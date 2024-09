Lecture Zen Résumer l'article

En déplacement à Cupertino en Californie, Numerama est un des premiers médias français à avoir mis la main sur les nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro. Le changement de taille est-il visible ? Le nouveau bouton « Camera Control » est-il pratique ? L’absence d’Apple Intelligence en Europe est-elle inquiétante ? Voici les premières réponses à vos questions.

Les iPhone 16 ressemblent beaucoup aux iPhone 15, c’est un fait.

Les nouveaux smartphones d’Apple, que la marque a annoncé le 9 septembre à l’occasion de sa traditionnelle keynote de rentrée, n’introduisent pas de nouveau design ou de fonctionnalités révolutionnaires. De quoi les rendre moins intéressants que les générations précédentes ? C’est mal connaître la marque, qui a toujours su jouer de son incroyable attraction marketing pour faire de ses nouveaux iPhone un succès. Autre élément à considérer : le propriétaire d’un iPhone 15 n’est pas forcément la cible de l’iPhone 16. Apple vise plutôt les utilisateurs d’iPhone 11 ou 12, qui profiteront de plusieurs années de mises à jour d’un seul coup.

À quelques jours de leur sortie (le 20 septembre), Numerama a eu l’opportunité d’essayer les nouveaux iPhone 16 en avant-première, lors d’un déplacement au siège d’Apple en Californie. Voici notre premier avis sur les nouveaux téléphones de la marque, qui seront dépourvus d’Apple Intelligence en Europe pendant au moins plusieurs mois. L’aspect technique (autonomie, chauffe, fonctions IA…) sera abordé dans notre test des iPhone.

De nouvelles couleurs très réussies, qui auront un impact sur les ventes

Esthétiquement, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus sont les produits les plus intéressants de cette nouvelle gamme. Ce sont eux qui introduisent le plus de changements visuels :

Le module caméra n’est plus un bloc carré, mais vertical avec deux appareils photo l’un au-dessus de l’autre. Cette nouvelle disposition est dédiée à la prise de photos/vidéos 3D.

l’un au-dessus de l’autre. Cette nouvelle disposition est dédiée à la prise de photos/vidéos 3D. Le bouton Action remplace l’interrupteur volume/silencieux, en haut des touches de volume. Il permet d’assigner la fonction de son choix à une touche physique. L’iPhone 15 Pro l’avait déjà l’année dernière.

remplace l’interrupteur volume/silencieux, en haut des touches de volume. Il permet d’assigner la fonction de son choix à une touche physique. L’iPhone 15 Pro l’avait déjà l’année dernière. Sur sa bordure droite, l’iPhone 16 gagne un nouveau bouton Camera Control , qui est tactile. Il permet de lancer l’appareil photo, de changer de mode, de zoomer et de prendre des photos/vidéos. À terme, il permettra aussi de faire de l’analyse d’image avec IA. (Cette nouveauté est aussi présente sur l’iPhone 16 Pro).

, qui est tactile. Il permet de lancer l’appareil photo, de changer de mode, de zoomer et de prendre des photos/vidéos. À terme, il permettra aussi de faire de l’analyse d’image avec IA. (Cette nouveauté est aussi présente sur l’iPhone 16 Pro). Ce n’est pas vraiment visuel, mais la batterie peut être retirée plus facilement, pour améliorer les réparations. L’iPhone 16 Pro n’a pas cette nouveauté.

On adore les nouvelles couleurs de l’iPhone 16. Sur cette image, on peut apercevoir le nouveau bouton Camera Control et la nouvelle disposition du module caméra. // Source : Numerama

En plus de ces changements, qui rendent l’iPhone 16 différenciable de l’iPhone 15, Apple redonne un peu de vie aux couleurs de ses appareils. Après des coloris très réussis sur les iPhone 15, mais assez fades, les iPhone 16 réintroduisent des couleurs vives. La version rose est purement sublime, y compris pour les personnes qui ne sont pas forcément fans de cette couleur. Il semble évident que des personnes choisiront l’iPhone 16 seulement pour son look.

Le coloris rose de l’iPhone 16, notre grand favori de cette génération. // Source : Numerama

Côté couleur et design, l’iPhone 16 Pro est moins gâté. Malgré un très léger agrandissement des écrans (sur lequel nous reviendrons un peu plus tard), il reprend tous les codes des iPhone 15 Pro, avec pour seule nouveauté visuelle l’apparition du bouton Camera Control.

Quand on met un iPhone 15 Pro et un iPhone 16 Pro côte-à-côte, il est difficile de constater la moindre différence, d’autant plus que les couleurs de la gamme Pro manquent cruellement d’originalité. Le « Désert naturel » sauve l’honneur en s’inspirant des anciens coloris d’or, mais est moins vif que les coloris de l’iPhone 16. Les modèles « Pro » conservent heureusement quelques avantages, comme un triple module caméra plus performant et un écran 1-120 Hz (ProMotion).

Le coloris Désert Naturel des iPhone 16 Pro change de couleur en fonction des reflets. C’est très beau, mais moins original que sur les iPhone 16. // Source : Numerama

Le bouton Camera Control est une bonne surprise, mais fait-il gagner du temps ?

Que vaut le nouveau bouton des iPhone 16 ? Objet de rumeurs depuis de nombreux mois, le bouton « Camera Control » a longtemps suscité l’incompréhension chez les suiveurs de la marque. Pourquoi Apple, roi de la simplification, s’embêterait-il avec une nouvelle touche dédiée à la prise de photos ?

Après quelques minutes avec les iPhone 16, tout laisse penser que les plus pessimistes se sont trompés. L’introduction d’un bouton haptique, qui réagit différemment si on le touche légèrement, avec force ou avec un glissement, a quelque chose de très plaisant. Sa plus grande force réside dans son intégration logicielle, avec l’apparition d’une encoche sur le bord de l’écran, au niveau du bouton. C’est bien vu, c’est du Apple tout craché.

Le bouton a sa propre interface utilisateur, avec des icônes dans une découpe noire. // Source : Numerama

Dans les réglages, on peut assigner une application photographique au bouton caméra. Il s’agit par défaut de l’appareil photo Apple, mais des logiciels tiers comme Snapchat peuvent aussi en tirer parti.

Quand on appuie sur le bouton, la caméra se lance. Un appui ferme permet de prendre une photo, un appui prolongé permet de filmer, un appui léger permet d’afficher les menus tandis que des glissements aident à changer d’option ou de zoomer. On croirait utiliser un vrai appareil photo, grâce à des retours haptiques très réalistes.

Même si notre première impression est globalement très positive, la question de son utilité réelle demeure. Tout ce que propose Apple avec son bouton caméra était déjà présent sur l’écran auparavant, sous la forme de boutons tactiles. Apple espère changer les usages, mais beaucoup pourraient se contenter de l’ancien fonctionnement. La possibilité d’envoyer une photo Snapchat en story avec le bouton manque par exemple d’utilité, puisque le bouton sur l’écran tactile est tout aussi rapide.

Dans un futur plus ou moins proche, Apple permettra aussi d’utiliser son bouton pour faire des recherches d’image grâce à l’IA. « Visual Intelligence », à la manière de Google Lens, permettra de photographier un animal ou une plante pour l’identifier. Cet usage pourrait rendre le bouton bien plus pratique, mais reste à savoir quand il sera disponible, et s’il fonctionnera en France.

Un design dans la conformité, mais d’immenses promesses sur l’autonomie

Sans Apple Intelligence, l’iPhone 16 perdra plusieurs fonctions inédites dans l’Union européenne (comme l’outil gomme magique ou le nouveau Siri). La marque a précisé à Numerama qu’elle espérait toujours débloquer la situation d’ici le début de l’année 2025, au moment de l’arrivée du support du français, mais le cadre règlementaire l’empêche toujours de faire la moindre promesse. Il lui faudra donc miser sur le bouton caméra, les nouvelles couleurs et les précédentes évolutions pour maximiser ses ventes.

Pour vendre ses iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max en France, Apple mise notamment sur la taille. Le petit modèle passe de 6,1 à 6,3 pouces, le grand modèle passe de 6,7 à 6,9 pouces… Il s’agit du plus grand iPhone jamais créé, même si la différence est difficilement discernable.

Le 16 Pro Max à gauche, le 15 Pro Max à droite. On peut voir les plus petites bordures et la différence de taille, qui est très légère. // Source : Numerama

À l’utilisation, après plusieurs années sur un iPhone de 6,7 pouces (depuis l’iPhone 12 Pro Max), difficile de constater la moindre différence avec un iPhone 16 Pro Max en main. Les bordures sont plus fines, mais il faut superposer le 15 Pro Max et le 16 Pro Max pour le voir. L’impression de haut de gamme est toujours là, le grand écran est très lumineux, mais le changement est quasiment invisible à l’œil nu. Même chose en ce qui concerne le poids : le 16 Pro Max n’est pas vraiment plus lourd (et tant mieux).

Reste une autre promesse forte : l’autonomie. Grâce à des batteries de plus grandes capacités, à des puces A18 plus efficientes et à un circuit thermique complètement revu (il était temps, l’iPhone 15 Pro chauffait beaucoup trop), Apple dit que ses iPhone 16 pourront tourner à pleine performance plus longtemps, sans la moindre dégradation. La marque promet les iPhone les plus endurants de l’histoire ce qui, si elle dit vrai, pourrait constituer une vraie raison de changer d’iPhone. Est-ce le cas ? La réponse dans nos tests complets des iPhone 16, dans les tous prochains jours.

