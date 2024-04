Lecture Zen Résumer l'article

À l’automne 2024, Apple devrait dévoiler quatre nouveaux smartphones : les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Quelles seront les nouveautés ? Pourraient-ils faire mieux que le très bon iPhone 15 Pro Max ? Numerama fait un point sur les rumeurs.

Dans quelques mois, les iPhone 15 ne seront plus les smartphones les plus récents d’Apple. En effet, la firme de Cupertino devrait annoncer quatre nouveaux smartphones haut de gamme, en septembre 2024. Logiquement, ils devraient inaugurer la gamme « iPhone 16 », avec plusieurs déclinaisons (Plus, Pro et Max).

Après une année marquée par l’USB-C, le titane, le zoom et une agréable baisse des prix, la marque californienne devrait miser sur de plus grands écrans, ainsi que sur l’intelligence artificielle générative, pour améliorer ses appareils vedettes. Ses plans sont encore incertains en avril 2024, même si de nombreuses rumeurs circulent sur les iPhone 16.

Numerama mettra régulièrement à jour cet article avec les dernières informations sur les futurs smartphones d’Apple (les rumeurs tirées par les cheveux n’y figureront pas).

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max

En 2024, Apple devrait conserver une gamme de quatre smartphones :

iPhone 16 : le modèle standard, taille normale.

le modèle standard, taille normale. iPhone 16 Plus : le modèle standard en version XXL, avec une autonomie plus grande.

: le modèle standard en version XXL, avec une autonomie plus grande. iPhone 16 Pro : la version haut de gamme (titane, meilleur écran, meilleur appareil photo, plus de puissance), taille normale.

: la version haut de gamme (titane, meilleur écran, meilleur appareil photo, plus de puissance), taille normale. iPhone 16 Pro Max : la version XXL de l’iPhone 16 Pro, le plus grand iPhone de la gamme.

Schémas supposés de l’iPhone 16 Pro, à destination des accessoiristes. // Source : 91Mobiles

Des écrans plus grands

Les tailles des iPhone 16 et iPhone 16 Plus devraient rester identiques à celles des iPhone 15 et iPhone 15 Plus, à savoir 6,1 pouces et 6,7 pouces. Leurs faces avant ne devraient pas tellement évoluer.

Du 6 au 8 Du XR au 11 Du 12 au 13 Du 14 au 16 Modèle standard 4,7 pouces 6,1 pouces 6,1 pouces 6,1 pouces Modèle Plus 5,5 pouces – – 6,7 pouces Modèle mini – – 5,4 pouces – Les tailles des iPhone normaux, entre 2014 et 2024

En revanche, il y aurait du neuf avec les iPhone 16 Pro. Pour la première fois depuis 2020 (12 Pro), Apple s’apprêterait à faire grandir ses smartphones. L’iPhone 16 Pro pourrait atteindre les 6,3 pouces (contre 6,1 pour l’iPhone 15 Pro), l’iPhone 16 Pro Max devrait dépasser les 6,9 pouces (contre 6,7 pour l’iPhone 15 Pro Max). Les bordures seraient réduites grâce à un nouveau procédé pour limiter la prise de masse.

Du X au 11 Pro Du 12 Pro au 15 Pro iPhone 16 Pro Modèle standard 5,8 pouces 6,1 pouces 6,3 pouces Modèle max 6,5 pouces 6,7 pouces 6,9 pouces Les tailles des iPhone Pro, entre 2017 et 2024

En revanche, Apple pourrait ne pas adopter le revêtement anti-reflets créé par Corning, que l’on retrouve pourtant dans les Galaxy S24 Ultra. La marque californienne pourrait attendre 2025 pour l’adopter.

Un nouveau bouton pour les photos + le bouton Action pour tous les modèles

Introduit avec les iPhone 15 Pro, le bouton Action devrait arriver sur tous les iPhone 16. Il s’agit d’une touche configurable, qui remplace l’interrupteur sonnerie/silencieux. L’utilisateur peut en faire ce qu’il veut.

En plus du bouton Action, une nouvelle touche devrait faire son apparition sur tous les iPhone 16 : le bouton Capture. Aperçue avec l’Apple Vision Pro, cette touche, sur le côté droit, devrait être dédiée aux photos et aux vidéos. Elle pourrait servir au zoom grâce à des mouvements de doigts et aiderait à la mise au point en imitant le comportement des vrais appareils photo.

Le bouton Action (en haut du volume) pourrait s’agrandir. Le bouton Capture devrait être sous le bouton d’alimentation. // Source : 91Mobiles

A18 et A18 Pro : deux nouvelles puces en même temps

Depuis quelques années, Apple réserve sa nouvelle puce aux iPhone Pro (les iPhone normaux héritent de la puce de l’année précédente). En 2024, Apple pourrait mettre fin à ce compromis et lancer deux puces simultanément.

Selon les rumeurs, il y aurait une puce A18 (iPhone 16 et 16 Plus) et une puce A18 Pro (iPhone 16 Pro et 16 Pro Max). Les capacités IA devraient être à l’honneur, pour mieux faire tourner les capacités d’iOS 18. Ces deux puces devraient être gravées en 3 nanomètres et, espérons-le, accompagnées d’un gain de mémoire vive. Le changement d’architecture pourrait aussi rendre les iPhone 16 compatibles avec l’USB 3.2 Gen 2, même si Apple pourrait décider de ne pas le faire pour fragmenter sa gamme.

Apple aurait aussi revu le circuit de refroidissement de ses iPhone pour limiter les risques de surchauffe. Les batteries de certains modèles (15, 15 Pro et 15 Pro Max) seraient aussi de plus grande capacité.

Du Wi-Fi 7, au moins sur les iPhone 16 Pro ?

Aujourd’hui, les iPhone 15 se limitent au Wi-Fi 6, alors que les iPhone 15 Pro proposent du Wi-Fi 6E.

Qu’en sera-t-il avec les iPhone 16 ? Il se murmure que tous les modèles gagneraient le Wi-Fi 7, mais rien ne dit qu’ils le supporteront tous de la même manière. Apple pourrait réserver la bande des 6 GHz aux modèles Pro, ce qui limiterait les iPhone 16 à du Wi-Fi 7 en 2,4 GHz et 5 GHz. C’est encore un aspect incertain, même s’il est tout à fait possible que le modem fourni par Qualcomm supporte le Wi-Fi 7 sur les quatre iPhone (ou que les iPhone 16 non-Pro se contentent du Wi-Fi 6E, avec une génération d’écart).

Quelques-unes des nouvelles couleurs supposées des iPhone 16. // Source : MacRumors

Les rumeurs sur les appareils photo des iPhone 16

Du zoom x5 pour l’iPhone 16 Pro

L’iPhone 15 Pro Max est le premier smartphone Apple avec un zoom périscopique équivalent 120 mm (l’iPhone 15 Pro se contente d’un zoom x3 équivalent 77 mm).

Avec les iPhone 16, Apple devrait étendre son zoom x5 à toute la gamme Pro. L’année dernière, ses fournisseurs n’étaient pas prêts à suivre la cadence.

Le zoom de l’iPhone 15 Pro Max. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

De l’ultra grand-angle en 48 Mpix sur l’iPhone 16 Pro

Autre nouveauté probablement réservée aux iPhone 16 Pro : l’apparition d’un capteur de 48 Mpix relié au module ultra-grand-angle, pour aligner ses capacités avec celles du module principal (il y a une grande différence aujourd’hui).

Cette nouveauté pourrait aussi améliorer la qualité des vidéos spatiales, en permettant aux deux « yeux » de la caméra de filmer des images dans une qualité similaire. Les iPhone 16 Pro auraient ainsi deux capteurs de 48 Mpix (grand-angle et ultra-grand-angle), ainsi qu’un zoom x5 relié à un capteur de 12 Mpix.

Un nouveau design pour l’iPhone 16 (avec de la vidéo spatiale ?)

Sans nouveautés majeures en photo, les iPhone 16 et 16 Plus pourraient néanmoins avoir droit à un nouveau design. Adieu le bloc carré, place à une barre verticale. Pourquoi ? Sans doute pour lui permettre de filmer en 3D, en utilisant ses deux appareils photos comme des « yeux ». L’objectif d’Apple est que l’on revoit ces contenus un jour dans un casque Apple Vision.

Le module caméra de l’iPhone 16 pourrait prendre cette forme. // Source : Concept_Central / X

La date de sortie des prochains iPhone 16 et iPhone 16 Pro

Les calendriers d’Apple sont assez prévisibles, puisque la marque aime annoncer ses nouveaux iPhone un mardi, souvent durant la deuxième semaine de septembre, avant de les commercialiser 10 jours plus tard, un vendredi. Les possibilités sont donc les suivantes :

Annonce le 3 septembre , sortie le 13 septembre .

, sortie le . Annonce le 10 septembre , sortie le 20 septembre (la plus probable).

, sortie le (la plus probable). Annonce le 17 septembre, sortie le 27 septembre.

Évidemment, rien ne dit qu’Apple tiendra ces dates. La marque a déjà décalé des lancements dans le passé.

Les prix des futurs iPhone 16 et iPhone 16 Pro

Petit conseil d’ami : ne croyez pas les personnes qui publient des « fuites » sur les prix des futurs iPhone. Historiquement, personne n’a jamais eu juste en avance. Apple garde le secret jusqu’au bout, y compris auprès de ses partenaires, ce qui rend toute spéculation impossible. Les seuls bons indicateurs sont les prix de lancement des iPhone 15, puisqu’il est rare qu’Apple chamboule tout.

iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 128 Go 969 € 1 119 € 1 229 € – 256 Go 1 099 € 1 249 € 1 359 € 1 479 € 512 Go 1 349 € 1 499 € 1 609 € 1 729 € 1 To – – 1 859 € 1 979 €

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !