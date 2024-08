Lecture Zen Résumer l'article

Un an après une augmentation inédite de ses prix, Google propose la plus grande progression matérielle de l’histoire de ses smartphones. Le design du Pixel 9 Pro, qui atteint la qualité de finition d’un iPhone ou d’un Galaxy S, s’accompagne de plusieurs fonctions IA vraiment bien pensées, même si toutes ne sont pas opérationnelles en France.

Avec ses Pixel 8 en 2023, Google avait autant séduit que divisé. Certains les présentaient comme les meilleurs smartphones Android de l’histoire, d’autres s’étonnaient du changement de stratégie de Google qui, en passant d’un Pixel 7 Pro à 899 euros à un Pixel 8 Pro à 1 099 euros, prenait un risque étonnant. Dans notre test, nous saluions d’excellents produits qui, malgré des nouveautés aussi intéressantes que dispensables en IA, n’étaient pas réellement capables de justifier leurs hausses de prix. Leur déclinaison milieu de gamme, le Pixel 8a à 549 euros, était un produit bien plus équilibré.

En 2024, Google réussit à nous faire changer d’avis. La hausse des prix injustifiée de l’année dernière l’est aujourd’hui totalement, avec des produits parfaitement aptes à rivaliser avec l’iPhone 15 Pro Max ou le Samsung Galaxy S24 Ultra, aussi bien sur le logiciel que sur le matériel. Nous n’attendions pas grand-chose du Google Pixel 9 Pro XL (1 199 euros), la version grand format du Pixel 9 Pro (1 099 euros), nous le plaçons aujourd’hui dans le top 3 des meilleurs smartphones du marché. Et il n’est pas troisième.

Google Pixel 9 Pro XL Points forts Design très qualitatif

Le matériel est vraiment meilleur

Des fonctions géniales en photo

Autonomie au-dessus d’une journée

7 ans de mises à jour Points faibles Plusieurs fonctions indisponibles en France

Google Pixel 9 Pro Points forts Pro et compact

Le hardware n’a jamais été aussi bon

Des fonctions géniales en photo

7 ans de mises à jour Points faibles Plusieurs fonctions indisponibles en France

Les prix sont élevés

Finitions, design, composants choisis… Google propose enfin un smartphone mature

Le Pixel 9 lance la troisième ère des smartphones Google.

Après une période expérimentale entre le premier Pixel et le Pixel 5, avec un design sympathique, mais peu ambitieux, puis l’introduction d’un look plus facilement identifiable entre le Pixel 6 et le Pixel 8 (avec un module caméra horizontal), mais souvent sans la qualité de finition de ses meilleurs concurrents, Google passe enfin aux choses sérieuses.

Déballer un Pixel 9 Pro XL procure la même sensation qu’avec un iPhone 15 Pro Max haut de gamme, avec des matériaux premium, une attention des détails et l’impression de tenir un bijou technologique.

Symétrie parfaite, coins arrondis… Google fait enfin un smartphone avec un écran parfait. // Source : Numerama

Adieu les bordures arrondies, Google adopte un design plus rectangulaire, comme Apple ou Samsung. La marque fait le choix contestable de l’acier inoxydable, qui se salit vite avec son effet miroir, mais donne malgré tout l’impression de tenir un produit bien mieux fini qu’autrefois. La prise en main du Pixel 9 Pro XL est très agréable grâce à la légère incurvation de ses bordures, qui facilite son utilisation.

Au dos, Google arrondit légèrement son module caméra horizontal, qui a désormais une forme ovale. La marque assume plus que jamais de le faire dépasser, ce qui, même s’il agit d’un avis subjectif, est somptueux. Le Pixel 9 Pro XL est peut-être le plus beau smartphone du moment.

Le nouveau design du module caméra du Pixel 9 Pro est très plaisant. Il donne un aspect symétrique au téléphone, avec des formes uniques. // Source : Numerama

L’écran, lui aussi, a quelque chose de très réussi. Presque sans bordures, avec des coins aussi arrondis que chez Apple, l’écran OLED du Pixel 9 Pro XL est aussi plaisant en intérieur qu’en extérieur, avec une très bonne luminosité maximale de 3 000 nits. Il n’est pas aussi bon que celui du Galaxy S24 Ultra, qui dispose d’un revêtement anti-reflets, mais égale sans problème celui de l’iPhone 15 Pro. La possibilité de choisir entre 6,3 et 6,8 pouces, pour la première fois, est aussi bienvenue. Google joue enfin dans la cour des grands !

Dernière nouveauté qui renforce cette impression de montée en gamme : Google, comme Samsung, utilise un capteur d’empreintes ultrasonique. Il devient donc possible de déverrouiller son Pixel 9 Pro en un éclair de seconde, juste en effleurant son écran avec son pouce. Le capteur ultrasonique est terriblement efficace, marche avec les doigts mouillés et ne fait pas de lumière comme sur les anciens Pixel. Seules quelques marques, comme Vivo, ont aussi expérimenté cette technologie plus coûteuse dans le passé.

Qui aurait imaginé que les smartphones Google Pixel atteindraient ce degré d’élégance ? // Source : Numerama

Ultra fluide : les performances du Pixel 9 Pro sont excellentes

Sur Twitter ou Reddit, depuis l’annonce des Pixel 9, de nombreux internautes s’amusent à partager des comparaisons de benchmarks entre les Pixel 9 et les iPhone 12. La puce Tensor G4 de Google n’arriverait pas au niveau de l’A14 Bionic d’Apple lancée en 2020, ce qui semble un peu humiliant.

Alors oui, sur le papier, la puce Tensor G4 n’est pas un foudre de guerre. Mais, est-ce vraiment la bonne manière de juger un smartphone en 2024, alors que le marché a beaucoup évolué et que la quasi-totalité des produits peuvent tout faire ? Avec sa puce Tensor G4, Google fait le choix de l’équilibre. Il ne veut pas battre de records de performance, mais tout optimiser à ses propres besoins. Il se trouve que le Pixel 9 Pro XL est un smartphone extrêmement fluide, qu’il permet de jouer dans une excellente qualité et qu’il dispose d’une très bonne autonomie, avec des fonctions IA qui lui sont propres. Il est donc difficile de critiquer sa puce, qui n’a pas été une seule fois un handicap durant notre test.

Grâce à sa puce et à sa mémoire vive, le Pixel 9 Pro peut faire tourner des modèles en local. // Source : Numerama

Rapidité d’ouverture des applications, excellente fluidité des animations (ce qui est aidé par l’écran 1-120 Hz), support du Wi-Fi 7 peu importe le modèle choisi… La Tensor G4 fait davantage que le job. L’ajout de 16 Go de RAM, ce qui est nécessaire pour faire fonctionner certains modèles génératifs (avec le composant AICore, qui permet au Pixel de faire tourner le modèle Gemini Nano sans Internet), joue aussi sur cette grande fluidité. Sans être aussi puissant qu’un S24 Ultra ou qu’un iPhone 15 Pro (une puissance pas toujours exploitée), le Pixel 9 Pro se place facilement parmi les téléphones les plus agréables à utiliser sur le marché.

Et l’autonomie dans tout ça ? Nous n’avons testé que le Pixel 9 Pro XL qui, avec sa batterie de 5 060 mAh, est le téléphone le mieux équipé de l’histoire de Google (le Pixel 9 Pro se contente 4 700 mAh). Sans surprise, et en grande partie grâce à sa puce plus raisonnable que chez certains concurrents, le Pixel 9 Pro XL est très endurant. Il finit généralement la journée autour des 40 % d’autonomie restante, même s’il lui arrive de chauffer un peu trop et de perdre plusieurs pourcents d’un seul coup (un problème qui ne lui est pas exclusif). En revanche, la charge rapide promise par Google est assez décevante. Il faut généralement une heure pour recharger l’appareil, même avec un adaptateur secteur puissant.

Le Google Pixel 9 Pro XL se recharge par USB-C et supporte le standard sans-fil Qi2… sans les aimants. // Source : Numerama

Nouveautés IA : Google oublie la France au lancement

S’il faut reconnaître une qualité à Google, c’est sa capacité à innover régulièrement avec les Pixel.

Tous les ans, les smartphones du géant du web introduisent des fonctions jamais vues ailleurs, qui sont souvent de bonnes idées. Autre qualité de l’entreprise : chaque fonction dispose de son propre calendrier de déploiement, ce qui assure à Google une plus grande flexibilité. Apple, qui a décidé de lancer toutes ses fonctions IA sous une même marque (Apple Intelligence), se complique la vie. Le lancement de fonctions toute bêtes comme la gomme magique ou l’enregistrement des appels est lié à la traduction de tout le reste, ce qui risque de prendre plusieurs mois. Google, lui, fait ce qu’il veut.

Avec le Pixel 9 Pro, Google illustre les bienfaits et les méfaits de ce fonctionnement. Le smartphone introduit beaucoup de « nouveautés IA », mais il n’est vraiment pas facile de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en France. Il n’existe d’ailleurs pas de réglage « Google AI », comme chez Samsung (Galaxy AI), ce qui rend l’activation de certaines nouveautés peu évidente au premier abord.

L’application Pixel Météo propose des bulletins personnalisés avec l’IA, mais nécessite de passer son téléphone en anglais. // Source : Numerama

Selon les observations de Numerama, la plupart des fonctions « cool » des Pixel 9 sont indisponibles en France. Tout ce qui concerne la photo est là (puisqu’il n’y a pas besoin d’entraîner un modèle de langage à parler français), tout le reste est réservé à l’anglais :

Pixel Studio ❌ : il s’agit d’un générateur d’images avec un prompt. On écrit une phrase comme « une licorne en train de marcher sur l’océan, dans un style animé » et une image apparaît en quelques secondes. Nous avons pu la tester durant nos premiers jours de test, avant que Google ne la supprime à distance de notre Pixel 9 Pro. Elle fonctionne très bien, mais n’est pas disponible en France. D’ailleurs, même en anglais, elle ne permet pas de générer d’images d’humains.

: il s’agit d’un générateur d’images avec un prompt. On écrit une phrase comme « une licorne en train de marcher sur l’océan, dans un style animé » et une image apparaît en quelques secondes. Nous avons pu la tester durant nos premiers jours de test, avant que Google ne la supprime à distance de notre Pixel 9 Pro. Elle fonctionne très bien, mais n’est pas disponible en France. D’ailleurs, même en anglais, elle ne permet pas de générer d’images d’humains. Pixel Screenshots ❌ : l’ambitieux gestionnaire de captures d’écran de Google peut fonctionner en France… si vous passez votre téléphone en anglais. Autrement, il indique ne pas encore parler français. Il faut donc se contenter de captures d’écran dans Google Photos.

: l’ambitieux gestionnaire de captures d’écran de Google peut fonctionner en France… si vous passez votre téléphone en anglais. Autrement, il indique ne pas encore parler français. Il faut donc se contenter de captures d’écran dans Google Photos. La météo par une IA ❌ : le Pixel 9 est le premier smartphone Google avec une application météo. Elle peut générer un bulletin personnalisé de la journée avec une IA… seulement si le téléphone est en anglais. En français, l’option n’apparaît pas.

le Pixel 9 est le premier smartphone Google avec une application météo. Elle peut générer un bulletin personnalisé de la journée avec une IA… seulement si le téléphone est en anglais. En français, l’option n’apparaît pas. Résumé des enregistrements vocaux ❌ : le dictaphone de Google peut transcrire un enregistrement vocal en texte, mais ne peut le résumer que s’il est en anglais. C’est dommage, alors que Gemini parle français.

: le dictaphone de Google peut transcrire un enregistrement vocal en texte, mais ne peut le résumer que s’il est en anglais. C’est dommage, alors que Gemini parle français. Résumé des appels ❌ : le Pixel 9 Pro peut écouter un appel téléphonique pour vous proposer un résumé… mais ne le fait pas encore en français. La fonction semble exclusive à l’anglais, puisqu’elle n’apparaît nulle part dans les réglages.

: le Pixel 9 Pro peut écouter un appel téléphonique pour vous proposer un résumé… mais ne le fait pas encore en français. La fonction semble exclusive à l’anglais, puisqu’elle n’apparaît nulle part dans les réglages. Gemini en assistant par défaut ✅ : le ChatGPT de Google peut remplacer Google Assistant en tant qu’assistant vocal par défaut sur les Pixel 9 Pro, y compris en français.

: le ChatGPT de Google peut remplacer Google Assistant en tant qu’assistant vocal par défaut sur les Pixel 9 Pro, y compris en français. Gemini Live ❌ ✅ : la version Live de Gemini, qui permet d’avoir de longues conversations orales comme avec un humain, n’apparaît que si l’on configure son téléphone en anglais et que l’on change la langue de l’assistant. Il faut alors choisir entre plusieurs voix anglophones. Étrangement, Gemini Live peut alors parler français avec un accent parfait, mais il indique ne pas être disponible en français quand on lui pose la question.

: la version Live de Gemini, qui permet d’avoir de longues conversations orales comme avec un humain, n’apparaît que si l’on configure son téléphone en anglais et que l’on change la langue de l’assistant. Il faut alors choisir entre plusieurs voix anglophones. Étrangement, Gemini Live peut alors parler français avec un accent parfait, mais il indique ne pas être disponible en français quand on lui pose la question. Entourer pour rechercher ✅ : introduite avec le Galaxy S24, cette fonction permet d’entourer n’importe quoi sur l’écran pour effectuer une recherche en ligne. Qu’il s’agisse d’un insecte, d’un logo, d’un mot ou d’un QR code, ce système est terriblement efficace.

Aucune de ces quatres nouveautés ne fonctionne avec un téléphone en français. Mais il est possible de les activer en France en bidouillant. Gemini Live parle même français. // Source : Numerama

Seul lot de consolation pour la France : un passage rapide dans l’application Google One permet de débloquer un an d’abonnement gratuit à Google One AI Premium. La formule est habituellement proposée au tarif de 22 euros par mois avec 2 To de stockage et un accès à Gemini Advanced. C’est toujours ça de pris. Le reste attendra quelques mois, le temps que Google traduise ses nouveautés au français. En attendant, n’achetez pas de Pixel 9 pour ses fonctions IA innovantes.

En photo, le Pixel 9 Pro brille par sa polyvalence et son inventivité logicielle

En photo, le Pixel 9 Pro dispose des mêmes fonctions en France que dans les pays anglophones. Google a l’intelligence de dissocier la photo du reste, puisqu’il est plus facile de traduire un menu qu’un modèle génératif. C’est d’autant plus appréciable que plusieurs des exclusivités logicielles du Pixel 9 Pro XL sont vraiment bonnes et risquent d’être rapidement imitées par d’autres d’autres marques.

S’ajouter à une photo de groupe : l’idée de génie de Google

La meilleure nouveauté photo du Pixel 9 s’appelle « M’ajouter ». L’idée est simple : comment faire une photo de groupe sans sacrifier une personne ? Grâce à la réalité augmentée et à l’intelligence artificielle, Google résout ce problème. Une première personne prend une photo, passe le téléphone à la deuxième (qui voit en réalité augmentée la première photo dans une version transparente, pour se positionner au bon endroit) et prend une deuxième photo. L’IA fusionne les deux images… et ça marche super bien, qu’on se mette sur le côté ou devant une personne présente sur la première image. Google joue même sur la profondeur en mettant des éléments de la première photo devant la deuxième photo, pour renforcer l’impression de réalité.

La petite fille entourée en rouge n’était pas présente sur la première photo. Grâce à un filtre de réalité augmentée, elle s’ajoute à la première photo. Google fusionnera les deux. En bleu, c’est le second photographe, qui n’est plus là. // Source : Numerama

Réinventer une photo : quand le réel rime avec le faux

Avec le Pixel 8, Google avait lancé le « Magic Editor », un menu dans Google Photos dédié à la modification de photos avec un modèle de diffusion. Il permettait jusque-là de déplacer une personne dans une image, de changer la couleur du ciel ou de créer des images stylisées, inspirées du réel.

Avec le Pixel 9, le Magic Editor va plus loin. Si on touche le ciel, on peut désormais utiliser la fonction « Réinventer » pour demander quelque chose, comme « ciel étoilé » ou « orage dans le ciel ». La marque fait alors trois propositions et conserve le reste de l’image. Il est techniquement possible d’ajouter n’importe quoi sur une photo, juste en entourant la partie à modifier.

Alors oui, la fonction Réinventer crée de fausses images. Mais pour une publication sur Insta, difficile de ne pas être séduit. // Source : Numerama

En réalité, il faisait beau. Le Pixel 9 Pro permet de faire une blague. // Source : Numerama

Autre nouveauté magique, la fonction « Cadrer automatiquement », qui agrandit l’image et propose des versions verticales ou horizontales, peu importe la photo de base. L’IA générative invente alors des pixels et devine ce qu’il y avait autour. C’est assez amusant, et étrangement pas bête. Qui n’a jamais regretté d’avoir pris une image verticale plutôt qu’horizontale ?

À partir d’une photo verticale, Google peut créer une image horizontale. Il invente le reste de l’image. // Source : Numerama

De jour comme de nuit, le Pixel 9 Pro est excellent

Plus globalement, l’appareil photo du Pixel 9 Pro est excellent. Avec ses capteurs de 50 Mpix (grand-angle), 48 Mpix (ultra grand-angle) et 48 Mpix (zoom optique x5, zoom numérique x30), le smartphone de Google dispose d’une polyvalence encore plus grande que les modèles précédents. Les algorithmes de Google sont toujours aussi canons, avec la possibilité de faire des photos de nuit sans équivalent dans le monde du smartphone (en même temps, Google joue un peu avec la réalité).

Zoom, couleurs, détails… L’appareil photo du Pixel 9 Pro est très polyvalent. // Source : Numerama

De nuit, la gestion de la lumière est toujours excellente chez Google. Cette photo a été prise avec l’appareil photo standard, sans mode nuit. // Source : Numerama

Le mode astrophotographie permet de prendre des photos pendant plusieurs secondes ou minutes. Dans le noir total, le résultat est spectaculaire. // Source : Numerama

Le Pixel 9 Pro XL n’est pas seulement innovant en photo, il est aussi excellent dans toutes les situations. Une nouvelle fois, Google excelle sur ce domaine. Il ne s’agit pas d’une surprise, les Pixel ont toujours eu la réputation d’être des prodiges de la photo. La nouveauté cette année est qu’ils excellent aussi sur le reste.

Seule incertitude : les consommateurs sont-ils prêts à accepter ce changement ? On le sait, la marque compte. Face aux monstres que sont Apple et Samsung, Google, aussi géant soit-il, souffre encore d’un déficit de notoriété. Entre un Pixel et un iPhone à 1 200 euros, le consommateur final, même s’il connaît les particularités du téléphone de Google, ne risque-t-il pas de se tourner vers Apple pour son écosystème et son prestige ?

Le verdict 9/10 Google Pixel 9 Pro XL On a aimé Design très qualitatif

Le matériel est vraiment meilleur

Des fonctions géniales en photo

Autonomie au-dessus d’une journée

7 ans de mises à jour On a moins aimé Plusieurs fonctions indisponibles en France Pour la première fois, Google réussit totalement un smartphone. Après avoir misé pendant des années sur ses algorithmes photo et de bonnes idées logicielles, en laissant trop souvent le matériel de côté, Google muscle sa proposition avec un produit mature à tous les niveaux. Le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL sont aussi géniaux par leur design que par leurs caractéristiques (écran somptueux, grande fluidité, autonomie au rendez-vous, capteur d’empreintes ultrasonique…), avec en bonus la promesse de sept années de mises à jour. Personne n’attendait Google au niveau de finition d’Apple ou Samsung, le géant du web réussit cet exploit en 2024. Sur l’intelligence artificielle, Google frappe aussi très fort. Toutes les nouveautés photo du Pixel 9 Pro sont séduisantes, avec plusieurs fonctions inédites sur le marché du smartphone (on adore l’utilisation de l’IA pour les photos de groupe). En revanche, l’incompatibilité de nombreuses nouveautés IA avec le français, comme le résumé des appels ou le bulletin météo personnalisé, est regrettable. Espérons que Google déploie vite ces nouveautés en France. Quoi qu’il en soit, et malgré son prix élevé, le Pixel 9 Pro est un de nos gros coups de cœur de 2024, à égalité avec le Samsung Galaxy S24 Ultra. Reste à Apple de prouver qu’il peut innover sur le logiciel avec les iPhone 16, avec des fonctions susceptibles de détourner notre regard du Pixel 9 Pro. En attendant, Google lance sans contestation possible le meilleur produit de son histoire.

Où trouver le Google Pixel 9 Pro ou le Google Pixel 9 Pro XL aux meilleurs prix ?

