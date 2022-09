Il n’aura échappé à personne que l’encoche de l’iPhone 14 Pro et du Pro Max est différente de l’iPhone 14. À quoi ressemble cette encoche « dynamique », vue de l’intérieur ? Grâce au démontage du site iFixit, on peut comparer les deux.

C’est l’élément crucial qui différencie l’iPhone 14 Pro de ses prédécesseurs : la dynamic island, ou « l’îlot dynamique », est la nouveauté qui intéresse les observateurs et les fans d’Apple.

La firme de Tim Cook a, en effet, enfin décidé d’exploiter intelligemment l’encoche qui surplombe l’écran des nouveaux iPhone depuis le bouleversant iPhone X de 2017.

L’encoche dynamique devrait, dès 2023, être intégrée à tous les iPhone 15 mais, pour l’instant, elle n’a été ajoutée qu’à l’iPhone 14 Pro (et au Pro Max), probablement pour aider à différencier les modèles de 2022 — reléguant l’iPhone 14 au statut plus proche d’un « iPhone 13S », outre sa facilité de réparation.

L’iPhone 14 Pro et sa nouvelle encoche dynamique. // Source : Apple

On retrouve ainsi une encoche dynamique novatrice sur l’iPhone 14 Pro, qui donne plusieurs fonctionnalités, majoritairement esthétiques, au « notch » d’Apple. Cette fois, l’encoche n’est plus collée au haut de l’écran. Elle ressemble à une petite pilule qui s’active et bouge en fonction des évènements. Il s’agrandit pour partager des informations à l’utilisateur concernant ses playlists musicales, son dictaphone ou encore son minuteur. Mais, à quoi ressemble-t-il de près, une fois le smartphone démonté ?

iPhone 14 et iPhone 14 Pro : quelles différences sous l’encoche ?

Grâce à iFixit, un site spécialisé dans les réparations, qui donne chaque année aux smartphones une « note de réparabilité », on sait à quoi ressemble i’Phone 14 Pro de l’intérieur, en particulier au niveau de ce nouvel espace.

On observe que contrairement à l’iPhone 14, les capteurs de l’iPhone 14 Pro ont été « rassemblés » côte à côte pour gagner de la place, tandis que l’intégralité du bloc a été déportée légèrement plus bas — ce qui permet de laisser, sur l’écran, un petit espace entre l’encoche et le bord supérieur du téléphone.

Les différences d’alignement des capteurs des encoches entre l’iPhone 14 et le Pro. // Source : Source : ifixit / montage Numerama

Un gros plan sur le bloc qui inclut la caméra et les capteurs sous l’îlot dynamique permet de voir la nouvelle caméra selfie « stabilisée » (à droite) à l’aide d’aimants.

Le « bloc » caméra et capteur, extrait de l’iPhone 14 Pro Max. // Source : YouTube/ifixit

Au niveau des composants sous l’encoche, il y a au final peu de changements entre l’iPhone 14 et le 14 Pro. Ce qui confirme qu’Apple a plus misé sur des modifications esthétiques, plutôt que d’aller toucher au hardware pour transformer son gros point négatif (une encoche noire immuable en haut d’un écran) en force.