’une PS5 à une PS5 Pro ?

Le comparatif technique entre la PS5 Slim et la PS5 Pro

PS5 Slim PS5 Pro Processeur SoC Ryzen Zen 2 (overclocké à 3,5 GHz) SoC Ryzen Zen 2 (overclocké à 3,85 GHz) Puissance graphique 10,2 TFlops 33,5 TFlops Ray-tracing Oui Oui (2 à 4 fois plus puissant) Mémoire système 16 Go GDDR6 à 14Gb/s 16Go GDDR6 à 18Gb/s Stockage SSD NVMe 1 To SSD NVMe 2 To Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 Lecteur de disque En option sur la version digitale En option Prix 549 € (449 € pour l’édition digitale) 799 € Tableau comparatif des PS5 Slim et PS5 Pro

Les changements majeurs entre la PS5 Slim et la PS5 Pro

Niveau design, il y a très peu différences entre les deux consoles. La PS5 Pro est reconnaissable avec ses bandes noires, mais l’apparence globale est la même.

C’est au niveau des caractéristiques techniques que la PS5 Pro fait mieux, avec un accent mis sur les performances graphiques.

GPU : le processeur graphique bat des records

Avec la PS5 Pro, Sony prend les devants pour répondre aux exigences techniques des derniers jeux AAA. Quand on pense aux mastodontes à venir, comme GTA 6, on se dit que la PS5 standard fera sûrement le job, mais elle ne permettra pas de profiter pleinement de la richesse visuelle du jeu.

La PS5 Pro, elle, intègre un GPU considérablement renforcé avec 67 % d’unités de calcul supplémentaires. Résultat : les graphismes de la PS5 Pro sont grandement améliorés, notamment en ce qui concerne le ray tracing.

Pour rappel, cette technologie permet d’afficher des reflets ultra-réalistes, apportant une immersion accrue. Sur la PS5 Slim, le ray tracing restait discret, avec des intégrations sur quelques jeux au détriment de la définition ou des performances. Sur la PS5 Pro, les joueurs devraient bénéficier d’un ray tracing beaucoup plus abouti.

Le Ray tracing en action sur Hogwart Legacy, avec une PS5 Pro. // Source : Sony

Dans le même registre, la PS5 Pro pourra prendre en charge une nouvelle technologie baptisée le PSSR (PlayStation Spectral Resolution). Sur le papier, il s’agit ni plus ni moins que d’un DLSS, mais version PlayStation. La technologie d’upscale piloté par IA devrait améliorer en temps réel la netteté des images pour les mettre à la bonne résolution sans perdre en qualité, notamment si vous jouez sur un écran 4K.

Dans l’idée, là où la PS5 oblige à choisir entre qualité et fréquence d’actualisation, la PS5 Pro ne devrait proposer qu’un mode avec les deux (4K et 120 fps par exemple, même si ce n’est pas garanti pour tous les jeux).

Les jeux optimisés (Game boost et PSSR)

La PS5 Pro dispose d’un mode Game Boost sur plus de 8 500 jeux PS4 et PS5. Ce mode vise principalement à améliorer la qualité d’image, tout en stabilisant les performances des jeux pour éviter les chutes de FPS.

En outre, pour profiter au mieux du raytracing et du PSSR, la PS5 Pro va apporter bon nombre de patchs sur une cinquantaine de titres au total. Des Spider-Man ou Star Wars Outlaws recevront une amélioration toute particulière pour allier aussi bien le mode Fidélité (qualité d’image) et Performance (fluidité d’image). On parle aussi de Gran Turismo 7 avec un affichage 8K possible.

Gran Turismo 7 sur PS5 Pro // Source : Sony

Le stockage

La nouvelle PS5 Pro dispose d’un stockage de 2 To, soit le double de la version slim. C’est un point important qui permettra d’éviter d’acheter une carte d’extension pour agrandir son stockage.

Le lecteur de disque

Pour celles et ceux qui possèdent une large collection de disques, la PS5 Pro n’existe pas en version Blu-Ray. Il est possible d’acheter le lecteur de disque externe pour PS5 vendu par Sony, mais cela ajoute un coût supplémentaire à une console déjà onéreuse. La PS5 Slim, elle, existe en version dématérialisée et en version disque.

Les petits détails de la PS5 Pro

La nouvelle console apporte aussi son lot d’optimisations techniques et pratiques. On note notamment l’arrivée d’une compatibilité avec le Wi-Fi 7 et potentiellement d’un port Ethernet plus rapide.

Côté connectique, la PS5 Pro offre plus de ports USB-C pour favoriser l’universalité, avec un port supplémentaire à l’avant et un port USB-A déplacé à l’arrière.

Face arrière de la PS5 Pro. // Source : Sony

Le prix

Il s’agit probablement du point le plus discuté, et à juste titre : avec un prix de lancement fixé à 799 euros, la PS5 Pro devient la console de série la plus chère jamais proposée par Sony. Mais est-ce véritablement un frein ?

Certes, le prix de la console limitera son accessibilité pour de nombreux joueurs. Cependant, c’est ici que le positionnement « Pro » de Sony prend tout son sens. La marque souhaite proposer une console haut de gamme, justifiant ainsi un tarif plus élevé que celui de la version Slim, sortie l’année dernière.

Bizarrement, en termes de rapport qualité/prix, la PS5 Pro s’avère très compétitive. Soyons clairs : pour un budget équivalent, il est impossible d’obtenir des performances similaires sur une configuration PC. Il faudrait investir environ le double pour une configuration comparable (avec au moins un GPU RTX 4070, au minimum), sans même inclure les périphériques.

Cela dit, 800 € reste un investissement conséquent, surtout pour une console de jeu.

Alors quelle PS5 choisir ?

Les deux consoles de Sony sont donc des gammes distinctes et en aucun cas la nouvelle PS5 Pro ne vient remplacer le modèle Slim.

La PS5 Pro est la console pour les joueurs qui recherchent la meilleure expérience de jeu possible, notamment ceux qui souhaitent tirer parti des jeux AAA les plus exigeants visuellement, comme le futur GTA 6 ou des titres phares tels que Spider-Man 2 et Gran Turismo 7 en 8K. Si vous jouez uniquement à EA FC ou encore à Call of Duty, il est peu probable que l’achat soit justifié. Elle s’adresse aussi aux joueurs disposant d’écrans 4K, voire 8K, qui veulent profiter d’un rendu visuel optimal.

La PS5 Slim, avec son prix plus accessible, s’adresse davantage aux joueurs occasionnels, ceux qui recherchent une console de next-gen sans pour autant viser les performances extrêmes de la PS5 Pro. C’est une console de salon qui reste encore largement d’actualité pour faire tourner les derniers jeux en 4K.

Qu’en est-il de la première génération de PS5 ?

Bien qu’on ne la trouve plus au catalogue de Sony, les premières éditions de la PS5 standard se trouvent encore aujourd’hui en vente, notamment d’occasion. Ce modèle standard reste une bonne option puisqu’il est similaire à la Slim en termes de performances. Toutefois, il faut prendre en compte la taille et le poids plus conséquents de la console, mais surtout l’espace de stockage.

En effet, la PS5 standard ne dispose que de 667 Go contre 822 pour le modèle Slim. Quoi qu’il en soit, pour les deux consoles, il faut généralement passer à l’achat d’un SSD de 500 Go ou de 1 To pour être confortable.

Édition digital ou lecteur de disque ?

La possibilité de choisir une édition avec lecteur de disque de base n’est disponible que pour le modèle Slim. En effet, la PS5 Pro n’est pas proposée avec un lecteur de disque intégré en standard. C’est donc l’un des rares avantages de la PS5 Slim par rapport à la PS5 Pro, en dehors de son prix. Il reste sans aucun doute très intéressant d’opter pour un disque de disque sur sa PS5 afin de pouvoir utiliser des jeux physiques qui restent nettement moins chers que ceux disponibles uniquement sur le PS Store, surtout via le marché de l’occasion.

