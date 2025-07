Lecture Zen Résumer l'article

xAI, le concurrent d’OpenAI lancé par Elon Musk, vient de dévoiler la quatrième génération de son modèle de langage. Le nouveau Grok 4, qui dispose de capacités de « réflexion », bat tous les autres dans les tests de performance.

« Grok 4 est à un point où il ne se trompe pratiquement jamais aux questions mathématiques et physiques, à moins qu’elles ne soient habilement contradictoires ». À en croire Elon Musk, le nouveau Grok est une vraie révolution. Le milliardaire américain a dévoilé dans la nuit du 9 au 10 juillet son nouveau modèle d’IA : Grok 4.

Le timing peut sembler étonnant alors que Grok 3 s’est mis à partager des idées complotistes et à faire l’apologie d’Adolf Hitler la veille et que la patronne de X vient de démissionner. Cependant, la conférence était prévue depuis plusieurs jours.

Disponible dès le 10 juillet pour les abonnés SuperGrok et X Premium+, le nouveau Grok 4 est, selon les principaux comparatifs, le nouveau grand modèle de langage le plus performant du marché. La conférence d’annonce est disponible en rediffusion, avec Elon Musk et des ingénieurs xAI.

Grok 4 est meilleur que Claude Opus 4, OpenAI o3 et Gemini 2.5 Pro

Grok 4 est décliné en trois versions :

Grok 4 , une version généraliste destinée au grand public et capable de tout faire, à la manière de ChatGPT.

, une version généraliste destinée au grand public et capable de tout faire, à la manière de ChatGPT. Grok 4 Heavy , une version « multi-agent » encore plus performante capable de créer des études en comparant des réponses.

, une version « multi-agent » encore plus performante capable de créer des études en comparant des réponses. Grok 4 Code, une version conçue pour les développeurs avec une gestion profonde des langages informatiques.

Selon Elon Musk, Grok 4 est la première IA capable de répondre à des problèmes compliqués. // Source : X

Capable de gérer 130 000 tokens simultanément, Grok peut avaler énormément de données d’un seul coup pour générer des réponses. Il s’agit bien évidemment d’un modèle multimodal capable de reconnaître du texte et des images. xAI explique que sa nouvelle IA est « plus rapide, plus précise et moins biaisée » que les versions précédentes, sans en dire plus. Elon Musk avait notamment indiqué il y a plusieurs jours qu’il allait réorienter Grok politiquement, alors que l’IA démystifiait certaines de ses théories.

Elon Musk étant Elon Musk, ses ambitions avec Grok dépassent le simple chatbot. Le patron de xAI a présenté Grok 4 comme une IA qu’il rêve de voir dans des robots. « Je m’attends à ce que Grok découvre de nouvelles technologies réellement utiles d’ici l’année prochaine au plus tard, peut-être même d’ici la fin de cette année », a-t-il déclaré dans une de ses prédictions emblématiques.

Dans plusieurs bancs d’essai, Grok 4 arrive loin devant ses concurrents selon xAI. // Source : xAI

Avec Grok 4, xAI reprend l’ascendant sur Google (Gemini 2.5 Pro), Anthropic (Claude Opus 4) et OpenAI, qui ne devrait plus tarder à dévoiler GPT-5. Le monde de l’IA étant ce qu’il est : nul doute qu’OpenAI, Google ou Anthropic reprendra rapidement l’avantage.

Grok 4 répondrait à 25,4 % des questions du benchmark Humanity’s Last Exam correctement, contre 21,6 % pour Gemini 2.5 Pro et 21 % pour o3. Avec des outils externes, Grok 4 Heavy arriverait au score impressionnant de 44,4 %, contre 26,9 % pour Google.

Pour accompagner Grok 4, Elon Musk lance un nouvel abonnement. Oubliez les ChatGPT Pro à 200 dollars par mois, place à SuperGrok Heavy à… 300 dollars mensuels. Les abonnés à la version payante de Grok ont accès dès maintenant à Grok 4, depuis X ou le site de Grok.

