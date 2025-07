Lecture Zen Résumer l'article

Un tweet a récemment annoncé que le Japon a battu le record mondial de vitesse sur Internet avec un débit tel qu’il pourrait permettre de transférer tout Netflix en une seconde. Qu’en est-il vraiment ?

La nouvelle date de quelques semaines, mais était plutôt passée sous les radars. C’est au détour d’un tweet repartagé le 10 juillet 2025 que le sujet a rebondi : « Le Japon bat le record mondial de vitesse Internet avec 1,02 pétabit par seconde, soit suffisamment pour télécharger l’intégralité de Netflix en une seconde », est-il écrit.

Ce message, relayé plus de 14 000 fois sur X (ex-Twitter) et vu plus de 3,2 millions de fois, est spectaculaire. Il renvoie en réalité à une annonce passée fin mai par l’Institut national des technologies de l’information et des télécommunications (NICT), le principal centre de recherche du Japon dans les domaines de l’informatique et du numérique.

Les équipes du NICT se sont félicitées d’avoir pu atteindre un « record mondial de capacité et de distance de transmission » avec une fibre optique. En effet, il a été question d’un débit qui a atteint la cadence de 1,02 pétabit par seconde. Cela, sur une distance de 1 808 kilomètres, avec une fibre dotée de 19 cœurs optiques (dans un diamètre de gaine standard).

Beaucoup de chiffres, qui requièrent des points de comparaison pour saisir de quoi on parle. C’est grossièrement la distance qui sépare Paris de Tallinn, en Estonie, ou bien, comme cela a été indiqué dans le communiqué, un Berlin-Naples, un Sapporo-Fukuoka (soit assez proche de la longueur de l’archipel nippon) ou encore un Missouri-Montana, outre-Atlantique.

Si l’on pouvait se représenter aisément la distance en jeu dans cet essai, y compris sans avoir besoin de ces références géographiques, le débit s’avère moins évident à cerner, sans quelques connaissances techniques. On peut toutefois s’essayer à quelques mises en perspective, pour donner quelques idées de fourchette de ce qu’il serait possible de faire.

Ça représente quoi, 1,02 pétabit/seconde ?

1,02 pétabit équivaut à 0,1275 pétaoctet (pétabyte en anglais).

Or, selon un article de The Verge de 2013, les films et émissions de TV de Netflix occupaient un espace de 3,14 pétaoctets. Ce qui signifie qu’avec la fibre optique en question, on pourrait transférer tout le catalogue du géant de la SVOD en l’espace de 25 secondes.

En effet, 1 octet (byte) équivaut à 8 bits. Dès lors, 3,14 pétaoctets valent aux alentours de 25 pétabits.

Évidemment, rien ne dit que le catalogue de Netflix occupe encore en 2025 ce même espace et là n’est pas la question — d’autant que, comme le note The Verge, la valeur indiquée il y a plus de 10 ans était déjà ramenée à 2,75 Po (pétaoctets) via les opérations de compression et d’optimisation du contenu pour les appareils. C’est l’ordre de grandeur qui importe et, de toute façon, les serveurs de Netflix ne supporteraient pas un tel débit d’absorption.

D’ailleurs, même si l’on doublait le poids du catalogue de Netflix en partant du principe qu’il a fortement augmenté au fil des ans, cela ne changerait pas tout à fait la face du monde. On passerait à un délai d’attente qui atteindrait aux alentours de 50 secondes. La perspective de tout récupérer en moins d’une minute a de quoi faire rêver.

Mais on peut établir d’autres rapprochements. La taille totale du stockage numérique de la Bibliothèque du Congrès, aux USA ? 174 Po. Temps de transfert estimé, avec une telle fibre ? Aux alentours de 23 min. Les données annuelles (30 Po) du grand collisionneur de hadrons (LHC) ? C’est bouclé en près de 4 min.

Quelques records franchis par le NICT avec différents types de fibre optique. // Source : NICT

Dans son commentaire, le NICT fait remarquer que les records en matière de fibre optique ont régulièrement été battus. Son tableau mêle d’ailleurs des données qui semblent désordonnées, mais l’institut nippon fait remarquer qu’il ne pas regarder que le débit en tant que tel, mais il faut aussi prendre en compte la distance.

Or, si des débits plus importants ont été atteints par le passé (1,7 pétabit en mars 2023), c’était sur une distance presque anecdotique en comparaison (63,5 km) En fait, le record d’avril 2025, qui a été rendu public en mai, constitue le meilleur rapport capacité x distance avec un seuil à 1,86 exabit/s · km (contre 1,71 en octobre 2023).

Les réussites du NICT, remarquables, sont évidemment très loin de ce que le tout-venant utilise au quotidien via les forfaits Internet en fibre optique. Pour avoir un ordre d’idée, le débit fibre moyen en France est actuellement de 456 Mbit/s en téléchargement — disons 500 Mbit/s. En comparaison du record japonais, le ratio est de… 2 040 000.

Autrement dit, un débit de 1,02 pétabit/s est donc environ 2,04 millions de fois plus rapide qu’une fibre grand public de 500 Mbit/s. C’est tout simplement vertigineux. Mais c’est aussi la démonstration flagrante que la fibre optique a encore de la ressource et que ses performances peuvent être largement améliorées dans le temps.

« Il s’agit d’une étape importante dans la réalisation des futurs systèmes de communication optique à longue distance et à grande capacité », a d’ailleurs commenté le NICT. Ce succès « devrait contribuer de manière significative à […] l’extension à long terme de l’infrastructure de communication optique à l’avenir, lorsque la demande augmentera ». cela tombe bien : c’est le cas.

