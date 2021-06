Difficile d'y voir clair dans la jungle qu’est devenue le marché du smartphone. Notre guide vous orientera vers les mobiles les plus appropriés à votre budget et vos besoins.

Le guide d’achat smartphone en résumé

Il est devenu notre premier outil de communication, notre appareil photo portable et notre mini station de jeu, tout à la fois. Le smartphone a pris une place prépondérante dans nos vies. Il constitue même désormais l’ordinateur principal de beaucoup d’utilisateurs et d’utilisatrices.

L’industrie est si florissante qu’il y a désormais des smartphones de toutes les tailles, de toutes les couleurs et pour tous les goûts. On vous recommande les meilleurs choix selon vos usages.

Quels critères prendre en compte pour bien choisir son smartphone ?

iOS ou Android : choisir le système d’exploitation

Le monde mobile se divise aujourd’hui en deux camps : iOS et Android. Les systèmes d’exploitation d’Apple et de Google ont balayé la concurrence pour s’imposer comme les seules plateformes valables en 2021. Le choix d’un OS ou d’un autre tiendra plus de vos préférences personnelles tant les deux solutions sont aujourd’hui matures sur les plans techniques et graphiques. L’écosystème d’Apple a le mérite de prendre très au sérieux la protection de la vie privée et le suivi logiciel. Les iPhone reçoivent en général des mises à jour pendant 5-6 ans au moins et embarquent des fonctionnalités telles que le blocage du pistage publicitaire. Les mobiles Android se reposent quant à eux sur un code ouvert à tous, permettant aux utilisateurs et utilisatrices de personnaliser et modeler le système à leurs envies, aussi bien techniquement qu’esthétiquement.

Évaluer les capacités photo du smartphone

La tendance dans la photographie mobile est actuellement à la prolifération des capteurs. De nombreux smartphones multiplient le nombre d’appareils présents au dos pour offrir une plus grande polyvalence dans l’exercice photo. Si la présence d’un module ultra grand-angle ou zoom permet indéniablement de varier les plaisirs, cela ne garantit pas que vos photos seront impeccables. Il vaut parfois mieux avoir un unique et excellent appareil photo qu’une flopée de capteurs moyens.

Faut-il prendre un smartphone 5G ?

La toute dernière génération du haut débit mobile a mis du temps à arriver, mais elle s’est enfin installée en France depuis fin 2020. Pour le moment, le territoire n’est pas encore très bien couvert et les débits de la 5G sont souvent aléatoires. Ces problèmes devraient se résoudre avec le temps. Alors faut-il craquer pour un téléphone 5G ? Cela dépend. Si vous souhaitez garder votre mobile de nombreuses années, cela peut en effet valoir le coup de préparer l’avenir. Les téléphones 5G sont du reste tout à fait capables de surfer sur les réseaux de générations précédentes. Beaucoup d’opérateurs utilisent en plus les bandes 4G pour faire de la 5G. Résultat pour s’assurer une meilleure réception réseau, la 5G est préférable.

Les smartphones pliables sont-ils intéressants ?

Évidemment impressionnants sur le plan technique, les smartphones pliables tiennent aujourd’hui plus de la démonstration technologique que de la véritable révolution. Que ce soit le Huawei Mate Xs, le Galaxy Z Fold 2 ou le Razr de Motorola, tous coûtent encore très cher et présentent encore quelques défauts de jeunesse.

