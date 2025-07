Lecture Zen Résumer l'article

Matt Ryan, l’acteur derrière Edward Kenway, héros d’Assassin’s Creed IV: Black Flag, a récemment confié que quelque chose se tramait du côté de cet opus. Un remake arriverait, selon plusieurs indices.

Le remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag est plus que jamais un secret de polichinelle. Alors que les preuves de son existence s’accumulent, PC Gamer rapporte le 30 juin 2025 une discussion entre des fans et Matt Ryan, le doubleur d’Edwark Kenway, héros de cet épisode centré sur la piraterie (avec des bateaux et des îles paradisiaques). L’intéressé se montre assez bavard et tease ce qui paraît inéluctable.

À l’occasion d’une convention pendant laquelle il a signé des autographes, Matt Ryan a donc soufflé à un aficionado de la saga : « Tu vas peut-être devoir le finir à nouveau. » Et quand la personne concernée a répondu qu’il fallait tous les refaire, Matt Ryan a ajouté : « Surtout celui-là. Il y a une raison pour ça, mais je ne peux rien dire de plus. » Bien sûr, il prêche pour sa paroisse, mais difficile de ne pas y voir une demi-annonce pour le remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Assassin’s Creed IV: Black Flag. // Source : Ubisoft

Ubisoft va lancer un remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag

Les propos de Matt Ryan, qui peuvent être perçus comme de la trahison (un comble pour un pirate), sont corroborés par d’autres indices. Il y a d’abord une déclaration d’Yves Guillemot, patron d’Ubisoft. Il y a un an, il évoquait ceci dans une interview publiée sur le site officiel : « Les joueurs peuvent se réjouir de certains remakes, qui nous permettront de revisiter certains des jeux que nous avons créés par le passé et de les moderniser ; il existe des univers dans certains de nos anciens jeux Assassin’s Creed qui restent extrêmement riches. »

En remontant plus loin encore, c’est-à-dire en juin 2023, on peut tomber sur une indiscrétion signée Kotaku, qui évoquait le projet d’un remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag, notamment en préparation au sein de l’antenne située à Singapour. L’idée était alors de moderniser le jeu d’action/aventure initialement paru en 2013. Selon Insider Gaming, le projet porterait le nom de code Obsidian.

Enfin, il y a quelques semaines, c’est l’entreprise Pure Arts, spécialiste des objets de collection, qui a vendu la mèche. Elle a fait savoir que quelque chose se tramait du côté d’Edward, ce qui fait penser à un nouveau design pour une nouvelle figurine.

Les secrets d’Ubisoft étant les moins bien gardés de l’industrie, il ne reste plus qu’à répondre à la question de : quand ? Peut-on envisager une sortie en fin d’année ? Le timing paraît serré, sans officialisation à l’heure actuelle, et sachant qu’Assassin’s Creed Shadows est déjà paru en 2025. Dans le même temps, une arrivée en 2026 pourrait lui permettre de rivaliser avec GTA 6, selon la période choisie.

