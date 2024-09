Lecture Zen Résumer l'article

Les studios de développement devront optimiser leurs jeux pour qu’ils exploitent pleinement la puissance de la PS5 Pro. Sony a fourni une première liste de titres optimisés.

À partir du mois de novembre, pour 800 €, il sera possible de faire l’acquisition de la PS5 Pro. Cette console, la plus puissante du marché et la plus puissante jamais conçue par Sony, vise un public exigeant. Son but est d’améliorer les performances pour qui chercherait à jouer avec un rendu tout à la fois joli et fluide.

En somme, la PS5 Pro entend supprimer les modes Fidélité (qualité d’image) et Performance (fluidité d’image) proposés dans la majorité des jeux, afin de n’en proposer qu’un seul qui allierait les deux (4K à 60 images par seconde). Il faudra toutefois que les développeurs fassent un travail d’optimisation afin d’obtenir un macaron « PS5 Pro Enhanced ». Il signifie que leurs jeux tirent profit de la puissance de la PS5 Pro.

Dans un communiqué publié sur le PlayStation Blog le 10 septembre, Sony a partagé une première liste de titres qui seront optimisés pour la PS5 Pro (avec une mise à jour). Dans un article daté du même jour, CNET, qui a pu jouer à la console, ajoute qu’il y aura entre 40 et 50 jeux concernés par le « PS5 Pro Enhanced » en novembre.

The Last of Us Part II sur PS5 (à gauche) et PS5 Pro (à droite) // Source : Sony

Ces jeux seront 100 % optimisés pour la PS5 Pro*

*(la liste est incomplète)

Quid des autres jeux ?

Les autres jeux profiteront quand même d’évolutions, via un Game Boost appliqué sur le catalogue PS4 comme PS5. Les titres PS4 verront aussi leur définition être améliorée. À cet effet, la PS5 Pro mobilisera la technologie PlayStation Spectral Super Resolution, une mise à l’échelle alimentée par une intelligence artificielle.

