« Le meilleur téléphone de l’histoire » : en 2023, Numerama ne tarissait pas d’éloge à l’égard du Galaxy S23 Ultra. Extrêmement polyvalent et presque sans défaut, le précédent smartphone haut de gamme de Samsung est un appareil d’anthologie, dont on se souviendra encore dans quelques années. Peut-on faire mieux que le meilleur ? C’est le défi du S24 Ultra.

Sur tous les canaux publicitaires depuis le 17 janvier, date de présentation des Galaxy S24, Samsung fait la promotion de ses derniers smartphones. Une fois n’est pas coutume, c’est le Galaxy S24 Ultra qui est mis en avant. Le super-smartphone de Samsung, qui est aussi son produit le plus cher (hors pliant), est l’appareil que la marque coréenne rêve d’imposer. Rien de bien surprenant, à un slogan près. « Galaxy AI est là » est la phrase d’accroche sur toutes les affiches, en hommage aux nouvelles fonctions d’intelligence artificielle développées par Samsung et Google. Un drôle de choix pour une gamme connue pour son écran et ses appareils photo d’exception, surtout sans prendre le temps d’expliquer ce qu’est Galaxy AI.

Comme indiqué plus haut, les enjeux pour Samsung sont grands. Comment faire mieux qu’un smartphone universellement reconnu comme exceptionnel ? Le Galaxy S23 Ultra avait obtenu un rare 10 sur 10 sur Numerama, puisque nous n’avions pas réussi à identifier de défauts majeurs. À 1 469 euros ou plus, le Galaxy S24 Ultra continue-t-il la montée en puissance de Samsung ? S’inscrit-il dans la continuité ? Ou fait-il reculer l’excellence de la marque ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

9/10 Samsung Galaxy S24 Ultra 1 469 € sur Samsung 1 179 € sur Rakuten Marketplace Points forts Le meilleur écran du marché (luminosité, reflets, plat…)

Une autonomie toujours au top

Quatre appareils photo irréprochables

Le reste du hardware est parfait Points faibles Les zooms x3 et x5 n’offrent pas assez de différences

Il faut aimer les grands téléphones

L’IA est cool, mais pas une révolution

L’écran anti-reflets : la vraie nouveauté du Galaxy S24 Ultra

Esthétiquement parlant, le Galaxy S24 Ultra ressemble au Galaxy S23 Ultra… et aux S22 Ultra et S21 Ultra. Depuis quelques années, Samsung semble moins se renouveler qu’autrefois. La marque mise sur de petites évolutions, tout en conservant des lignes facilement identifiables d’une année à l’autre.

Sans surprise donc, le S24 Ultra est un grand téléphone. Il embarque un écran OLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement 1-120 Hz (LTPO), supporte la technologie always-on (l’heure affichée en permanence, avec même votre fond d’écran si vous le voulez) et propose une définition Quad HD+ (Full HD+ par défaut). Il s’agit de ce que Samsung Display, l’équipementier de Samsung et Apple, fait de mieux en 2024.

Dedans ou dehors, l’écran du S24 Ultra est d’une luminosité incroyable. // Source : Nino Barbey / Numerama

Nouvelle année oblige, Samsung introduit tout de même quelques changements notables :

Pour la première fois, un smartphone « Ultra » est plat. Samsung renonce à l’écran incurvé qui a fait sa réputation pour des raisons de praticité. Après deux semaines avec le S24 Ultra, on ne peut qu’approuver ce choix. L’appareil glisse moins, ne réagit jamais par erreur et semble plus symétrique qu’auparavant (les quatre bordures ont la même épaisseur). Le S24 Ultra est le plus chic de sa famille.

La luminosité maximale bat de nouveaux records, avec un pic à 2 600 nits revendiqué par Samsung. C’est un record absolu pour un smartphone. En comparaison, un déjà excellent iPhone 15 Pro Max monte à 2 000 nits (et une très mauvaise Nintendo Switch se contente de 300).

Enfin, et c’est peut-être la nouveauté la plus intéressante de ces dernières années, le verre qui recouvre l’écran est anti-reflets. Le Gorilla Glass Armor utilisé par Samsung permet de rendre l’écran éteint vraiment noir, puisque la lumière ne passe pas au travers. Un changement notable.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra à gauche, l’iPhone 15 Pro Max. Regardez la noirceur de l’écran. // Source : Nino Barbey / Numerama

Pour éviter d’écrite un test trop long, voici directement notre avis l’écran du Galaxy S24 Ultra : il dispose de ce qui est, à ce jour, du plus bel écran jamais sorti sur un appareil portable. Mention spéciale pour le verre anti-reflets qui change vraiment la donne. Il s’agit peut-être de l’évolution la plus notable pour un smartphone sur ces cinq dernières années, alors que Samsung ne la met pas du tout en avant dans sa communication. C’est une erreur, mais les acheteurs du S24 Ultra ne passeront pas à côté.

Pour aller plus loin L’écran anti-reflets du Galaxy S24 Ultra n’est pas assez mis en avant par Samsung

Toujours le smartphone le plus complet en photo (malgré le zoom x5)

L’an passé, c’est l’appareil du Galaxy S23 Ultra qui nous avait beaucoup séduits. Pour tout vous dire, l’auteur de cet article, qui utilise au quotidien un iPhone, a eu la chance de partir trois fois en vacances en 2023. À chaque fois, il a provisoirement remplacé son iPhone par le S23 Ultra (l’avantage d’être journaliste tech). Pourquoi ? Parce que les possibilités offertes par les terminaux haut de gamme de Samsung sont nettement supérieures à celles des concurrents.

Au dos du S24 Ultra, on trouve quatre appareils photo. Les trois premiers sont les mêmes que sur son prédécesseur, le dernier est une nouveauté :

Capteur principal de 200 Mpix, équivalent 23 mm, f/1.7 (photos par défaut en 12 Mpix).

Appareil photo ultra grand-angle, capteur de 12 Mpix, équivalent 13 mm, f.2.2

Téléobjectif avec zoom x3, capteur de 10 Mpix, équivalent 69 mm, f/2.2

Périscope avec zoom x5, capteur de 50 Mpix, équivalent 115 mm, f/3,4 (photos par défaut en 12 Mpix).

Samsung Galaxy S24 Ultra. // Source : Nino Barbey / Numerama

Adieu l’incroyable zoom x10 du Galaxy S23 Ultra, place à un plus petit zoom x5, à l’image de ce propose Apple avec l’iPhone 15 Pro Max. C’est du moins ce que l’on pourrait penser au premier abord, puisque la réalité est bien différente.

Concrètement, en utilisant un capteur plus grand avec une meilleure définition (50 Mpix), Samsung réinvente sa manière de zoomer. Au lieu de prendre des photos mal définies de très loin (mais plein de détails), Samsung prend des photos d’un peu moins loin, dans une qualité largement supérieure à ce qu’il proposerait autrefois. En redimensionnant l’image finale et en ajoutant quelques correctifs algorithmiques, il arrive à nous proposer un zoom x10 et x30 qui, à notre grande surprise, est meilleur que celui de l’année dernière. Au-delà du x30, soyons honnêtes, la physique rattrape le Coréen. Le x50 ou le x100 du S23 Ultra étaient meilleurs. Bref, ce n’est pas parfait, mais c’est vraiment pas mal.

Pour rendre cette comparaison plus lisible, nous n’avons pas inclus l’ultra grand-angle. Grâce à ses algorithmes, le S24 Ultra fabrique du texte net même en x100. // Source : Numerama

En revanche, quand il ne s’agit pas du texte, le résultat final est plus bruité. C’est étrangement très bon jusqu’à x30, mais le x100 est difficilement publiable. Il faut le voir comme des jumelles pour voir de loin. // Source : Numerama

Même constat avec les personnes. Le x10 est aussi bon qu’un zoom optique, mais c’est plus flou au-delà. Le x30 est potable, le x100 est un jouet. Mais les possibilités du S24 Ultra restent géniales. // Source : Numerama

En comparaison à l’iPhone, au niveau du zoom x5 ou x10, le Galaxy S24 Ultra est meilleur dans 100 % des cas. C’est plus serré au niveau du capteur principal, où la colorimétrie d’Apple lui permet souvent de faire mieux que son rival de toujours.

iPhone 15 Pro Max (zoom x10) S24 Ultra (zoom x10)

Quoiqu’il en soit, comme l’année dernière et comme l’année d’avant, le Galaxy S24 Ultra est le smartphone le plus polyvalent en photo. On peut toujours lui reprocher l’absence de différence majeure entre le x3 et le x5 (pourquoi ne pas avoir fait du x2 et du x5 ou du x3 et du x6 ?), mais la marque coréenne prouve que l’on peut faire des miracles avec de bons algorithmes. En voyage, le Galaxy S24 Ultra est le smartphone qu’il faut posséder pour prendre de belles photos. L’utilisateur d’iPhone qu’est l’auteur de cet article a hâte de voir Apple passer d’un capteur de 12 Mpix à un capteur de 48 ou 50 Mpix sur son zoom, puisque le S24 Ultra l’a vraiment convaincu.

Le roi du hardware, toujours

Et le reste ? Une nouvelle fois, Samsung est irréprochable. Processeur Snapdragon 8 Gen 3, support du Wi-Fi 7 (pour la nouvelle Freebox), recharge rapide 45 W, batterie de 5 000 mAh (avec une autonomie toujours excellente, bien qu’un peu inférieure à l’année dernière)… Le S24 Ultra est quasiment parfait. Seul reproche : pourquoi n’est-il pas compatible avec la norme de recharge sans-fil Qi2, que l’on devrait voir débarquer dans une multitude d’appareils cette année ?

Le bord en titane brossé du Samsung Galaxy S24 Ultra est beau, mais il ne change rien au quotidien. // Source : Nino Barbey / Numerama

Enfin, mentionnons rapidement le passage de l’aluminium au titane, qui ne sert quasiment à rien. Le S24 Ultra n’est pas plus léger que son prédécesseur puisque le titane est très similaire à l’aluminium. L’adoption de ce nouveau matériau était beaucoup plus compréhensible sur l’iPhone, qui avait tronqué l’acier pour un matériau plus agréable en main. Ici, on ne voit quasiment pas la différence. Le S24 Ultra est un appareil extrêmement bien fini avec un matériau d’exception, mais c’est vraiment une histoire de luxe.

Galaxy AI : vraies nouveautés, fausse révolution

Comment écrire un test du Galaxy S24 Ultra sans s’intéresser à ses nouvelles fonctions IA, que Samsung présente comme le début d’une nouvelle ère ? À l’heure de ChatGPT, la marque coréenne mise beaucoup sur cet aspect pour vous convaincre d’acheter son nouvel appareil. Pourtant, et curieusement, elle compte déployer Galaxy AI sur ses smartphones sortis en 2023… Bref, on ne comprend pas trop sa stratégie.

Que peut-on faire avec Galaxy AI, qui n’est pas un logiciel, mais un ensemble de services ? Voilà un résumé rapide :

Le navigateur Samsung Browser peut résumer le contenu d’une page web ou la traduire.

L’application Samsung Notes peut synthétiser des notes et changer le style d’écriture.

Depuis le centre de contrôle, une application permet de traduire une conversation en 13 langues, y compris sans réseau.

Des notes manuscrites automatiquement résumées ? Galaxy AI le fait. // Source : Nino Barbey / Numerama

L’application Téléphone permet de passer un appel en français et demander à une IA de lire une traduction à son interlocuteur.

Depuis le clavier Samsung, on peut, depuis n’importe quelle application, corriger ses fautes d’orthographe ou changer le ton employé (un « ouais tkt » peut se transformer en « Bien reçu, pas de problème je m’en occupe ») automatiquement. Il y a aussi un traducteur intégré.

Le dictaphone peut créer des résumés des enregistrements ou des transcriptions détaillées, avec la reconnaissance de 10 personnes simultanément.

En appuyant sur le bouton d’accueil, on peut déclencher un menu qui permet d’entourer un bout de son écran pour faire une recherche d’image. La fonction s’appelle « Circle to Search ».

Depuis Samsung Gallery (la photothèque), on peut ajouter un effet portrait à une photo, supprimer une ombre, déplacer une personne d’une image, agrandir une image grâce au remplissage génératif, supprimer des reflets d’une vitre ou améliorer la qualité de l’image.

Adieu Google Lens, il suffit d’entourer quelque chose pour faire une recherche. // Source : Nino Barbey / Numerama

Tout ça est bien pratique, mais est-ce vraiment le début d’une nouvelle ère ? Les seules fonctions que nous avons adoptées au quotidien sont la retouche de photos et la recherche en entourant. Le reste est sympa, mais pas un réflexe.

Autre question : pourquoi Samsung met-il autant en avant des technologies développées par Google qui, à terme, arriveront dans le reste de l’écosystème Android ?

Le S24 Ultra nous offre un aperçu du futur du smartphone, mais n’est pas un smartphone du futur. Aucune des fonctions Galaxy AI proposées au lancement ne représente une raison suffisante d’opter pour le S24 Ultra. Le reste, comme l’écran et l’appareil photo, sont de bien meilleurs arguments commerciaux.

Le verdict 9/10 Samsung Galaxy S24 Ultra Voir la fiche 1 469 € sur Samsung 1 179 € sur Rakuten Marketplace On a aimé Le meilleur écran du marché (luminosité, reflets, plat…)

Une autonomie toujours au top

Quatre appareils photo irréprochables

Le reste du hardware est parfait On a moins aimé Les zooms x3 et x5 n’offrent pas assez de différences

Il faut aimer les grands téléphones

L’IA est cool, mais pas une révolution Le Samsung Galaxy S24 Ultra est-il meilleur que le Samsung Galaxy S23 Ultra ? La réponse est non. En revanche, il est au moins tout aussi bon. Pour la deuxième année consécutive, Samsung propose le smartphone le plus complet du marché. Celui qui peut tenir plusieurs jours sur une seule charge. Celui qui dispose de l’écran le plus lumineux. Celui qui est le plus polyvalent en photo. Celui que l’on a envie d’avoir sur soi en vacances… L’arrivée d’un écran anti-reflets est sans doute la nouveauté la plus incroyable de cette nouvelle génération, même si la marque ne la met pas trop en avant. Pourquoi l’avoir privé d’un 10 sur 10 ? Parce que le Galaxy S23 Ultra avait été une claque, là où le Galaxy S24 Ultra est juste excellent, sans être irréprochable (son prédécesseur nous a, en quelque sorte, habitué à l’excellence). On se demande toujours à quoi sert son zoom x3, au vu de la faible différence avec le x5, tandis que les fonctions IA, mises en avant par Samsung, ne sont que le début de nouveautés logicielles liées à Android plutôt qu’à Samsung. Quoiqu’il en soit, le Galaxy S24 Ultra est, en janvier 2024, le meilleur appareil du marché. Et, heureusement pour lui, Samsung ne vend plus de S23 Ultra.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !