Avec la sortie des nouveaux modèles d’iPhone, savoir quel chargeur utiliser pour optimiser la recharge de son appareil devient un casse-tête. Entre le récent changement de port vers l’USB-C, l’adaptateur non fourni dans la boite, la recharge sans fil ou encore le nombre de Watts nécessaires pour la recharge rapide, on peut vite s’y perdre. Voici un guide détaillé pour vous aider à choisir le bon chargeur, qu’il soit filaire ou sans fil, en fonction de votre modèle d’iPhone.

Chargeur filaire : quel câble pour quel iPhone ?

Tout d’abord, le choix du chargeur filaire dépend du modèle de votre iPhone et du type de câble compatible. Au fil des générations, Apple a progressivement introduit des câbles et des connecteurs différents.

De l’iPhone 15 à iPhone 16

Quel matériel pour l’iPhone 15 et 16 ? Adaptateur USB-C

Câble USB-C vers USB-C

27 W max pour l’iPhone 15

45 W max pour l’iPhone 16

Le changement le plus récent est arrivé en 2023 avec l’iPhone 15. En effet, les modèles les plus récents, à savoir l’iPhone 15 et l’iPhone 16, ont abandonné le port Lightning au profit d’un port USB-C. Cette transition vers l’USB-C, déjà utilisée sur les MacBook et iPad, a plusieurs avantages, notamment une compatibilité étendue avec d’autres appareils.

Notre recommandation pour l’iPhone 16

La charge rapide de l’iPhone 16 monte à 45 W, bien que la marque ne mette pas particulièrement en avant cette caractéristique. Il faut garder à l’esprit qu’une telle puissance de recharge constante peut entraîner une usure prématurée de la batterie à long terme. Apple pourrait donc favoriser une charge rapide jusqu’à un certain seuil, avant de réduire progressivement la vitesse pour préserver la longévité de la batterie.

Avec cet adaptateur, vous avez de quoi profiter d’une recharge la plus optimisée pour le dernier modèle et ceux ultérieurs, à condition d’utiliser un câble USB-C suffisamment puissant. Le câble 100 W d’Anker ira très bien avec cet adaptateur et devrait durer dans le temps avec sa conception tressée.

Câble tressé Anker USB-C vers USB-C // Source : Anker

Notre recommandation pour l’iPhone 15

D’après Apple, il est possible de recharger jusqu’à 50 % de la batterie en environ 30 minutes avec un adaptateur secteur USB-C de 20 W, quel que soit le modèle d’iPhone 15. Toutefois, le modèle peut enregistrer des pics jusqu’à 27 W alors mieux vaut prendre plus large.

La câble n’est pas fourni non plus avec cet adaptateur, il faut donc se diriger aussi vers le câble tressé Anker USB-C.

De l’iPhone 14 à l’iPhone 8

Quel matériel pour les iPhone 8 à 14 ? Adaptateur USB-C

Câble USB-C vers lightning

12 W max pour les iPhone 8 et X

15 W max pour l’iPhone 11

20 W max pour l’iPhone 12 et 13

25 W max pour l’iPhone 14

Si vous possédez un iPhone 8, X, 11, 12, 13 ou 14, vous aurez besoin d’un câble Lightning vers USB-C. Ces modèles continuent d’utiliser le port Lightning, mais ils sont livrés avec un câble USB-C vers Lightning dans la boîte à partir du 12 – pour une meilleure compatibilité avec les chargeurs plus récents. Toutefois, ce n’est pas le cas pour les iPhone 8, X, 11 qui sont livrés avec des câbles Lightning vers USB-A. Ces modèles ne sont plus au goût du jour, surtout si vous souhaitez profiter d’une recharge plus rapide sur certains modèles.

Puisque oui, les iPhone de l’époque peuvent aussi bénéficier d’une recharge relativement rapide en utilisant les accessoires nécessaires. Ainsi, est indispensable d’acheter un câble USB-C vers Lightning certifié MFI combiné avec un adaptateur de 20W ou plus — bien que la vitesse de recharge reste limitée par la capacité de l’appareil.

Notre recommandation pour les iPhone 14 ou antérieur :

Pour ces modèles, le chargeur 511 (Nano 3) d’Anker est toujours une option solide pour profiter au mieux de la charge rapide de ces appareils.

Il faut toutefois avoir un câble lightning certifié MFi pour en profiter au mieux. La référence tressée chez Anker fera parfaitement l’affaire.

Câble tressé Anker USB C vers Lightning // Source : Anker

Quel chargeur sans fil choisir pour son iPhone ?

Quel matériel sans fil pour les iPhone ? Norme Qi à Qi2

7,5 W max pour les iPhone 8 à 11

15 W max pour les iPhone 12 à 15

25 W max pour l’iPhone 16

Depuis l’iPhone 8 il est possible de recharger son iPhone sans même se servir du port. La recharge fonctionne par induction et est généralement moins rapide que du filaire. Pour recharger votre iPhone sans fil, optez pour une station compatible avec la norme Qi 2.0. C’est la norme utilisée par Apple depuis l’iPhone 12, ce qui garantit une recharge sécurisée et stable.

Notre recommandation pour l’iPhone 16 ou ultérieur

L’accessoire MagSafe d’Apple est aujourd’hui le plus onéreux, mais le seul capable de fournir une recharge rapide en induction pour les modèles plus récents jusqu’à 25W.

Notre recommandation pour les iPhone 12 à iPhone 15 :

Un chargeur de 15 W est largement suffisant pour ces générations d’iPhone comme ils sont compatibles avec la norme Qi 2. En effet, ces modèles n’ont pas besoin de puissance de charge élevée pour fonctionner de manière optimale. De plus, opter pour un chargeur 15 W permet de réaliser quelques économies, car il est généralement moins coûteux que le chargeur MagSafe. Dans cette optique, le chargeur Anker MagGo est une très bonne alternative conçue pour une recharge rapide à 15 W à partir de l’iPhone 12. Les modèles précédents peuvent aussi en profiter, mais demeurent très limités par les 7,5 W maximal et ne profiteront pas de l’aimant — alors autant passer sur du filaire dans ce cas.

En plus des chargeurs filaires aimantés, la recharge sans fil peut s’effectuer via une station dédiée. Cette option est généralement assez discrète et s’intègre plutôt bien dans les intérieurs. Dans ce cas, la station Belkin BoostCharge Pro constitue un très bon choix à considérer.

Quel chargeur choisir ? Tout ce qu’il faut savoir

C’est quoi PD 3.0 et PD 3.1 (Power Delivery) ?

La norme Power Delivery (PD) est une technologie de charge qui adapte la puissance en fonction des besoins de votre appareil. La version PD 3.0 permet de délivrer jusqu’à 100 watts, ce qui est suffisant pour charger des appareils comme des smartphones, des tablettes et même certains ordinateurs portables. La version PD 3.1, quant à elle, monte jusqu’à 240 watts, ce qui est idéal pour les gros appareils comme des moniteurs ou des laptops puissants. Cependant, pour un iPhone, la version 3.0 est déjà largement suffisante.

À quoi servent les câbles MFi ?

La certification MFi (Made for iPhone) est une garantie d’Apple qui assure que l’embout du câble lightning a été fourni par la marque. Cala assure une compatibilité parfaite avec l’iPhone, mais aussi un contrôle des accessoires tiers par la marque. Un accessoire MFi ne risque pas de surchauffer, de provoquer des coupures intempestives ou d’endommager votre batterie à long terme. Si vous utilisez un accessoire non certifié, vous pouvez rencontrer des messages d’erreur et surtout, vous exposez votre appareil à des risques de surchauffe ou de dégradation.

Comment ranger son chargeur iPhone ?

Pour préserver votre chargeur et éviter qu’il ne s’emmêle ou ne s’abîme, enroulez soigneusement le câble et utilisez des attaches ou des clips adaptés. Évitez de plier le câble au niveau des connecteurs, car ces points sont les plus fragiles. Si vous transportez souvent votre chargeur, optez pour une pochette dédiée pour éviter les frottements et les torsions.

Peut-on charger son iPhone avec le chargeur de son iPad ou Mac ?

Oui, et c’est même recommandé dans certains cas. Les chargeurs d’iPad ou de MacBook délivrent généralement plus de puissance, ce qui peut accélérer la charge de votre iPhone, surtout s’il est compatible avec la charge rapide. Par exemple, un chargeur de MacBook de 30W fonctionne parfaitement avec un iPhone 15 et permet de bénéficier de la charge rapide sans danger pour la batterie.

Pourquoi Apple n’inclus plus d’adaptateurs dans la boite des nouveaux iPhone ?

Apple a retiré les adaptateurs secteur des boîtes d’iPhone depuis la 12ᵉ génération pour des raisons environnementales. L’objectif est de réduire les déchets électroniques, car de nombreux utilisateurs ont déjà un chargeur à la maison. Cela permet aussi de réduire la taille des boîtes et d’optimiser la logistique. Cependant, cette décision est parfois critiquée, car les utilisateurs doivent acheter séparément un chargeur s’ils ne possèdent pas déjà un modèle compatible.

Qu’est-ce que la recharge sans fil MagSafe pour iPhone ?

La recharge MagSafe est une technologie développée par Apple qui améliore la recharge sans fil en ajoutant un système d’aimants à l’arrière de l’iPhone. Cela permet d’aligner parfaitement le chargeur avec l’appareil pour optimiser encore plus la recharge. Magsafe a été standardisé par le consortium Qi avec la norme Qi 2.0 qui peut atteindre jusqu’à 15W. Apple a surenchéri avec une charge jusqu’à 25W sur les iPhone 16 avec son adaptateur Magsafe.

