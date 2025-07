Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le récent MacBook Air 13 avec puce M4 est l’un des meilleurs laptops d’Apple. Il profite d’une baisse de prix pour les Prime Day, le faisant passer sous les 1 000 €.

Choisir son ordinateur portable, c’est regarder attentivement ses performances, son écran ou encore sa taille. En fonction de l’utilisation que vous ferez de votre laptop, il convient de choisir votre modèle avec attention. Le nouveau MacBook Air 13″ avec puce M4 est justement un modèle de choix si vous êtes à la recherche du meilleur rapport qualité-prix du moment.

Le MacBook Air 13 M4 (2025), avec 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go, est commercialisé 1 199 € à sa sortie. Il est disponible pour les Prime Day au prix de 975 € sur Amazon.

C’est quoi, ce nouveau laptop Apple ?

Le MacBook Air 13″ édition 2025 reprend le design élégant et abouti des dernières générations d’ordinateur portable d’Apple, avec des finitions toujours aussi irréprochables. Ses dimensions de 30,41 cm de large, 21,5 cm de profondeur et seulement 1,13 cm d’épaisseur, en font un ordinateur portable particulièrement fin et compact. Facile à glisser dans un sac, il vous accompagnera partout, surtout avec son poids plume de 1,24 kg.

L’écran LCD est de bonne qualité et la fluidité au rendez-vous, malgré une dalle limitée à 60 Hz. La puce M4, avec 16 Go de RAM par défaut, est taillée pour toutes les tâches. Vous pourrez vous adonner au montage photo et vidéo 4K l’esprit tranquille. Même si la dalle n’est pas OLED, la luminosité maximale est excellente et la colorimétrie bien calibrée. Si vous envisagez d’utiliser le MacBook Air 13″ M4 dans un cadre professionnel, sachez qu’il prend désormais en charge la connexion simultanée à deux écrans externes tout en conservant son propre écran actif.

Apple MacBook Air M4 // Source : Nino Barbey / Numerama

Ce MacBook Air M4 est-il une bonne affaire à ce prix pour les Prime Day ?

Moins de 1 000 €, c’est la première grosse baisse de prix du laptop d’Apple, et c’est donc une bonne affaire à prendre. Le MacBook Air M4 est également un excellent choix pour les étudiantes et les étudiants, grâce à sa légèreté, sa puissance et son autonomie. Il est de plus parfaitement adapté à la prise de notes rapide en cours et à l’utilisation d’outils bureautiques ou créatifs. Le clavier rétroéclairé offre une frappe précise et agréable, tandis que le pavé tactile est précis.

Niveau autonomie, Apple propose une machine endurante qui peut atteindre deux jours d’utilisation. Niveau connectique, vous retrouverez deux ports ports USB-C compatibles Thunderbolt 4 et USB4, une prise jack et un port MagSafe.

Les points à retenir sur le MacBook Air M4 :

Un laptop fin et léger

La puissante puce M4

Une autonomie de deux jours

