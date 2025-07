Lecture Zen Résumer l'article

Les Prime Day d’Amazon tombent, comme souvent, en plein cœur des soldes d’été. Rien d’anormal, c’est devenu une habitude. Mais la vraie question, c’est : est-ce que ça vaut le coup ? Spoiler : clairement, oui. Si vous êtes abonné Prime, les offres proposées sont souvent plus intéressantes que celles des traditionnels soldes. Voici notre sélection des meilleures promos de cette vente flash à ne pas laisser passer.

Du 8 au 11 juillet, Amazon propose ses traditionnels Prime Day : une vente flash exclusive aux abonnés Amazon Prime, qui cette année s’étale sur 4 jours, soit 2 de plus qu’habituellement. Et autant dire que les deals sont à la hauteur. Smartphones, TV OLED, tablettes haut de gamme, aspirateurs connectés, objets du quotidien… tout y passe.

Vous êtes abonné Prime ? C’est le moment de surveiller les ventes flash, surtout qu’elles changent régulièrement sur ces quatre jours. Et si ce n’est pas encore le cas, l’essai gratuit de 30 jours reste le meilleur moyen d’en profiter sans engagement. Mais attention : toutes les promos ne se valent pas. Avant de craquer, on vous conseille de lire notre guide dédié pour éviter les pièges les plus fréquent.

Prime Day : la liste des meilleures promos des ventes flash

Pour vous éviter de passer des heures à défiler dans le catalogue sans fin d’Amazon, on a regroupé ici les produits remisés qui, selon nous, valent vraiment le coup. Pas de gadgets inutiles ou de promos gonflées artificiellement : uniquement des références qu’on recommanderait sans hésiter à notre entourage.

Et puisqu’on parle de vraies bonnes affaires, un petit rappel s’impose : ces produits partent vite. Certaines offres peuvent être en rupture au moment où vous consultez ce papier : c’est la règle du jeu pendant les Prime Day.

iPhone 16e

iPhone 16e // Source : Numerama

L’iPhone 16e a marqué un tournant pour la gamme en 2025. Ce n’est pas un SE déguisé, ni un recyclage de composants, mais bien une version allégée et repensée de l’iPhone 16 classique. Même design, même écran OLED 6,1 pouces, étanchéité IP68, et surtout : compatibilité avec Apple Intelligence. L’essentiel y est — pour un prix qui, jusqu’à récemment, restait son principal défaut. À l’occasion des ventes flash Prime Day, Amazon le propose à 592 € au lieu de 719 €, soit une baisse de 127 € qui change franchement la donne.

Il y a bien quelques concessions : un seul capteur photo (qui reste largement à la hauteur), pas de MagSafe, et des débits 5G un peu plus modestes que sur les autres modèles. Mais en contrepartie, c’est l’iPhone avec la meilleure autonomie actuelle, grâce au modem maison Apple C1.

Casque VR Meta Quest 3S

Casque VR Meta Quest 3S // Source : Numerama

Le Meta Quest 3S est probablement le meilleur casque pour découvrir la réalité virtuelle en 2025, sans casser la tirelire. Il reprend la base technique du Quest 3 — même puce, même capteurs pour le passthrough couleur — et accepte de faire quelques concessions, notamment sur l’écran, pour rendre la VR vraiment accessible. Il est encore moins cher pour les Prime Day d’Amazon. À 279,99 € au lieu de 329,99 € c’est l’un des rares (si ce n’est le seul) casques à offrir une expérience fluide et complète à ce tarif.

Il est autonome (pas besoin de le brancher à un PC), compatible avec tout l’écosystème Meta (Horizon OS, Quest+, Steam Link…), et gère plutôt bien la réalité mixte avec ses deux caméras frontales. Certes, la définition n’est pas incroyable et les lentilles Fresnel montrent vite leurs limites, mais pour du jeu ça fonctionne très bien. L’autonomie tourne autour de 2h30, et l’alimentation des manettes reste à l’ancienne (piles AA), mais rien de rédhibitoire.

CMF Phone 2 Pro (128 Go)

CMF Phone 2 Pro (128 Go) // Source : Numerama

C’est probablement le meilleur smartphone à moins de 300 € en 2025, et son rapport qualité-prix est encore plus intéressant à l’occasion des ventes flash Prime Day : 219 € au lieu de 259 € sur Amazon, pour un modèle qui tient tête à des appareils bien plus chers.

Avec son design bien fini, son grand écran AMOLED 120 Hz ultra lumineux, ses performances dignes d’un milieu de gamme à 400 €, et un bloc photo polyvalent (dont un zoom optique x2 rare à ce prix), le CMF Phone 2 Pro coche presque toutes les cases. Le tout est animé par Nothing OS 3.2 basé sur Android 15, sans pub ni surcouche inutile, et avec six ans de mises à jour de sécurité. Rien que ça.

Logitech MX Keys Mini

Logitech MX Keys Mini // Source : Numerama

Minimaliste et compact, mais bien efficace : le MX Keys Mini reste, trois ans après sa sortie, la référence des claviers gomme haut de gamme. Et pour les Prime Day, il passe à 67,49 € au lieu de 74,90 € sur Amazon. Une baisse modeste, mais toujours bienvenue sur un produit rarement en promo.

La sensation de frappe est impeccable et je parle en connaissance de cause : c’est avec ce clavier que j’ai rédigé cette sélection. Les touches concaves permettent une frappe précise et sans surtout silencieuse. Le tout est bien espacé pour éviter les fautes de frappes. Le rétro-éclairage activé par détection de présence fait vraiment la différence, surtout si vous l’utilisez dans un espace peu éclairé.

PC portable Dell Inspiron 14 (5441)

PC portable Dell Inspiron 14 (5441) // Source : Numerama

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

C’est l’un des premiers PC portables Dell à tourner sur une puce ARM signée Qualcomm, et clairement une bonne surprise côté autonomie. L’Inspiron 14 (5441) embarque la puce Snapdragon X Plus calibrée pour les fonctions IA de Windows Copilot+. Actuellement proposé à 649 € au lieu de 809 € sur Amazon pendant les Prime Day, il est idéal pour la bureautique, le télétravail ou les usages simples.

On retrouve 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, un design sobre mais compact, et une connectique moderne (Wi-Fi 7, USB-C 4.0, lecteur microSD). Pas de HDMI cependant, il faut un adaptateur USB-C pour brancher un écran externe.

Batterie Externe Anker 24000 mAh

Batterie Externe Anker 24000 mAh // Source : Numerama

Avec ses 24 000 mAh et une sortie à 65W, la batterie externe Anker 537 est taillée pour recharger un laptop, une tablette et un smartphone. Elle est à 49,99 € au lieu de 69,99 € pendant les ventes flash Prime Day.

Ce n’est pas la plus légère, ni la plus récente mais elle reste aux standards actuels dans la mesure où elle délivre jusqu’à 45W. Elle peut alimenter un MacBook, un iPhone, un smartphone Android ou un PC portable compatible USB-C, et se recharge elle-même en 3h30 (avec un chargeur 30W). Les deux ports USB-C (dont un à 45W) permettent une charge rapide de la plupart des appareils, mais attention : pas de 65W, la puissance est répartie sur plusieurs appareils sont branchés.

Écouteurs Bose Ultra Open Earbuds

Écouteurs Bose Ultra Open Earbuds // Source : Numerama

Avec cette paire d’écouteurs, Bose s’est aventuré là où personne n’attendait vraiment la marque : des écouteurs sans embouts, qui ne rentrent pas dans les oreilles, sans réduction de bruit et sans isolation passive. Les Ultra Open Earbuds misent tout sur le confort. C’est un produit de niche difficile à recommander en temps normal, mais à 249,95 € au lieu de 349,95 € sur Amazon pendant le Prime Day, ils deviennent nettement plus honnêtes.

Mais alors comment ça fonctionne exactement ? Les écouteurs s’accrochent au pavillon de l’oreille, sans entrer dans le canal auditif. Résultat, zéro gêne à long terme, même en portant des lunettes ou un casque. Ce format atypique a forcément des limites. Le son manque de basses (un comble pour Bose qui est normalement une référence en la matière) et l’isolation est inexistante. C’est avant tout un très bon choix pour les sportifs qui souhaitent rester alertes sur leur environnement.

PC portable ASUS Vivobook 14

PC portable ASUS Vivobook 14 // Source : Numerama

C’est typiquement le genre de PC à viser pendant les ventes flash Prime Day : un ultraportable fiable, bien construit, et parfaitement adapté à la bureautique ou aux études. Ce modèle Vivobook 14 embarque un Intel Core i3-N305 (8 cœurs, 3,8 GHz), 8 Go de RAM DDR4 et 256 Go de stockage — de quoi assurer au quotidien.

Ce genre de config a ses limites : pas fait pour le gaming ou les usages créatifs lourds. L’écran 14 pouces Full HD fait le boulot, le châssis reste fin et léger (1,4 kg), et la connectique est plutôt complète avec USB-C, HDMI, Wi-Fi 5 et Windows 11 est préinstallé. En bref, 349,99 € prêt à l’emploi, parfait pour le télétravail ou pour les études.

Serrure connectée Aqara U200

Serrure connectée Aqara U200 // Source : Numerama

La serrure Aqara U200 transforme littéralement une porte classique en objet intelligent : empreinte digitale, clavier avec code, Apple Home Key, contrôle à distance… tout y est, et tout est dans la boîte, sans accessoires à acheter en plus. Pour les ventes flash Prime Day, elle tombe à 169,99 € au lieu de 269,99 € sur Amazon, ce qui la rend franchement intéressante. Elle s’installe directement sur la porte, sans changer le cylindre : un moteur vient tourner ta clé depuis l’intérieur.

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 // Source : Numerama

C’est toujours la montre connectée la plus complète du marché. L’Apple Watch Ultra 2 est imprenable avec son autonomie de 2 à 3 jours, son design en titane taillé au millimètre, son écran surpuissant de 3 000 nits et ses innombrables fonctions sport et santé. Elle est affichée à 739 € au lieu de 899 €.

On sait qu’une nouvelle génération pourrait pointer le bout de son nez en septembre, mais sauf besoin ultra spécifique (une compatibilité 5G par exemple), l’Ultra 2 à ce prix reste un excellent choix en 2025.

Mac Mini M4 (256 Go)

Mac Mini M4 (256 Go) // Source : Numerama

Le Mac Mini est sans doute le meilleur compromis puissance/prix de toute la gamme Apple, et cette version M4 ne fait que confirmer ce statut. Avec son tout nouveau design très compact — le plus petit jamais vu sur un Mac de bureau — il devient presque nomade : on peut l’utiliser au bureau, le glisser dans un sac, et le brancher à n’importe quel écran en deux câbles.

Vous avez là un mini-Mac aussi rapide qu’un iMac, mais bien plus flexible et à un tarif incomparable. Et c’est encore plus vrai en ce moment : 585 € au lieu de 699 € sur Amazon pendant les ventes flash Prime Day. On regrette l’absence de port SD, un bouton on/off un peu mal placé, et le fait de devoir acheter clavier et souris à part… mais rien de bloquant.

Liseuse Amazon Kindle (16 Go)

Liseuse Amazon Kindle (16 Go) // Source : Numerama

L’été est souvent le meilleur moment pour se remettre à lire… ou enfin craquer pour une vraie liseuse pour éviter de transporter tous ses livres en vacances. Proposée à 84,99 € au lieu de 109,99 € pendant les ventes flash du Prime Day, cette version 16 Go avec publicités devient un excellent bon plan pour les lecteurs qui n’ont pas besoin de fonctions avancées comme la prise de notes ou les couleurs.

L’éclairage réglable, la résistance à l’eau (IPX8), le nouvel écran E Ink Carta et les performances de cette génération font vraiment la différence à l’usage. Certes, l’écosystème reste fermé (exit les ePub classiques), et les pubs en veille peuvent gêner certains. Mais pour le prix, on a un appareil très pratique qui est prêt à accueillir des milliers de livres.

Dreame D10 Plus (Gen2)

Dreame D10 Plus (Gen2) // Source : Numerama

Dreame propose un robot aspirateur-laveur avec station à 199 € au lieu de 249 € sur Amazon pour les ventes flash du Prime Day. Et il faut bien le dire : à ce prix, le D10 Plus (Gen 2) est difficile à battre au même titre que le premier modèle. On en vient même à se demander pourquoi dépenser quatre fois plus dans un modèle haut de gamme, tant le résultat final est, dans bien des cas, presque identique.

Cette nouvelle génération gagne en puissance (6 500 Pa), tout en conservant un design compact et une station de vidage discrète. Le lavage reste basique et s’apparente plus à un coup de frais, mais l’essentiel est là pour entretenir au quotidien sans lever le petit doigt. L’application (Dreame Home ou Xiaomi Home) permet de tout contrôler : plan de la maison, programmation, réglage pièce par pièce… avec une interface simple à prendre en main. L’autonomie atteint 3 heures et la station permet de tenir jusqu’à 90 jours sans toucher au bac à poussière.

Routeur TP-Link Deco BE25(3-Pack) WiFi 7 Mesh

Routeur TP-Link Deco BE25(3-Pack) WiFi 7 Mesh // Source : Numerama

Si vous avez une box Wi-Fi 7 flambant neuve mais que votre réseau domestique plafonne toujours dans les coins de la maison, voilà une solution simple : le TP-Link Deco BE25. Pendant les ventes flash Prime Day, le pack de 3 passe à 249 € au lieu de 349 € sur Amazon, de quoi couvrir toute la maison.

On est sur un modèle bi-bande seulement (pas de 6 GHz ici), mais en face, les solutions Wi-Fi 7 tri-bande dépassent facilement les 800 €. Malgré cela on reste sur des débits solides, des ports Ethernet 2,5 GbE sur chaque borne et un format assez discret. Tout s’installe rapidement via l’app Deco.

Tablette Samsung Galaxy Tab S10+

Tablette Samsung Galaxy Tab S10+ // Source : Numerama

849 € au lieu de 1 149 € sur Amazon pour les Prime Day : c’est l’un des meilleurs prix vus sur la Galaxy Tab S10+, sortie il y a moins d’un an.

Avec son grand écran AMOLED 120 Hz et son nouveau processeur Dimensity 9300+ la Galaxy Tab S10+ vient directement concurrencer l’iPad Pro. La nouveauté, c’est l’arrivée de Galaxy AI sur la tablette : aide à la prise de notes, génération d’images, traduction de PDF, reconnaissance d’équations, ou encore le très pratique Circle to Search. Le tout focntionne sous One UI 7.

Ventes flash des prime day : tout ce qu’il faut savoir ?

Quelles sont les dates des Amazon Prime Day 2025 ?

Les Prime Day se tiennent du lundi 8 au jeudi 11 juillet 2025, soit 4 jours de ventes flash réservées aux abonnés Amazon Prime.

Faut-il être abonné Amazon Prime pour en profiter ?

Oui, c’est obligatoire. Mais vous pouvez activer un essai gratuit de 30 jours (sans engagement) pour accéder aux offres, même si vous n’êtes pas encore membre.

Peut-on cumuler les offres Prime Day avec des bons de réduction ?

Oui, dans certains cas. Amazon propose parfois des bons d’achat immédiats ou des réductions supplémentaires sur certaines catégories. Il faut penser à les activer avant de finaliser l’achat, généralement en cochant un bouton sur la page produit.

Combien de temps pour retourner un produit pendant les Prime day d’Amazon ?

En général, la plupart des produits vendus et expédiés par Amazon peuvent être retournés dans un délai de 30 jours à partir de la réception.

Les offres sont-elles renouvelées chaque jour ?

Oui. Amazon actualise ses ventes flash plusieurs fois par jour. Certaines promos ne durent que quelques heures, d’autres restent pendant toute la durée de l’événement, il faut donc rester à l’affût. Vous pouvez très bien mettre quelques produits à votre liste d’envie pour consulter régulièrement l’évolution du prix durant les Prime Day.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !