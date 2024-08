Lecture Zen Résumer l'article

En septembre, Apple annoncera les iPhone 16, une génération qui devrait grandement miser sur l’intelligence artificielle. On espère que la marque en profitera pour améliorer sa gestion de l’autonomie et de la température, puisque l’introduction du titane n’a pas fait que du bien aux iPhone haut de gamme.

L’été et les fortes chaleurs ne font pas bon ménage avec l’iPhone 15 Pro. Victime d’un problème de surchauffe à son lancement, qu’Apple a rapidement corrigé avec une mise à jour, le plus haut de gamme des iPhone continue d’être beaucoup plus chaud que ses concurrents (et que les autres iPhone) plusieurs mois après sa sortie. C’est en tout cas ce que Numerama a pu constater en 11 mois de test, et ce qu’un grand nombre de personnes signalent également en ligne.

En extérieur cet été, notre iPhone 15 Pro Max est parfois si chaud qu’il nous contraint à le sortir de notre poche. Même phénomène en main, particulièrement sans coque, où le smartphone est souvent bouillant (c’est encore plus vrai quand on prend des photos au soleil)… Le titane, qu’Apple a choisi pour sa légèreté en remplacement de l’acier, a la fâcheuse tendance à bouillir.

Dès qu’il surchauffe, notre iPhone 15 Pro Max voit son autonomie descendre. Il nous est arrivé de recharger notre appareil deux à trois par jour durant l’été, ce qui est un vrai retour en arrière par rapport aux 12 Pro et 13 Pro, qui étaient impossibles à vider (le 14 Pro, qui chauffait aussi un peu trop, était déjà moins bon). Avec l’iPhone 16 en septembre 2024, Apple a l’obligation de faire mieux.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

En 11 mois, la batterie de l’iPhone 15 Pro Max a pris un coup de vieux

11 mois après son déballage, l’iPhone 15 Pro Max de l’auteur de cet article est à 430 cycles de recharges, soit l’équivalent d’1,31 recharge pleine par jour. C’est énorme pour un smartphone haut de gamme, alors que ses prédécesseurs étaient habitués à dépasser la journée d’autonomie sans problème.

Preuve d’un problème probablement lié aux fortes températures, la capacité de sa batterie est désormais estimée à 88 % de ce qu’elle proposait initialement, soit une dégradation de 12 % des cellules en moins d’un an. La chaleur, qui se fait fortement sentir dès que le téléphone est branché (même l’écran est bouillant), a indéniablement joué un rôle.

La recharge s’interrompt souvent à cause de la température, ce qui explique les pauses ici. // Source : Numerama

Soyons honnêtes, notre utilisation de l’iPhone 15 Pro Max n’est pas représentative du « client lambda ». Un quotidien de journaliste tech, mêlé à une très grosse activité en ligne, a forcément un impact sur la batterie (il tourne depuis juillet sous iOS 18 bêta, ce qui n’arrange rien, même si le problème était déjà présent avec iOS 17). Il est probable que la plupart des personnes réussissent à utiliser leur iPhone 15 Pro toute une journée sur une seule charge facilement, avec ou sans surchauffe, surtout avec un usage plus modéré.

En ligne, plusieurs personnes racontent s’être plaints en Apple Store de la forte température de leur iPhone 15 Pro, parfois en suspectant un problème matériel. Apple leur aurait indiqué qu’il s’agissait d’un fonctionnement normal, ce qui est difficile à contredire dans le sens où l’appareil continue de fonctionner normalement. Quoi qu’il en soit, cela reste assez gênant pour un produit haut de gamme… L’iPhone 15 Plus, avec son cadre froid en aluminium, atteint les deux jours d’autonomie sans problème. Les anciens iPhone Pro, avec leur cadre en acier, ont aussi subi des problèmes de chaleur par le passé, mais nous n’avons pas le souvenir d’aussi gros dépassements.

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont plus légers que leurs prédécesseurs grâce au titane. C’est bien, mais ils chauffent plus. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

iPhone 16 : Apple va-t-il trouver un moyen de limiter la surchauffe de la batterie et du titane ?

Y a-t-il un problème avéré de batterie et de température chez Apple ? C’est difficile à dire, dans le sens où beaucoup de personnes indiquent n’avoir jamais rencontré de désagrément avec leur iPhone 15 Pro. Si le titane est clairement un matériau chaud, c’est aussi le logiciel, et les tâches en arrière-plan, qui peuvent jouer des tours à certains appareils (le 120 Hz et l’écran toujours allumé consomment beaucoup). Dans tous les cas, Apple n’a pas trouvé de solution miracle onze mois après la sortie de ses derniers appareils. Un des remèdes pourrait être de réinitialiser son iPhone sans sauvegarde, pour au moins réduire la consommation de batterie, mais c’est toujours dur à accepter.

Avec l’iPhone 16 Pro en septembre, la marque pourrait enfin trouver une parade. Selon certaines rumeurs, Apple encadrerait la batterie de ses nouveaux téléphones dans un boîtier en métal, ce qui permettrait d’aider la chaleur à mieux se dissiper. On ne peut qu’espérer qu’elles s’avèrent correctes et que ces nouvelles batteries provoquent une diminution drastique de la température. D’autres rumeurs mentionnent des batteries de plus haute capacité, avec pour conséquence une autonomie plus longue. Là aussi, on ne peut que le souhaiter.

Photos supposées de prototypes de l’iPhone 16 Pro. // Source : X

Ces défauts font-ils de l’iPhone 15 Pro une génération à fuir ? La réponse est évidemment non. Le smartphone d’Apple est assurément un des meilleurs du marché, même s’il vaut mieux avoir une batterie externe dans le sac en vacances au soleil (ou au stade pendant les Jeux olympiques). Le reste du temps, ses performances, sa qualité photo et l’expérience utilisateur en font un appareil d’exception (et le seul compatible Apple Intelligence aujourd’hui). Il n’y a plus qu’à espérer un iPhone 16 Pro glacial, pour sublimer encore plus le meilleur smartphone d’Apple. On adorerait ne plus rien avoir à critiquer.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+