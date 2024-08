Lecture Zen Résumer l'article

« M’ajouter » (ou « Add me » en anglais) est une des nouvelles fonctions imaginées par Google avec ses smartphones Pixel 9. Grâce à l’intelligence artificielle générative et à la réalité augmentée, elle rend ringards les selfies de groupe. Désormais, tout le monde peut apparaître sur une photo.

Avec ses nouveaux smartphones Pixel 9, Google mise sur l’intelligence artificielle générative pour se démarquer des autres constructeurs. De nombreuses fonctions sont pour l’instant indisponibles en France (l’assistant vocal Gemini Live, le bulletin météo par une IA, le générateur d’images Pixel Studio…), mais toutes les nouveautés photo sont d’ores et déjà disponibles, comme Numerama le mentionnait dans son test du Google Pixel 9 Pro XL publié le 21 août 2024.

Parmi les nouveautés photo du Google Pixel 9 Pro, il y a notamment un logiciel de retouche ultra-sophistiqué (on écrit ce que l’on veut voir apparaître et une IA s’en occupe), un système pour améliorer le zoom d’une image en générant les pixels manquants et une fonction d’auto-cadrage, pour convertir une image verticale en une image horizontale. Une autre fonction inédite se démarque : « M’ajouter ». Il s’agit d’une idée brillante de Google pour permettre à plusieurs personnes d’apparaître sur une photo de groupe, sans avoir à utiliser un minuteur ou à sacrifier une d’entre elles.

M’ajouter : une fonction aussi fascinante qu’efficace

« M’ajouter », qui porte un nom moins attrayant en français qu’en anglais (« Add Me »), répond à un problème connu de tous : comment prendre une photo tous ensemble sans faire un selfie et sans sacrifier un de ses proches ?

Lors de repas familiaux, de vacances ou tout simplement pour le plaisir, les photos de groupe sont généralement de vrais calvaires. L’invention des selfies a réglé une partie du problème, mais il y a toujours une personne qui apparaît beaucoup plus que les autres, souvent avec un double menton et un sourire gêné. Pour faire de véritables photos de groupe, on peut demander de l’aide à un inconnu, s’il y en a un dans le coin, ou sacrifier un de ses proches et l’exclure de la photo, quitte à en refaire une autre en sacrifiant quelqu’un d’autre après. L’autre option est de poser son téléphone contre un mur et de déclencher un minuteur, avec le risque de cadrer n’importe comment ou de faire tomber son téléphone, et de devoir recommencer.

Le fonctionnement d’Add Me expliqué par Google. // Source : Numerama

C’est là qu’intervient Google avec l’onglet « M’ajouter » qui est présent à gauche du mode portrait dans l’appareil photo. Son fonctionnement est très simple :

Le groupe désigne un premier photographe , qui va se sacrifier et ne pas apparaître sur la première photo.

, qui va se sacrifier et ne pas apparaître sur la première photo. Le premier photographe prend la photo et demande aux autres de rester en place.

prend la photo et demande aux autres de rester en place. Un second photographe quitte le groupe et échange sa place avec le premier photographe qui rejoint le groupe. Il est préférable qu’il choisisse un endroit vide, pour éviter des bugs.

quitte le groupe et échange sa place avec le qui rejoint le groupe. Il est préférable qu’il choisisse un endroit vide, pour éviter des bugs. Sur le Pixel 9, le second photographe voit un aperçu transparent de la première photo superposée au réel, afin de se mettre au bon endroit et de guider le premier photographe , pour qu’il ne cache personne. Il prend une seconde photo.

voit un aperçu transparent de la première photo superposée au réel, afin de se mettre au bon endroit et de guider le , pour qu’il ne cache personne. Il prend une seconde photo. Grâce à l’intelligence artificielle, Google extrait le premier photographe de la seconde photo et l’intègre à la première. Il n’y a plus qu’une seule photo avec tout le monde.

Sur la deuxième image, on peut voir le fameux filtre transparent en réalité augmentée. Il aide à cadrer. La photo finale gère bien la profondeur, mais les pieds se superposent. // Source : Numerama

Les photos ne sont pas toujours parfaites, mais le rendu est spectaculaire

Durant nos 10 jours de test, toutes les personnes à qui nous avons montré la fonction « M’ajouter » ont été impressionnées (mon grand-père m’a même piqué le Pixel 9 Pro pour faire ses propres tests). Google a inventé un mode qui répond à une vraie problématique du quotidien, ce qui ne peut qu’être salué. Nous serions étonnés de ne pas voir d’autres constructeurs Android faire la même chose, voire Apple dans une future version d’Apple Intelligence sur ses iPhone.

Les photos générées par l’IA de Google sont-elles toutes réussies ? Oui, mais attention aux détails. Si M’ajouter gère très bien la profondeur (il peut automatiquement mettre un bras de la première photo devant le corps de la personne ajoutée dans la deuxième image), il lui arrive de s’emmêler les pinceaux, notamment au niveau des pieds. Pour optimiser les chances de perfection, le mieux est de laisser une place vide sur la première photo, afin de ne pas laisser l’IA mélanger des personnes. Il faut aussi faire attention à l’angle, puisqu’un écart de quelques centimètres peut modifier les échelles. C’est à ça que sert le filtre transparent en réalité augmentée.

La petite fille entourée en rouge n’était pas présente sur la première photo. En bleu, c’est le second photographe, qui n’est plus là. On le voit sous la forme d’un fantome transparent. // Source : Numerama

Enfin, est-il possible de se prendre en photo deux fois ? Oui, mais il vous faudra forcément un complice pour vous prendre en photo deux fois. Attention aussi au positionnement, avec le risque de mal vous superposer. Dans notre exemple, le photographe a un peu trop bougé.

Photo 1 Photo 2

La photo fusionnée par Google, qui s’occupe de mettre les personnes au bon endroit. // Source : Numerama

Bref, la fonction « M’ajouter » est certainement une des meilleures idées récentes de Google. Il est peu probable que l’exclusivité Pixel soit éternelle, mais elle est pour l’instant une très bonne raison de craquer pour l’appareil du géant du web.

