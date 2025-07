Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion de sa conférence Unpacked de l’été 2025, centrée sur ses nouveaux smartphones pliants, Samsung a levé le voile sur deux nouvelles montres : la Galaxy Watch 8 et la Galaxy Watch 8 Classic. La multinationale coréenne mise beaucoup sur la santé pour cette génération, comme Apple avant elle.

Outre ses nouveaux smartphones pliants, emmenés par le Galaxy Z Fold 7 (qui fait envie) et le Z Flip 7, Samsung a dévoilé deux nouvelles montres lors de sa conférence Unpacked diffusée ce mercredi 9 juillet : la Galaxy Watch 8 et la Galaxy Watch 8 Classic, les premiers modèles de la marque à intégrer Gemini pour améliorer l’expérience des utilisatrices et utilisateurs.

Au-delà des nouveautés en matière de design, notamment un système d’attache repensé pour les bracelets (les anciens bracelets ne marchent pas), Samsung mise énormément sur la santé avec la Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic. Une emphase justement matérialisée par ce système d’attache qui améliore les mesures du capteur cardiaque (+ 11 % de précision, annonce la marque).

Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Samsung imite Apple pour ses montres connectées, avec une focalisation sur la santé

Toutes deux pourvues d’un écran très lumineux (3 000 nits) et d’une certification IP68 pour la résistance, la Galaxy Watch 8 et la Galaxy Watch 8 Classic embarquent une flopée d’améliorations logicielles grâce à One UI Watch 8.

Du côté de la santé, on note les nouveautés suivantes :

Un coach de sommeil qui utilise l’intelligence artificielle pour observer les habitudes de sommeil et envoyer une notification pour dire quel est le moment idéal pour aller dormir ;

Un coach de marathon qui, après un test d’endurance de 15 minutes, évalue votre niveau (sur 10) dans le but de générer des sessions d’entraînement adaptées à la préparation d’un vrai marathon ;

Une mesure de la charge vasculaire, afin de prodiguer des conseils sur son style de vie ;

Une mesure de son taux de concentration en caroténoïdes, des pigments naturels qui jouent un rôle essentiel dans l’apparence de la peau, y compris dans la prévention contre le vieillissement, sa bonne hydratation ou encore son élasticité (on en trouve dans les aliments ou sous forme de compléments). Bref, la Galaxy Watch 8 va savoir si votre peau va bien, simplement en posant son pouce à l’arrière.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Toutes ces évolutions axées sur la santé appuient une stratégie qui imite Apple : cela fait maintenant des années que l’Apple Watch est devenue un outil du quotidien pour savoir si tout va bien, accessible en levant le poignet.

One UI Watch 8 va aussi ajouter l’accès au widget Now bar, qui affiche des notifications en direct (exemple : une livraison Uber Eat) ou permet de gérer plusieurs applications depuis l’écran verrouillé (exemple : la musique). Ici, l’idée est d’améliorer les interactions entre la montre et l’utilisateur, sans avoir à passer par son smartphone.

Autre nouveauté, exclusive à la Galaxy Watch 8 Classic : ce modèle plus haut de gamme intègre un bouton d’action, qui rappelle celui de l’Apple Watch Ultra ou de la Galacy Watch Ultra. Il est par ailleurs doté d’un cadran rotatif, autour de l’écran.

La Samsung Galaxy Watch 8. // Source : Samsung

La Galaxy Watch 8 sera disponible en deux formats : 40 millimètres (379 €) et 44 millimètres (409 €). La Galaxy Watch 8 Classic ne propose qu’une seule taille de 46 millimètres (529 €). L’option 4G coûte à chaque fois 50 euros.

