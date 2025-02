Lecture Zen Résumer l'article

Le successeur du Galaxy S24 Ultra n’a que très peu de nouveautés matérielles, ce qui n’est pas dans les habitudes de Samsung. La bonne nouvelle est que One UI 7, sa grosse mise à jour logicielle, réussit à rendre le Galaxy S25 Ultra plus intéressant.

Dans les rayons de téléphonie haut de gamme des grands magasins, les Galaxy S Ultra sont les smartphones préférés des amateurs de nouvelles technologies. Les fleurons de Samsung brillent tous les ans grâce à leurs caractéristiques techniques qui, généralement, ont toujours plusieurs mois d’avance sur la concurrence.

Pour Numerama, le Galaxy S23 Ultra est tout bonnement le meilleur smartphone Android de l’histoire, celui qui nous a le plus impressionné à sa sortie. Son successeur, le Galaxy S24 Ultra, a réussi à l’égaler avec quelques différences, sans vraiment nous impressionner (à l’exception de son incroyable écran anti-reflets, qu’aucun concurrent n’a adopté un an après). Dans un marché toujours plus concurrentiel, avec des acteurs chinois comme Honor ou Oppo qui ne cessent de monter en puissance, Samsung continue de se distinguer.

Depuis une semaine, Numerama teste le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung : le Galaxy S25 Ultra, que la marque commercialise à partir de 1 469 euros. À la surprise générale, la marque qui nous a habitué à lancer des dizaines d’innovations et de gadgets tous les ans se contente d’un léger ravalement de façade, sans bouleversement dans les caractéristiques techniques. Le Galaxy S25 Ultra marque-t-il vraiment un changement de génération ? La réponse dans notre test vidéo et à l’écrit :

On ne change pas une formule qui fonctionne

Comme Apple, qu’il a souvent moqué pour son incapacité à innover annuellement, Samsung se dit sans doute qu’il vaut mieux éviter de prendre des risques quand un produit se vend bien.

Le Galaxy S25 Ultra est extrêmement semblable à ses prédécesseurs directs : il est le plus grand des Galaxy S, celui avec le plus bel écran (6,9 pouces, OLED, ultra-lumineux, 1-120 Hz) et le plus d’appareils photo (ultra grand-angle, capteur principal de 200 Mpix, zoom x3 et zoom x5, avec un zoom numérique x100). Le support de la 5G SA et du Wi-Fi 7 est évidemment au rendez-vous, au même titre qu’un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran et qu’une dalle anti-reflets similaire à celle du S24 Ultra, mais un cran moins bonne. Il faut dire que Samsung avait eu des problèmes de longévité sur l’ancienne génération. On vous rassure : le S25 Ultra reste loin devant ses concurrents sur cet aspect.

Esthétiquement, le S25 Ultra n’a que très peu de nouveautés :

Ses bordures sont plates, alors qu’elles étaient un peu incurvées auparavant (la prise en main n’est ni meilleure, ni moins bonne, tout dépend de l’utilisateur, mais tout le monde peut s’y habituer).

L’écran du téléphone est plus arrondi, alors que les anciens S Ultra avaient un héritage rectangulaire.

Le S25 Ultra est à peine plus fin, avec une épaisseur de 8,2 mm sur son point le plus épais, contre 8,3 mm auparavant.

Il est plus léger, avec 218 grammes sur la balance, contre 232 pour son prédécesseur.

Enfin, son écran grandit un (tout petit) peu, avec seulement 0,1 pouce de différence grâce à des bordures un peu plus fines. On passe de 6,8 à 6,9 pouces, ce qui aligne Samsung sur l’iPhone 16 Pro Max, malgré des bordures à peine plus fines que chez Apple.

Samsung Galaxy S24 Ultra à gauche, Samsung Galaxy S25 Ultra à droite. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Si des changements sont visibles quand on met les anciennes générations à côté du S25 Ultra, aucun n’est suffisamment significatif pour avoir le moindre impact sur l’expérience utilisateur, d’autant plus que la très grande majorité des propriétaires du téléphone mettront une coque. Samsung propose un produit plus en phase avec son temps, sans pour autant tout bouleverser.

One UI 7 : une mise à jour qui fait beaucoup de bien à Samsung, mais qui ne sera pas exclusive au Galaxy S25 Ultra

La meilleure nouveauté du Galaxy S25 Ultra s’appelle One UI 7. Cette mise à jour de la surcouche Android de Samsung, que les fans de la marque attendent depuis de nombreux mois, arrivera aussi sur les Galaxy S24 et Galaxy S23. Elle introduit un nouveau design et plusieurs nouveautés intelligentes, qui transforment l’expérience utilisateur.

La Now Bar sur le Samsung Galaxy S25 Ultra, avec les notifications plus rondes. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Parmi les meilleures nouveautés de One UI 7, il y a notamment un nouveau design plus moderne avec des icônes colorées, des éléments d’interface affinés et un lanceur d’applications beaucoup plus pratique, avec un défilement vertical (Samsung s’entêtait avec un lanceur horizontal, où il fallait défiler huit fois pour passer du A au Z). Ce nouveau lanceur s’accompagne aussi d’une barre de recherche en bas des icônes, accessible facilement avec le pouce, qui fait gagner un temps monstrueux quand on a beaucoup d’applications.

Autre changement appréciable : Samsung modernise l’interface de ses notifications, qui sont désormais plus arrondies et plus faciles à lire. Le résultat ressemble comme deux gouttes d’eau aux notifications d’iOS, mais la guéguerre entre Apple et Samsung n’est-elle pas passée de mode ? On note aussi une séparation du centre de notifications et du centre de contrôle, avec de la personnalisation comme sur iPhone. Enfin, l’application Appareil photo a le droit à une refonte maligne, avec des réglages dorénavant accessibles depuis le bas de l’écran.

L’interface de One UI 7 est beaucoup plus simple. // Source : Numerama

Quid de la « Now Bar », présentée injustement comme une copie de la Dynamic Island de l’iPhone ? Il s’agit d’un widget dynamique sur l’écran de verrouillage pour contrôler sa musique, suivre un chronomètre ou consulter le résultat d’un match de foot. Elle est plutôt pratique, mais ne fait pas gagner de temps par rapport à une notification dynamique à l’ancienne. Une fois le téléphone déverrouillé, la Now Bar disparaît. Il ne reste qu’une mention dans la barre de statut du téléphone et dans le centre de notifications.

À l’utilisation, passer du Galaxy S24 Ultra au Galaxy S25 Ultra donne l’impression d’utiliser un appareil différent grâce au système d’exploitation. Gare cependant à ne pas s’emballer trop vite : le déploiement de One UI 7 sur les anciens appareils fera perdre cet avantage au smartphone de 2025.

Galaxy AI : des nouveautés toujours pas révolutionnaires

Un an auparavant, avec sa gamme Galaxy S24, Samsung s’est lancé sur le terrain de l’intelligence artificielle générative. Galaxy AI est une suite de fonctions pour générer du texte, résumer un article, fabriquer une image ou effacer un objet d’une photo. Certaines fonctionnalités, notamment dans l’édition d’images, sont utiles, mais Galaxy AI n’a pas vraiment bouleversé notre quotidien.

L’outil de génération de texte de Galaxy AI s’améliore avec One UI 7, il est désormais accessible depuis n’importe quel champ texte. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Cette année, Samsung mise une nouvelle fois sur l’IA… mais ne réussit toujours pas à nous subjuguer. Les nouveautés incluent de la recherche naturelle dans les réglages (une bonne chose pour les débutants qui n’arrivent pas à trouver une option), de la génération de stickers inspirés d’une image (coucou les Genmoji d’Apple) ou un système de briefing quotidien qui vous dit le matin, le midi et le soir des informations jugées intéressantes (météo, calendrier, rappeler quelqu’un, etc.).

Le problème est que le « Now Brief » n’est pas personnalisable et que des fonctionnalités comme ChatGPT Tasks semblent nettement plus adaptées à un briefing quotidien à l’heure de l’IA. Chez OpenAI, vous décidez ce que vous souhaitez recevoir tous les matins. La fonction de Samsung décide à votre place.

Une des nouveautés les plus séduisantes concerne Gemini, l’assistant intelligent de Google. Il est désormais intégré au bouton latéral et, pour la première fois, peut faire plusieurs choses simultanément. Nous lui avons, par exemple, demandé de « trouver la date du prochain spectacle de Jeremy Ferrari à Paris, de l’ajouter à notre calendrier et d’envoyer un message à mon frère pour lui demander s’il veut venir ».

Gemini a bel et bien réussi à trouver la date… puis est devenu très peu efficace. Il nous a demandé de choisir une application de calendrier, de valider l’ajout, de choisir le contact de mon frère, puis a indiqué avoir envoyé un message, mais ne l’a pas fait. La promesse est forte et le service s’améliorera sans doute, mais il n’est pas encore prêt. Autre exemple : nous n’avons pas réussi à demander à Gemini de résumer une vidéo YouTube, alors que Samsung met en avant la nouveauté.

Now Brief, le générateur de stickers et le nouveau Gemini multimodal. // Source : Numerama

Parmi les fonctions pratiques, il y a, par exemple, la gomme magique pour les vidéos, qui permet d’effacer un son bruyant en arrière-plan. Elle fonctionne aussi bien que chez Google, et probablement un peu mieux que chez Apple.

Autre nouveauté inspirée des Google Pixel : un système optimisé pour les selfies de groupe, qui utilise l’IA pour s’assurer que tout le monde soit à son avantage. C’est pratique, mais pas révolutionnaire, d’autant plus que les S24 Ultra et S23 Ultra devraient aussi y avoir droit.

Sur le matériel, Samsung conserve sa couronne

Se pose alors une question : pour quelles raisons un consommateur devrait se tourner vers un S25 Ultra plutôt qu’un S24 Ultra ? Notre réponse la plus honnête est la suivante : dans la très grande majorité des cas, surtout avec une belle promotion, achetez l’ancien modèle.

En revanche, si l’argent n’est pas un problème ou que vous souhaitez posséder le meilleur smartphone, le Galaxy S25 Ultra réussit à se distinguer sur plusieurs points.

Un Samsung Galaxy S25 Ultra et un jus d’orange : un beau combo. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Parmi ces points forts, on retrouve l’autonomie. Nos chiffres d’utilisation du S25 Ultra sont hallucinants : nous n’avons dû le recharger qu’une fois tous les deux jours et demi durant notre semaine de test. Une recharge le lundi matin à 100 % s’est terminée par un passage sous la barre des 10 % le mercredi soir, ce qui fait certainement du S25 Ultra le smartphone le plus endurant du marché.

Autre amélioration : Samsung adopte un capteur de 50 Mpix sur son module ultra grand-angle, contre 12 Mpix auparavant. Le Galaxy S25 Ultra perd ici son seul désavantage sur Apple et les marques chinoises, ce qui améliore drastiquement la polyvalence du smartphone (et la qualité de son ultra grand-angle est très bon, avec beaucoup plus de détails que sur la plupart des smartphones haut de gamme). Dommage de ne pas avoir du neuf du côté du zoom, même si la formule de l’année dernière est toujours aussi bonne.

Ultra grand-angle Grand-angle

Les différents zooms du Galaxy S25 Ultra. // Source : Numerama

Au niveau des performances, la puce Snapdragon 8 Elite est à la hauteur des attentes. Ce n’est pas tellement les benchmarks qui nous intéressent, mais les performances au quotidien. Le S25 Ultra chauffe beaucoup moins que son prédécesseur, peut exécuter plus de tâches IA en local (même si Google utilise souvent son cloud) et reste un des meilleurs smartphones pour jouer. Les 12 Go de RAM, comme l’année dernière, offrent une fluidité d’exception, avec en bonus de meilleures animations dans One UI 7.

Les bordures du Galaxy S25 Ultra (en haut) vs. celles du Galaxy S24 Ultra (en bas). // Source : Nino Barbey pour Numerama

Sur certains aspects, Samsung ne fait pas d’effort avec le Galaxy S25 Ultra, alors qu’il avait par le passé l’habitude d’être le premier à adopter des nouvelles normes.

Le téléphone ne passe pas à l’étanchéité IP69 (la nouvelle norme que les concurrents chinois commencent à adopter), ne supporte toujours pas nativement la recharge sans-fil Qi2 et reste limité à une recharge filaire 45 W, quand ses meilleurs concurrents supportent parfois le double. Espérons que son successeur repositionne Samsung en pole position.

La fin du stylet Bluetooth : la grosse déception du S25 Ultra

Sur la plupart des aspects, le Galaxy S25 Ultra est, sans surprise, un Galaxy S24 Ultra amélioré. Il y a malheureusement un point sur lequel la marque coréenne est en retrait : le stylet S-Pen, qui a longtemps été un des arguments forts de la gamme.

Probablement pour faire des économies, Samsung a décidé de retirer la connectivité Bluetooth de son stylet. Il faut se contenter d’un petit accessoire passif, qui sert principalement à écrire et à dessiner sur le S25 Ultra, sans communication sans-fil avec le téléphone. Adieu les gestes pour contrôler l’appareil (ce qui était, avouons-le, très gadget). Adieu aussi le déclencheur de selfies à distance, il faut désormais mettre le minuteur comme sur n’importe quel appareil… Cette fonction justifiait à elle seule la présence d’un stylet-télécommande. La retirer est extrêmement regrettable.

Ne vous fiez pas à leur ressemblance : les stylets des S25 Ultra et S24 Ultra sont différents. Celui du S25 Ultra sait faire beaucoup moins de choses. // Source : Nino Barbey pour Numerama

A-t-on toujours besoin d’un S-Pen sur un smartphone haut de gamme ? Le retrait des fonctions les plus avancées laisse penser que Samsung se pose lui-même la question. Une bonne raison d’opter pour un S24 Ultra en promo, et de le mettre à jour sous One UI 7, plutôt que de se précipiter vers le S25 Ultra.

Cette année plus que jamais, Samsung mise tout sur le logiciel. C’est plus que réussi avec One UI 7, qui est une formidable mise à jour de la surcouche Android, mais c’est beaucoup plus gadget avec Galaxy AI qui, pour l’instant, a du mal à se rendre indispensable. Le Samsung Galaxy S25 Ultra est un meilleur téléphone que son prédécesseur, mais l’écart est très faible. On ne peut que vous encourager à vous jeter sur son prédécesseur en promotion et à installer One UI 7, à moins de vraiment vouloir le dernier appareil du géant coréen.

