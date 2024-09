Lecture Zen Résumer l'article

Mélangeant 2D et 3D, et multipliant les références bien senties, The Plucky Squire est bien la petite merveille qu’il croit être. Notre test, avec des étoiles plein les yeux.

Il était une fois le royaume du Petit Page. Un monde féérique où le gentil gagne toujours à la fin. Depuis peu, toutefois, quelque chose d’étrange semble se produire. L’histoire est en train de se réécrire sous les yeux de Laïus, héros chargé d’arrêter les agissements de l’infâme Ragecuite. Ce dernier est bien décidé à l’idée de forcer le destin pour devenir, à son tour, le personnage principal d’un conte. Il va même jusqu’à éjecter Laïus du livre dans lequel ils s’affrontent, grâce à la métamagie. Contraint de découvrir un monde qu’il ne connaît pas, le Petit Page doit vite inverser la tendance.

J’ai lancé The Plucky Squire dès sa sortie aux alentours de 18h15, le 17 septembre. Il était plus de 1h30 du matin quand j’ai vu défiler le générique de fin. Mon périple dans cet univers mélangeant habilement 2D et 3D n’aura été interrompu que par un dîner vite avalé et quelques brefs passages par les commodités. C’est dire si The Plucky Squire m’a totalement happé, m’inondant sans cesse de sa générosité et de son ouverture sur l’histoire du jeu vidéo avec un grand H. Il est bien la pépite qu’on avait décelée dès les premières images et les premières impressions. Une lettre d’amour incroyable, qui s’inspire de tout pour ne rien laisser en route.

Foncez jouer à The Plucky Squire

Quand on joue à The Plucky Squire, on a l’impression d’être devant le rayon de son pâtissier préféré, qui nous aurait concocté nos sucreries préférées et nous laisserait les déguster à l’aveugle. On mange tout avec beaucoup de gourmandise et de plaisir, entre délice constant et surprise permanente. Du début à la fin, The Plucky Squire empile les idées piochées à droite et à gauche, en se retournant sur d’anciennes gloires du passé. Il y a des citations inattendues (Punch-Out!!, par exemple), qui accouchent de mini-jeux surprenants.

Une carte Magic dans mon jeu vidéo ?! // Source : Capture PS5

The Plucky Squire n’avait pourtant pas besoin de multiplier les mécaniques pour convaincre. Son concept même est déjà formidable : il associe deux univers — la 2D quand on est dans le livre, la 3D quand on est à l’extérieur — qui se répondent. Quand on est bloqué, on est invité à monter ou descendre d’une dimension pour trouver la solution dans l’autre, avec un entremêlement malin (il y a même de la 2D dans la 3D), en dépit de quelques coups de pouce narratifs trop appuyés. L’effet de ping-pong marche du tonnerre, même si on passera quand même beaucoup plus de temps dans le livre, qui rappelle les anciens The Legend of Zelda (à plat, donc). On sent parfois que les développeurs ont volontairement resserré l’action en 3D, par crainte de ne pas savoir assumer un gameplay plus exigeant.

Que fait la Joconde dans The Plucky Squire ? // Source : Capture PS5

En résulte une belle façon de briser la géométrie, nourri de bons sentiments sur l’importance de garder uniquement les belles histoires, de jeux de mots susceptibles d’arracher un sourire et de situations loufoques. C’est ainsi qu’on se retrouve dans un village peuplé de figures artistiques ayant vraiment existé, montrées ici dans une caricature jamais loin de l’hommage bien senti. The Plucky Squire feint la bienveillance pour mieux nous étonner. C’est de la magie en permanence. Le studio All Possible Futures a dû beaucoup s’amuser en créant le jeu, et cela se ressent à tous les étages.

Des mini-jeux variés et étonnants // Source : Capture PS5

On ne préférera pas en dire beaucoup plus sur tout ce que recèle The Plucky Squire, tant il mérite d’être découvert avec des yeux neufs. On soulignera quand même sa belle maîtrise technique, avec des transitions fluides entre la 2D et la 3D. Le tout est enrobé dans une direction artistique qui sent le bonbon à plein nez. Les ennemis sont mignons, les décors, d’une variété appréciable, sont colorés et la bande qui entoure Laïus ne manque pas de personnalité (mention spéciale au troll qui squatte une montagne remplie de fan de musique metal). Le charme est indéniable et l’envoûtement est total autour d’un univers à la fois vrai et faux. On ne peut que vous encourager vivement à vous y plonger.

Un poil assisté Bourré d’idées, qu’elles viennent de lui ou des autres, débordant de générosité et insolent de douceur, The Plucky Squire est la petite sucrerie qu’on attendait. Derrière son concept mêlant habilement 2D et 3D, le jeu de All Possible Futures mise sur l’émerveillement permanent pour convaincre. En brisant constamment le quatrième mur pour nourrir son récit qui s’approprie les contes (entre autres), The Plucky Squire est une réussite totale. Il s’appuie en outre sur un gameplay d’une variété assez déconcertante. Derrière le gimmick du deux-en-un, il y a une vraie proposition.

