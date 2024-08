Lecture Zen Résumer l'article

Avec l’arrivée du Wi-Fi 7 et de nouvelles offres fibre optique toujours plus puissantes, il est parfois nécessaire de s’équiper en conséquence pour profiter au mieux du débit. Les routeurs Wi-Fi sont sans aucun doute l’accessoire ultime pour exploiter son abonnement en fibre optique. Voici une sélection variée qui devrait vous permettre d’optimiser votre connexion selon votre budget et vos besoins.

Depuis son introduction via le protocole 802.11 en 1997, le Wi-Fi n’a cessé d’évoluer. Initialement conçu pour atteindre des vitesses de liaison à 11 Mbit/s, il permet aujourd’hui des débits de plusieurs Gb/s. Le Wi-Fi 7 peut même théoriquement atteindre jusqu’à 46 Gbit/s, ce qui va de pair avec les abonnements Internet très haut débit qui n’ont de cesse d’évoluer avec des offres récentes permettant d’atteindre jusqu’à 10 Gb/s.

Pour nous, internautes, cela se traduit par une connexion Internet plus rapide, offrant des temps de téléchargements réduits sur des contenus gourmands ou encore du streaming de vidéo en 4K ou 8K.

Toutefois, pour tirer pleinement parti du débit disponible, il est parfois nécessaire d’optimiser son matériel. En effet, il n’y a rien de plus frustrant que de payer pour un abonnement fibre et de constater que l’expérience en ligne est gâchée par des ralentissements, voire des interruptions de connexion.

Dans ce cas, le routeur Wi-Fi est l’allié à privilégier face au boitier CPL pour maximiser sa connexion en très haut débit. Mais le marché est saturé de modèles, et il n’est pas rare que d’anciennes références remontent en tête des résultats grâce à des promotions attrayantes. Celles-ci sont souvent loin du compte au niveau des standards actuels.

Pour vous aider à y voir plus clair et faire le bon choix, nous avons fait le tri en sélectionnant les meilleurs routeurs Wi-Fi à acheter en 2024 selon votre usage et votre budget. Vous pouvez aussi devenir incollable sur le sujet en consultant notre FAQ dédiée, où vous trouverez des conseils sur l’utilisation et l’installation d’un routeur pour éviter les erreurs courantes.

Les meilleurs routeurs Wi-Fi en 2024 : notre sélection

Sans plus attendre, voici les routeurs Wi-Fi que nous vous recommandons pour optimiser votre connexion sans-fil à la maison :

Routeur Wi-Fi Débit Max Compatible mesh Prix Asus RT-AX58U V2 Wi-Fi 6 J usqu’à 3,3 Gb/s Oui 101 € TP-Link Deco XE75 (V2) Wi-Fi 6E J usqu’à 5,4 Gb/s Oui 279 € (lot de deux) Netgear Nighthawk RS300-100EUS Wi-Fi 7 J usqu’à 9,3 Gb/s Non 349 € Netgear Orbi Série 970 Wi-Fi 7 Jusqu’à 27 Gb/s Oui 1 699 €

(lot de deux) (lot de deux) Comparatif des routeurs Wi-Fi

L’Asus RT-AX58U V2 est un routeur qui se positionne comme une bonne référence entrée de gamme pour profiter pleinement des avantages du Wi-Fi 6. Le routeur affiche un débit théorique cumulé de 3,3 Gb/s, réparties sur deux bandes :

574 Mbps sur la bande 2,4 GHz

2402 Mbps sur la bande 5 GHz

Cela signifie que même si vous avez plusieurs appareils connectés simultanément, chacun d’entre eux pourra profiter d’une connexion rapide et stable grâce aux technologies MU-MIMO et OFDMA qui répartissent proportionnellement la bande passante.

Le routeur est équipé d’un port LAN de 2,5 Gbit/s. En branchant votre box via un câble RJ45 compatible, vous pourrez profiter d’une connexion parfaite en jeu, sans aucune latence. La vitesse de la connexion sera bien entendue limitée à cette vitesse si votre box dispose également d’un port 2,5 Gb/s.

De plus, la fonction de redirection de ports, habituellement compliquée, est ici simplifiée en seulement trois étapes pour obtenir NAT ouvert, et ainsi avoir une connexion optimale avec les serveurs externe — ce qui peut s’avérer être un vrai avantage dans les jeux en ligne, notamment les FPS.

Les ports ASUS RT-AX58U v2. // Source : Asus

Au-delà de ses performances, il intègre AiProtection Pro, un logiciel de sécurité complet, gratuit à vie, qui protège tous vos appareils connectés des menaces en ligne. Et grâce à la compatibilité avec ASUS AiMesh, vous pouvez même créer un réseau maillé (mesh) en dupliquant les routeurs compatibles, et ainsi couvrir l’entièreté de votre foyer.

Le TP-Link Deco Wi-Fi 6E XE75 (V2) est un système mesh (multi-routeur) qui permet de profiter des avantages du Wi-Fi 6E. Il affiche un débit théorique cumulé de 5,4 Gb/s répartis sur trois bandes de fréquence :

574 Mbps sur la bande 2,4 GHz

2402 Mbps sur la bande 5 GHz

2402 Mbps sur la bande 6 GHz

Cette répartition garantie que chaque appareil connecté en sans-fil bénéficie d’une connexion rapide et stable, même en cas de forte charge réseau. Le système Deco XE75 utilise la bande 6 GHz pour la communication entre les modules (backhaul), ce qui libère les bandes 2,4 GHz et 5 GHz pour vos appareils, évitant ainsi la congestion.

Chaque module est doté d’un port RJ45 2,5 Gb/s et de deux ports 1 Gb/s sur le modèle V2, le modèle V1 se contentait d’un port WAN à 1 Gb/s. La version V2 vous permet donc de profiter d’un débit maximum théorique de 2,5 Gb/s pour les appareils reliés à ce dernier. Soyez vigilant lors de votre achat : le modèle V1 est visuellement identique à la version actuelle, et sur Amazon, leur prix est pratiquement équivalent.

Le TP-Link Deco XE75. // Source : Frandroid

Le TP-Link Deco XE75 est particulièrement simple à installer grâce à l’application Deco qui guide progressivement dans la configuration du réseau. Vous pouvez également gérer votre réseau directement depuis cette application, en ajustant les paramètres Wi-Fi, en configurant le contrôle parental, ou en surveillant l’état de votre réseau.

Vendu en pack (solo, deux ou trois), le TP-Link Deco XE75 permet de créer un réseau maillé étendu pour couvrir l’intégralité de votre domicile, et ainsi éliminer le risque d’être hors de portée du Wi-Fi. Si vous disposez d’une grande maison ou d’un espace à plusieurs étages, ce système mesh est parfait puisqu’il peut couvrir jusqu’à 670 m².

Les routeurs embarquent HomeShield, un ensemble d’outils de sécurité incluant des options de contrôle parental. Toutefois, certaines fonctionnalités avancées sont payantes. Mais, dans l’ensemble, la version de base est largement suffisante pour une utilisation domestique classique.

Fraîchement arrivée sur le marché, la Wi-Fi 7 apporte déjà son lot de routeurs compatibles. Le Nighthawk Wi-Fi 7 RS300 est une référence solide pour profiter de la nouvelle norme.

Ce routeur est calibré pour les vitesses de connexion importante avec un débit maximal sans fil théorique pouvant atteindre 9,3 Gb/s cumulé grâce à sa configuration tri-bande :

700 Mbps sur la bande 2,4 GHz

2 900 Mbps sur la bande 5 GHz

5 800 Mbps sur la bande 6 GHz

Le routeur Nighthawk et son design épuré // Source : NETGEAR

Côté connectique, ce routeur est bien équipé avec plusieurs ports Ethernet. Il dispose d’un port WAN capable de réceptionner une connexion entrante allant jusqu’à 2,5 Gb/s. En plus, ses quatre ports LAN, offrant des vitesses de 2,5 Gb/s et 1 Gb/s, permettent de connecter divers appareils pour profiter de la fibre par câble.

Que vous soyez un utilisateur intensif de streaming en 4K, voire 8K, un gamer en quête du 1 de ping, ou simplement un foyer avec de nombreux appareils connectés, le Nighthawk Wi-Fi 7 est parfaitement adapté. Il ne propose pas de système Mesh mais peut piloter jusqu’à 200 appareils simultanément. Le tout, sans sacrifier la qualité de la connexion, grâce à ses huit antennes internes qui assurent une couverture homogène dans toute la maison. Pour la protection en ligne, il est équipé de Netgear Armor, un service de sécurité assez complet avec un VPN intégré, gratuit pendant un an.

Le Netgear Orbi Série 970 est aujourd’hui le summum des réseaux maillés. À un prix allant jusqu’à 2 400 € pour les trois, c’est un choix couteux. Et pour cause, cette référence est l’une des premières à proposer des technologies toutes récentes avec débits impressionnants. On peut espérer que le prix de ce modèle haut de gamme baissera au fil des années lorsque le Wi-Fi 7 sera plus accessible — mais ce n’est pas pour tout de suite.

Le Netgear Orbi 970 est optimisé pour les connexions Internet les plus rapides, notamment les offres 10 Gb/s. Ce système quadribande tire parti de la norme Wi-Fi 7 pour délivrer une vitesse théorique cumulée faramineuse de 27 Gb/s :

1 147 Mbps sur la bande 2,4 GHz.

8 647 Mbps sur la première bande 5 GHz

5 765 Mbps sur la seconde bande 5 GHz

11 530 Mbps sur la bande 6 GHz

Autant dire que le streaming en 4K ou 8K, les jeux en ligne, la domotique ou d’autres utilisations plus poussées ne seront en aucun cas un problème pour le Netgear Orbi Série 970.

Les ports du Orbi Série 970 // Source : NETGEAR

Côté connectivité, l’Orbi 970 est tout aussi bien équipé avec un port WAN 10Gb/s pour le connecter au modem, un port LAN 10Gb/s, et quatre ports LAN 2,5Gb/s pour les appareils.

Pour l’instant, c’est un choix tourné vers l’avenir avec des performances aussi importantes qui restent aujourd’hui relativement impossibles à exploiter au maximum avec les offres et les appareils récents sur le marché. Il peut être de bon usage dans un espace de vie spacieux (jusqu’à 900 m²) avec des centaines appareils connectés (200 max). C’est également un choix intéressant pour le relier à une offre professionnelle, comme la nouvelle livebox pro en XGS-PON.

Comme pour la référence précédente, il dispose de Netgear Armor pendant 1 an, qui s’occupe de protéger à la fois votre réseau et vos appareils connectés.

Installation, normes, appareils compatibles… : tout savoir sur les routeurs Wi-Fi

Comment installer et configurer son routeur Wi-Fi ?

Configurer et installer son routeur Wi-Fi externe peut sembler complexe. Si vous l’installez sur votre réseau sans trop vous poser des questions, il risque de rentrer en conflit avec votre box, et ainsi diviser le réseau en deux. Pour profiter au maximum de ses capacités, il existe plusieurs solutions :

Configurer votre box Internet en mode bridge : la première étape consiste à mettre votre box Internet en mode bridge, si votre fournisseur le permet. Pour le moment, seul Free autorise ce genre de manipulation. En mode bridge, votre box ne gère plus le routage, mais se contente de servir de passerelle entre Internet et votre réseau domestique.

: la première étape consiste à mettre votre box Internet en mode bridge, si votre fournisseur le permet. Pour le moment, seul Free autorise ce genre de manipulation. En mode bridge, votre box ne gère plus le routage, mais se contente de servir de passerelle entre Internet et votre réseau domestique. Passer votre routeur Wi-Fi en mode bridge : c’est la solution la plus simple. Cela signifie que votre routeur ne créera pas son propre réseau, mais se contentera de diffuser le Wi-Fi. Dans ce cas, c’est toujours la box qui gère le routage des appareils. Pensez à désactiver le Wi-Fi de votre box pour éviter les conflits entre les deux appareils.

Configurer une DMZ pour un contrôle total : Si vous êtes un utilisateur avancé, vous pouvez opter pour la création d’une DMZ (zone démilitarisée) sur votre box. Cette DMZ permet de créer une plage d’adresses IP sans routage, pour donner un contrôle total à votre routeur Wi-Fi. Attention, dans ce cas, rien d’autre ne doit être branché sur la box pour éviter de créer deux réseaux distincts. Comme pour le mode bridge, il faut désactiver le Wi-Fi de la box.

Remplacer la box Internet par un routeur avec un ONT externe : Pour les utilisateurs les plus expérimentés, il est possible de remplacer entièrement la box par un routeur, en utilisant un ONT externe (un boîtier relié à la fibre optique et connecté au routeur via un câble RJ45). C’est une solution plus technique, mais qui offre un contrôle total sur votre réseau. Si cette option vous intéresse, voici quelques ressources utiles :

: Pour les utilisateurs les plus expérimentés, il est possible de remplacer entièrement la box par un routeur, en utilisant un ONT externe (un boîtier relié à la fibre optique et connecté au routeur via un câble RJ45). C’est une solution plus technique, mais qui offre un contrôle total sur votre réseau. Si cette option vous intéresse, voici quelques ressources utiles : Remplacer la Freebox

Remplacer la Livebox (Orange)

Remplacer la box SFR

Remplacer la box Bouygues

C’est quoi la différence entre un routeur Wi-Fi simple ou un système Mesh ?

On distingue deux grandes familles de routeurs Wi-Fi. D’une part, il y a les routeurs simples, plus courants, qui suffisent généralement pour une utilisation domestique standard. Ils se connectent à votre modem pour diffuser un signal Wi-Fi dans votre maison, mais peuvent être limités en termes de portée à cause des murs. C’est là qu’interviennent les systèmes Mesh, qui proposent une couverture Wi-Fi plus uniforme avec plusieurs routeurs maillés (par Wi-Fi ou RJ45) censés éliminer les zones hors de portée du réseau.

Quel routeur choisir en fonction de la surface ?

Un routeur simple peut largement faire l’affaire si vous habitez dans un appartement ou une petite maison avec des murs assez fins. Si la surface à couvrir est plus grande, il vous faudra inévitablement un système Mesh. C’est assez simple : plus il y a de m², plus il vous faut de routeurs pour les répartir uniformément dans votre habitation. Optez donc pour des packs Mesh incluant 2 ou 3 routeurs au besoin.

Quelles sont les différences entre les normes Wi-Fi (6, 6E et 7) ?

Tout comme les réseaux de téléphonie, le Wi-Fi a lui ses générations, apportant chacune leur lot d’améliorations. Aujourd’hui, les plus actuelles sont :

Wi-Fi 6 (802.11ax) : Lancé en 2019, Wi-Fi 6 offre des vitesses allant jusqu’à 9,6 Gbps et améliore la gestion des appareils connectés grâce à des technologies comme l’OFDMA (qui permet à plusieurs appareils de communiquer en même temps) et le MU-MIMO (qui accélère les connexions en servant plusieurs appareils simultanément). Il fonctionne sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, et est idéal les usages classiques actuels

: Lancé en 2019, Wi-Fi 6 offre des vitesses allant jusqu’à 9,6 Gbps et améliore la gestion des appareils connectés grâce à des technologies comme l’OFDMA (qui permet à plusieurs appareils de communiquer en même temps) et le MU-MIMO (qui accélère les connexions en servant plusieurs appareils simultanément). Il fonctionne sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, et est idéal les usages classiques actuels Wi-Fi 6E (802.11ax) : Lancé en 2021, Wi-Fi 6E est comme son nom l’indique une version améliorée (Extended) de la génération précédente. Elle ajoute la bande 6 GHz en plus des bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Cette nouvelle bande permet d’éviter la congestion avec plus de canaux, donnant lieu à une connexion plus stable et rapide. Cette norme est surtout intéressante dans les zones avec beaucoup d’appareils connectés.

: Lancé en 2021, Wi-Fi 6E est comme son nom l’indique une version améliorée (Extended) de la génération précédente. Elle ajoute la bande 6 GHz en plus des bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Cette nouvelle bande permet d’éviter la congestion avec plus de canaux, donnant lieu à une connexion plus stable et rapide. Cette norme est surtout intéressante dans les zones avec beaucoup d’appareils connectés. Wi-Fi 7 (802.11be) : Depuis 2023, de plus en plus d’appareils adoptent la norme Wi-Fi 7, bien qu’elle ne soit pas encore pleinement exploitée. Cette norme permet d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 46 Gb/s, grâce à une largeur de canal élargie (jusqu’à 320 MHz) et à la modulation 4K-QAM, qui permet de transmettre davantage de données par signal. De plus, elle utilise plusieurs bandes de fréquence simultanément (Multi-Link Operation) pour offrir une connexion encore plus rapide et stable.

Quel est l’intérêt des fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz ?

Les différentes fréquences Wi-Fi (2,4 GHz, 5 GHz, et 6 GHz) ont chacune leurs avantages :

La fréquence 2,4 GHz offre une meilleure portée et pénètre mieux à travers les obstacles comme les murs. Elle est idéale pour couvrir de grandes surfaces, mais elle est plus sujette aux interférences, car de nombreux appareils (micro-ondes, téléphones sans fil) utilisent aussi cette bande.

offre une meilleure portée et pénètre mieux à travers les obstacles comme les murs. Elle est idéale pour couvrir de grandes surfaces, mais elle est plus sujette aux interférences, car de nombreux appareils (micro-ondes, téléphones sans fil) utilisent aussi cette bande. La fréquence 5 GHz permet d’afficher des vitesses plus élevées et moins d’interférences que la 2,4 GHz, car elle est moins encombrée. Cependant, sa portée est plus limitée et les obstacles peuvent rendre le signal indétectable passé quelques mètres.

permet d’afficher des vitesses plus élevées et moins d’interférences que la 2,4 GHz, car elle est moins encombrée. Cependant, sa portée est plus limitée et les obstacles peuvent rendre le signal indétectable passé quelques mètres. La fréquence 6 GHz, introduite avec Wi-Fi 6E, combine les avantages des deux autres : à savoir une vitesse élevée et beaucoup plus de canaux disponibles, ce qui réduit les interférences. Toutefois, comme la 5 GHz, sa portée est limitée et elle pénètre difficilement les obstacles.

Ces bandes peuvent être dans certains fusionnés pour permettre aux appareils compatibles de basculer automatiquement sur la bande la plus efficiente selon leur position.

Faut-il une box compatible avec Wi-Fi 7 pour en profiter ?

Non, vous n’avez pas forcément besoin d’une box compatible Wi-Fi 7 pour en profiter. Il suffit de brancher un routeur Wi-Fi 7 à votre box actuelle. Le routeur prendra en charge le Wi-Fi 7 pour vos appareils compatibles, même si la box ne le supporte pas. En revanche, vous risquez d’être bridé par votre fournisseur d’accès si votre offre ne propose pas du débit à plusieurs gigabits.

