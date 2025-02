Lecture Zen Résumer l'article

À 719 euros, Apple propose une révision de son iPhone 16 avec quelques sacrifices techniques, mais une autonomie en hausse. L’iPhone 16e se positionne facilement comme un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, et très certainement l’iPhone adapté au plus grand nombre.

L’iPhone 16e n’est pas un successeur de l’iPhone SE. Entre 2016 et 2024, Apple proposait à ses clients une version milieu de gamme de son smartphone ultra-populaire, qui n’a jamais porté de numéro. L’iPhone SE coûtait entre 489 et 529 euros, ce qui le positionnait à un tarif jugé « abordable » pour beaucoup, malgré des caractéristiques souvent obsolètes dès sa sortie.

Avec l’iPhone 16e, Apple mise sur une stratégie diamétralement opposée. Son nouveau smartphone n’est pas un produit milieu de gamme, mais une sorte de version parallèle de ce qu’aurait pu être l’iPhone 16, son dernier modèle haut de gamme sorti en septembre 2024. Le 16e (719 euros) est un smartphone premium avec quelques concessions, qui lui permettent de coûter 250 euros de moins que le 16 classique (969 euros). Après une semaine de test de l’appareil, Numerama s’avoue conquis. Il est rare qu’un iPhone convainc autant.

9/10 Apple iPhone 16e 719 € sur Amazon 719 € sur Cdiscount Points forts Un iPhone haut de gamme, pas un SE

Autonomie excellente pour un petit téléphone

Écran OLED de qualité

250 euros de moins que l’iPhone 16 Points faibles Un seul appareil photo, c’est limitant

Le dos est aimanté, mais pas MagSafe

L’Apple C1 n’est pas aussi rapide que les modems Qualcomm

L’iPhone pour tous : le positionnement du 16e est intelligent

Au lancement de l’iPhone 16e, le prix du nouveau smartphone d’Apple a créé de nombreuses discussions en ligne. Il faut dire que les personnes qui attendaient un iPhone SE moderne à 500 euros ont certainement pris une douche froide : à 719 euros, l’iPhone 16e coûte beaucoup plus cher que ses « prédécesseurs ». Mais ce changement de stratégie est probablement le bon.

Avec l’iPhone SE, Apple ne s’est jamais adressé au plus grand nombre. Avec son design daté, ses caractéristiques inférieures et son plus petit écran LCD, l’iPhone SE n’a jamais été susceptible de rivaliser avec le charme des smartphones haut de gamme d’Apple, et des smartphones haut de gamme des concurrents. Cette proposition a toujours eu du sens d’un point de vue économique (notamment dans les marchés émergents, comme l’Inde ou le Brésil), mais a toujours fait de l’iPhone SE un smartphone en retrait sur ses concurrents.

Paradoxalement, les personnes qui critiquent le prix de l’iPhone 16e sont certainement celles qui n’auraient jamais acheté un iPhone SE. Le nouveau smartphone d’Apple, du point de vue du matériel, est enfin au niveau des autres appareils haut de gamme. Apple aurait pu faire le choix de réduire la taille de son écran et/ou de le priver de la reconnaissance faciale Face ID, mais ne l’a pas fait. Investir 719 euros dans un iPhone 16e est sans le moindre doute une bien meilleure décision que de dépenser 500 euros dans un iPhone SE. À vrai dire, dans la plupart des cas, il vaut sans doute mieux choisir un iPhone 16e plutôt qu’un iPhone 16.

Sur le côté, l’iPhone 16e a le droit à une des dernières nouveautés de l’écosystème iPhone : un bouton paramètrable. // Source : Nino Barbey / Numerama

Le seul reproche que l’on peut faire au positionnement de l’iPhone 16e est son tarif en France, où il coûte 719 euros au lieu de 599 dollars aux États-Unis. Un prix de 699 euros aurait été plus facile à digérer, en espérant que les revendeurs (Amazon, Fnac, Boulanger et les opérateurs) proposent une réduction permanente de 20 euros. Dans l’univers Android, on trouve des appareils à des tarifs plus compétitifs, pour des caractéristiques similaires. Mais ce ne sont pas des iPhone, ni des appareils sous iOS. Apple, une nouvelle fois, profite de sa situation unique sur le marché.

Un design sobre et parfaitement symétrique : Apple fait du Apple

En main, l’iPhone 16e nous rappelle l’iPhone 5. Oubliez les gros modules caméra imposants, place à un produit d’une sobriété rare, en aluminium et en verre, avec un seul appareil photo arrondi et un écran OLED bord à bord de 6,1 pouces. Tout est absolument symétrique sur l’iPhone 16e, à commencer par ses bordures, ses boutons et son port USB-C (adieu le Lightning).

Extérieurement, il est impossible de deviner la nature « premier prix » du produit. Apple ne fait aucune concession sur le design, alors que ses concurrents sont généralement moins pointilleux sur cette gamme tarifaire. Apple ne fait également aucun sacrifice sur le verre utilisé : il s’agit du même « Ceramic Shield » que sur les iPhone 16, un des plus solides du marché.

L.a symétrie parfaite, une des caractéristiques de l’iPhone 16e. Apple n’a pas toujours été un bon élève en la matière. // Source : Nino Barbey / Numerama

Le dos du smartphone, en verre mat, rappelle l’effet glacé des iPhone 15. C’est joli, particulièrement sur notre modèle blanc de test, même si des options colorées auraient été appréciables. Apple espère sans doute que les plus jeunes se tourneront vers l’iPhone 16 et ses meilleures capacités photographiques, et fait des couleurs un élément de plus pour les convaincre.

Le dos de l’iPhone 16e est apaisant dans un monde où les modules caméra sont énormes. L’iPhone 16e est un smartphone élégant. // Source : Nino Barbey / Numerama

Quid de l’encoche, où logent la caméra frontale et la reconnaissance faciale Face ID ? C’est un faux défaut, qui ne dérangeait quasiment personne entre 2017 et 2023, de l’iPhone X à l’iPhone 14. On peut toujours reprocher à Apple de ne pas proposer son « ilot dynamique » sur l’iPhone 16e, mais personne ne passera du 15 au 16e. On a au moins droit au bouton Action personnalisable, qui manque cruellement d’un second raccourci avec un double clic.

La force de l’iPhone 16e est son autonomie en forte hausse, grâce à un Apple C1 raisonnable

Sous les entrailles de l’iPhone 16e, on retrouve tout ce qui a fait le succès de l’iPhone 16. Puce A18 compatible avec Apple Intelligence (qui parle français avec iOS 18.4), support des appels satellitaires, 8 Go de RAM, étanchéité IP68, moteur haptique Taptic Engine… L’iPhone 16e est conçu pour durer dans le temps et s’inscrira probablement dans la gamme pour les 2-3 prochaines années, toujours en restant compétitif.

Une des grandes différences entre l’iPhone 16e et les autres iPhone 16 est le modem utilisé. Le modem, si vous n’êtes pas familier avec ce terme, est la puce en charge de la connectivité. 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth… Tout passe par ce composant essentiel, qu’Apple a toujours délégué à des partenaires comme Intel et Qualcomm.

Avec l’iPhone 16e et pour la première fois de son histoire, Apple lance son propre modem : l’Apple C1.

Sa proposition est différente de celle employée avec ses autres puces : l’Apple C1 n’est pas le modem le plus performant du marché, mais un modem milieu de gamme conçu pour préserver l’autonomie. Nous avons réalisé plusieurs tests de débit avec un iPhone 16 Pro et un iPhone 16e, toujours en Wi-Fi 6 5GHz (le 16e ne monte pas plus haut), et avons constaté que les débits descendants étaient souvent deux fois inférieurs sur le 16e. Rassurez-vous, ils restent suffisamment bons pour que la différence soit invisible (à part pour télécharger plusieurs épisodes d’une série en 4K). On a par exemple du 627 Mbps de moyenne sur une Freebox Delta, versus du 1096 Mbps sur le 16 Pro. Dans tous les cas, c’est beaucoup.

Il y a Apple Intelligence sur l’iPhone 16e. On peut supprimer des personnes d’une photo grâce à un modèle de diffusion. // Source : Nino Barbey / Numerama

Avec ce modem que l’on pourrait qualifier de pragmatique, Apple expérimente pour la première fois un modem moins énergivore, conçu des besoins spécifiques, en l’occurence proposer une grande autonomie sur un « petit » téléphone.

Son pari est-il réussi ? Nous n’avons pas souvenir d’avoir utilisé un iPhone de 6,1 pouces avec une aussi grande autonomie. L’iPhone 16e, même quand il est beaucoup sollicité, tient facilement la journée, sans recharge nocturne. Il s’approche de l’autonomie d’un grand modèle comme l’iPhone 16 Pro Max, sans arriver toutefois au même niveau. Sa gestion de la veille semble aussi meilleure : il ne perd que 3 ou 4 % par nuit, contre une dizaine de pourcents sur les autres iPhone. En ce qui concerne la recharge, on reste sur des pics de 26 W au maximum selon nos mesures avec une base Anker. Comptez 30 minutes pour 50 %.

La puce Apple C1, premier modem développé par Cupertino. // Source : Apple

Avec le modem C1, Apple ouvre la porte à des appareils plus fins, avec de plus petites batteries, mais une autonomie similaire ou plus grande. L’Apple C1 est parfaitement adapté à l’iPhone 16e, reste à savoir si la marque saura proposer un modem haut de gamme rapidement pour ses autres iPhone (et Mac, iPad et Vision).

Un seul appareil photo, pas de vrai MagSafe et une encoche… De faux défauts aux faibles conséquences

À Cupertino, au siège d’Apple, y a-t-il eu une réunion intitulée « que peut-on enlever à l’iPhone 16 pour baisser son prix ? ». Si la taille de l’écran, l’utilisation d’une dalle OLED, la présence de Face ID et Apple Intelligence n’ont pas été sacrifiés, d’autres éléments ont été abandonnés sur l’iPhone 16e :

La puce Apple C1 ne supporte pas le Wi-Fi 7 et le Wi-Fi 6E, elle se contente de Wi-Fi 6 en 2,4 GHz et 5 GHz.

Il y a une encoche en haut de l’écran : la Dynamic Island reste un élément « haut de gamme ».

Il n’y a pas de bouton dédié à l’appareil photo, comme sur l’iPhone 16.

Le port USB-C de l’iPhone 16e est en USB 2.0, comme sur iPhone 16, mais ne supporte pas de sortie vidéo. On ne peut pas brancher le téléphone à une télé avec un câble.

Il n’y a qu’un seul appareil photo sur l’iPhone 16e, qui passe tout de même d’un capteur de 12 Mpix (sur le SE) à un capteur de 48 Mpix. Il n’y a pas de zoom optique ou d’ultra grand-angle, mais une option pour un zoom numérique x2 sans perte de qualité.

Enfin, la recharge magnétique MagSafe, avec un aimant rond, est abandonnée. L’iPhone 16e se contente de charge sans-fil classique, avec une puissance de 7,5 W.

Justement, parlons de ce dernier point. À la surprise générale : le dos de l’iPhone 16e est légèrement aimanté. Nous avons réussi à le faire tenir sur un dock MagSafe pendant toute une nuit, avec une charge de 100 % à l’arrivée. L’aimant n’est pas stable et pas centré, ce qui rend l’utilisation de certains accessoires impossibles, mais la compatibilité avec les chargeurs MagSafe est loin d’être impossible. Rappelons aussi que n’importe quelle coque peut restaurer cette fonctionnalité, ce qui en fait donc un faux problème.

Un chargeur MagSafe tient étrangement très bien sur un iPhone 16e. Il se décale de temps en temps, mais la charge continue. // Source : Numerama

Et la photo ?

Avec un seul capteur, l’iPhone 16e souffre d’un manque de polyvalence. Son zoom optique se limite à du x10 numérique, avec une qualité brouillonne dès que l’on dépasse le x3. L’absence d’ultra grand-angle risque aussi de décevoir les plus jeunes, qui auront peut-être envie d’un iPhone 16 normal ou d’un terminal Android plus complet. Ce mono-capteur rend aussi impossible certaines fonctions comme le mode portrait amélioré (celui du 16e est numérique et ne marche qu’avec les humains), la prise de photos macro, les photos/vidéo spatiales ou le mode cinématique en vidéo, avec un flou d’arrière-plan.

Il y a au moins une bonne nouvelle : la qualité du mono-capteur de l’iPhone 16e est bonne. Apple fait beaucoup mieux qu’avec son précédent iPhone SE, qui était vraiment très moyen pour un smartphone moderne. On a ici un appareil photo rapide avec un vrai mode nuit et une qualité très honorable, avec des résultats en 24 Mpix par défaut (Apple est un des seuls à faire ça dans l’industrie). Une option permet aussi de prendre des photos en 48 Mpix, pour zoomer dedans a posteriori.

Le mode portrait de l’iPhone 16e ne supporte que les humains, faute de second capteur pour peaufiner le détourage. // Source : Numerama

Les photos de l’iPhone 16e ne manquent pas de détails, on peut parfaitement zoomer sur un mur ou une fenêtre. // Source : Numerama

Comme d’habitude avec Apple, l’équilibre des couleurs est parfaitement respecté. L’iPhone 16e est quasiment au niveau de l’iPhone 16.

L’iPhone 16e est moins complet que l’iPhone 16 en photo, mais n’est pas mauvais. Il s’agit sans doute de son défaut principal, surtout quand on voit des téléphones Android d’entrée de gamme avec quatre capteurs. La bonne nouvelle est que les personnes qui s’équipent d’un 16e devraient pouvoir se satisfaire de ses photos dans la plupart des cas.

À 719 euros, l’iPhone 16e se positionne comme l’iPhone pour le plus grand nombre. Le grand public, qu’il s’agisse d’un adolescent, d’un quarantenaire ou d’un retraité, n’a aucune raison de dépenser 250 euros de plus pour un modèle supérieur. L’iPhone 16e dispose d’un grand écran OLED, de superbes performances, du support d’Apple Intelligence et, bonus, bat des records en autonomie pour un iPhone compact. La proposition d’Apple est très alléchante : il s’agit sans doute de son meilleur rapport qualité-prix. L’iPhone SE, en comparaison, n’a jamais réussi à être aussi équilibré.

Où acheter l’iPhone 16e au meilleur prix ?

Apple commercialise l’iPhone 16e à partir de 719 euros, avec 128 Go de stockage. Des revendeurs peuvent proposer des remises sur le produit qui, en toute logique, devrait rester au catalogue malgré l’introduction des futurs iPhone 17 en septembre 2025.

