Lecture Zen Résumer l'article

OpenAI annonce avoir finalisé l’acquisition d’io, la startup de l’ancien designer d’Apple Jonathan Ive. Un rachat à 6,5 milliards de dollars qui va lui permettre de développer des produits tech avec les modèles d’IA d’OpenAI.

Près de deux mois après l’annonce du rachat, c’est la confirmation : Sam Altman et Jony Ive ont bien signé. OpenAI rachète io, la start-up de l’ancien designer d’Apple, pour 6,5 milliards de dollars. L’acquisition avait été freinée par une affaire de usurpation, a priori résolue.

Une affaire judiciaire pour usurpation enfin réglée

Il y a quelques semaines, OpenAI avait supprimé toute mention de son partenariat avec Jony Ive. Le nom de sa startup, io, posait un problème. L’entreprise iyO avait déposé plainte contre io pour usurpation de marque déposée. En effet, cette société fabrique aussi des produits fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle. Elle a d’ailleurs été fondée au sein d’Alphabet avant de devenir indépendante (bien qu’Alphabet reste investisseur). Son premier produit (pas encore lancé) : des écouteurs sans-fil qui peuvent interagir avec des assistants vocaux, sans avoir besoin de smartphone.

Les écouteurs qu’iyO veut commercialiser // Source : Capture Numerama

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

La plainte allait plus loin : iyO déclarait qu’OpenAI et Jony Ive connaissaient la startup depuis 2022. iyO avait déjà échangé avec OpenAI et Ive (via son entreprise de design LoveFrom) et ces derniers auraient eu accès à des informations techniques et même à des prototypes.

Effectivement, iyO et io sont des startups à l’objet social très proche. Même si pour le moment, on ignore quels sont les plans d’OpenAI pour ses produits physiques. Dans l’attente du règlement de ce litige, OpenAI et Jony Ive n’étaient pas allés plus loin.

Le rachat d’io par OpenAI est bouclé

Ce 9 juillet, OpenAI a annoncé sur son blog que le rachat d’io était terminé. Pour régler l’affaire juridique qui l’a embêtée, l’entreprise n’a pas racheté io, mais io Products Inc. ; un petit changement de nom pour bien faire la différence entre iyO et io. Le billet de blog précise que « Jony Ive et LoveFrom restent indépendants et assument d’importantes responsabilités en matière de conception et de création au sein d’OpenAI. » Affaire doublement gagnante pour Jony Ive : sa startup est rachetée et son entreprise de design LoveFrom va collaborer avec OpenAI.

Sam & Jony se marient // Source : Montage Numerama

Jony Ive prend donc la tête du design chez OpenAI, aussi bien pour les produits physiques que pour le logiciel. De quoi créer une certaine cohérence entre tous les produits et services d’OpenAI, qui sont parfois difficiles à comprendre. On ignore encore quels produits l’entreprise prévoit de commercialiser, mais l’on sait qu’elle s’apprête à lancer son propre navigateur web.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama