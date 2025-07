Lecture Zen Résumer l'article

6 ans après le premier Galaxy Fold, Samsung franchit un cap décisif avec le Galaxy Z Fold 7. Cette septième génération corrige les principaux défauts du smartphone pliant et en fait un appareil pensé pour un usage quotidien. Face au Z Fold 6, les évolutions sont nombreuses et significatives.

Le mercredi 9 juillet 2025, Samsung a dévoilé sa nouvelle génération de smartphones pliants : les Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip FE. Le plus impressionnant est sans le moindre doute le nouveau Z Fold : plus grand, plus fin, plus endurant et meilleur en tout.

Vous hésitez entre le Z Fold 7 à prix fort et le Z Fold 6 soldé ? Cet article vous aide à faire votre choix. Voici les principales différences entre les deux smartphones.

Z Fold 7 vs. Z Fold 6 : les caractéristiques comparées

Caractéristique Galaxy Z Fold 7 Galaxy Z Fold 6 Épaisseur déplié 4,2 mm 5,6 mm Épaisseur fermé 8,9 mm 12,1 mm Largeur fermé 72,8 mm 68,1 mm Poids 215 g 239 g Écran principal 8,0 pouces 7,6 pouces Écran externe 6,5 pouces / 21:9 6,3 pouces / 22.1:9 Processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM 12 ou 16 Go 12 Go Capacité batterie 4400 mAh 4400 mAh Verre écran externe Gorilla Glass Ceramic 2 Gorilla Glass Victus 2 Verre écran interne Ultra Thin Glass (50% plus épais) Ultra Thin Glass Appareils photo principaux Capteur 200 MP + ultra grand-angle + zoom x3 Capteur 50 MP + ultra grand-angle + zoom x3 Caméras frontales 12 Mpix fermé + 12 Mpix ouvert 12 Mpix fermé + 4 Mpix ouvert sous l’écran Certification IP IP48 IP48

Une finesse record qui change tout

La révolution majeure du Galaxy Z Fold 7 réside dans sa finesse exceptionnelle. Avec seulement 4,2 mm d’épaisseur une fois déplié, il pulvérise les 5,6 mm du Z Fold 6 et devient même plus fin que le Galaxy S25 Edge (5,8 mm). Cette prouesse technique correspond presque à l’épaisseur d’un port USB Type-C.

Refermé, l’appareil ne mesure plus que 8,9 mm, contre 12,1 mm pour son prédécesseur. Cette réduction de 3,2 mm peut sembler anodine sur le papier, mais transforme complètement l’expérience utilisateur. Le Z Fold 7 rejoint enfin l’épaisseur d’un smartphone classique haut de gamme, comparable au Galaxy S25 Ultra (8,2 mm) ou à l’iPhone 16 Pro Max (8,3 mm).

Un format plus naturel et ergonomique

Samsung abandonne également le format télécommande qui caractérisait les précédentes générations. Exit le ratio 22.1:9 de l’écran externe, place au 21:9, identique aux smartphones traditionnels. Cette modification s’accompagne d’un élargissement à 72,8 mm (contre 68,1 mm), rendant la prise en main beaucoup plus naturelle.

Le poids suit cette tendance positive : 215 grammes pour le Z Fold 7 contre 239 grammes pour le Z Fold 6, soit un allègement de 24 grammes qui se ressent immédiatement à l’usage.

La finesse du Samsung Galaxy Z Fold 7 est vraiment impressionnante. L’affiner encore plus n’aurait plus beaucoup d’intérêt. // Source : Numerama

Des écrans plus grands sur le Galaxy Z Fold 7

Les dimensions d’écran évoluent favorablement :

Écran externe : passage de 6,3 à 6,5 pouces

: passage de 6,3 à 6,5 pouces Écran interne : extension de 7,6 à 8,0 pouces

Les deux écrans conservent une luminosité maximale de 2 600 nits, garantissant une excellente lisibilité en extérieur.

Le pli enfin maîtrisé

L’une des améliorations les plus attendues concerne la visibilité du pli central. Samsung a renforcé le verre ultra-fin recouvrant l’écran plastique, le rendant 50 % plus épais. Résultat : le pli devient invisible sous de nombreux angles, même s’il reste perceptible sous certains éclairages.

Cette amélioration s’accompagne d’une charnière renforcée en aluminium, plus fine et plus robuste que la précédente génération. La différence n’est pas toujours visible, mais est conséquente.

Puissance brute améliorée

Le Galaxy Z Fold 7 embarque le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, succédant au Snapdragon 8 Gen 3 du Z Fold 6. Cette nouvelle puce s’accompagne d’options de RAM étendues : 12 ou 16 Go contre 12 Go uniquement sur le modèle précédent.

Un capteur de 200 Mpix à l’arrière

L’évolution la plus spectaculaire concerne l’appareil photo principal, qui passe d’un capteur 50 Mpix à 200 Mpix. Cette amélioration majeure place enfin le Z Fold au niveau des meilleurs photophones du marché. L’ultra grand-angle et le zoom x3 sont les mêmes.

Samsung supprime également la caméra sous l’écran de 4 MP, source de frustration depuis plusieurs générations en raison de sa qualité médiocre. Elle est remplacée par un capteur frontal classique de 12 MP sur l’écran déplié, avec un petit rond noir visible, mais offrant une qualité d’image bien supérieure.

Z Fold 7 à gauche, Fold 1 à droite. // Source : Numerama

Matériaux et résistance renforcés

Le Galaxy Z Fold 7 adopte le Gorilla Glass Ceramic 2 pour l’écran externe, remplaçant le Gorilla Glass Victus 2 du Z Fold 6. Cette évolution améliore la résistance aux rayures et aux chocs.

L’écran interne bénéficie quant à lui de l’Ultra Thin Glass renforcé, 50 % plus épais que la génération précédente, contribuant à la réduction de la visibilité du pli.

Autonomie : des promesses d’amélioration

Malgré la finesse accrue, Samsung maintient une batterie de 4 400 mAh sur les deux générations. Cependant, la marque promet une heure d’autonomie supplémentaire grâce aux optimisations logicielles et à l’efficacité énergétique du nouveau processeur. À voir ce qu’il se passera vraiment une fois l’appareil testé : Samsung a fait le choix regrettable de se passer de silicium-carbone avec le Z Fold 7, une technologie utilisée par Oppo, Honor et Huawei pour offrir de très grands appareils dans les smartphones pliants.

Prix : le Galaxy Z Fold 7 coûte un peu plus cher

Au lancement, le Galaxy Z Fold 7 est commercialisé à partir de 2 099 euros, contre 1 999 euros l’année dernière. Une augmentation de prix regrettable, alors que le Z Fold 6 se négocie désormais à de plus petits tarifs. Il vaut peut être mieux attendre des remises avant de foncer.

Z Fold 7 Z Fold 6 256 Go 2 099 euros 1 999 euros 512 Go 2 219 euros 2 119 euros 1 To 2 519 euros 2 359 euros Les prix de lancement des Galaxy Z Fold de Samsung

Les meilleures offres Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Fold 6

Verdict : une évolution majeure enfin à la hauteur

Le Galaxy Z Fold 7 représente l’évolution la plus significative de la gamme depuis le Galaxy Z Fold 2. Samsung a enfin écouté les critiques et corrigé les défauts majeurs : finesse, ergonomie, visibilité du pli, qualité photo et prise en main.

Pour toutes ces raisons, nous vous conseillons plutôt d’opter pour le Galaxy Z Fold 7 si vous pouvez vous le permettre. L’écart est important entre les deux générations. En revanche, du côté des Flip, choisir le Z Flip 6 de 2024 peut être une bonne affaire.

