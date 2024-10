Lecture Zen Résumer l'article

Parfois, les données affichées sur nos écrans, en particulier lorsque nous travaillons dans les transports en commun, deviennent des vulnérabilités en elles-mêmes. Nos appareils peuvent facilement exposer des identifiants, des informations confidentielles, des adresses ou encore des mots de passe aux regards indiscrets. Ce guide vous aidera à choisir le meilleur filtre de confidentialité pour protéger votre vie privée des « shoulder surfers ».

Dans l’imaginaire collectif, les attaques informatiques sont souvent spectaculaires et dignes de films d’espionnage des années 90. En réalité, elles exploitent bien plus fréquemment de petites failles, ces « portes dérobées » que nous laissons négligemment ouvertes au quotidien. Nul besoin pour un hacker de plonger dans la matrice ou de manipuler des centaines de lignes de code pour accéder à des informations sensibles. Le « shoulder surfing » suffit : en jetant un simple coup d’œil sur votre écran quand vous vous pensez en sécurité, un hacker peut recueillir une multitude d’informations précieuses.

C’est pour cela que des filtres de confidentialité ou verre anti-espion existent. Ces derniers, une fois posés sur nos écrans, permettent de réduire considérablement la visibilité et le champ de vision de l’appareil. Pour PC, Mac ou encore smartphone, voici ceux que l’on vous recommande d’acheter afin de vous protéger des menaces.

Les meilleurs filtres de confidentialité pour MacBook Air et Pro

Que ce soit pour travailler, regarder un film, naviguer sur Internet, utiliser son ordinateur portable dans les transports ou dans un lieu public est devenu monnaie courante. Et pour cause, les PC ou les MacBook sont de plus en plus léger et disposent d’une autonomie dingue.

On insiste souvent sur l’importance de ne pas se connecter aux réseaux Wi-Fi publics avec ses appareils, mais protéger son écran des regards indiscrets est également une précaution à prendre. Cela demande d’ailleurs encore moins d’efforts à un attaquant potentiel. Il suffit de s’asseoir à côté de la mauvaise personne, et hop, certaines données sensibles sont en libre accès directement depuis l’écran de votre PC portable. Certes, les risques de tomber à côté d’un « shoulder surfer » sont minimes, mais cela vaut le coup de se prémunir.

Si vous êtes un utilisateur de MacBook Air et Pro, Kensington est la marque référente sur ce marché. Si bien que les produits sont disponibles sur le store d’Apple.

Filtre de confidentialité pour MacBook // Source : Kensington

Les points à retenir : Fixation magnétique

Réduit l’angle de vision à 30°

Bloque 30 % de la lumière bleue

Protège des rayures

La marque propose un modèle disponible pour MacBook Air 13 pouces et 15 pouces mais aussi pour les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Inutile de le coller parfaitement comme une vitre de protection. Il a été conçu pour s’adapter parfaitement au cadre du MacBook Air, avec un système de fixation magnétique qui facilite son installation et son retrait. Contrairement à certains filtres qui peuvent être encombrants, il est suffisamment fin pour que vous puissiez fermer votre MacBook sans avoir à l’enlever. Une fois en place, il réduit l’angle de vision à environ 30°. Toute personne en dehors de cet angle de vision verra uniquement un écran assombri, rendant les informations affichées quasiment illisibles — ce qui réduit considérablement les risques d’espionnage. Pour vous, en face de l’écran, cela n’altère en rien la qualité et les couleurs de l’écran Liquid Retina du MacBook.

Au-delà de l’aspect sécurité, ces filtres sont évidemment un bon moyen de protéger l’écran des rayures.

Filtre de confidentialité pour PC portable

Filtre de confidentialité pour PC portable // Source : Kensington

Les points à retenir : Modèle universel

Fixation à l’aide de languettes ou avec un ruban adhésif double-face

Réduit l’angle de vision à 30°

Bloque 42 % de la lumière bleue

Pour les PC qui tournent sous Windows ou d’autres systèmes d’exploitation, on reste chez Kensington. Le fabricant propose un filtre de confidentialité universel pour ordinateur portable. Le modèle est disponible pour les ordinateurs de 13,3″, 14″ et 15,6″. Il est même décliné pour les moniteurs jusqu’à 24″. Avec ce filtre, vous réduisez également le champ de vision à 30°.

Hors de cette zone, l’écran est totalement assombri. À noter que le filtre est réversible : il propose une finition mate pour limiter les traces de doigts et les reflets, ou une finition brillante pour un affichage plus lumineux. Petit bémol : le filtre se colle directement à l’écran, ce qui peut rendre son installation délicate, notamment pour éviter les petites poussières et s’assurer qu’il soit parfaitement droit.

Filtre de confidentialité pour iPhone et smartphone Android

Verre trempé anti-espion pour iPhone 16 Pro // Source : LocoFun

Les points à retenir : Indice de dureté 9H (le plus élevé)

Verre ultra-fin de 0,33mm

Revêtement hydrophobe et oléophobe pour l’eau et les empreintes

Réduit l’angle de vision à 28°

Bien que l’écran d’un smartphone soit plus petit, et donc moins visible, il n’en demeure pas moins aussi sensible. Entre compte de réseaux sociaux, compte bancaire ou encore numéro de téléphone, plusieurs informations privées peuvent fuiter. Un filtre de confidentialité est donc bienvenu, d’autant plus qu’il permet aussi de protéger l’écran et parfois de réduire les reflets.

Inutile de dépenser des milles et des cents, le revendeur LocoFun d’Amazon propose des filtres de confidentialité avec un rapport qualité-prix intéressant. Ceux-ci sont livrés avec protection d’objectif de caméra. Une fois en place, le verre a tendance à assombrir légèrement l’écran, mais la luminosité élevée des smartphones récents rend cet effet quasi imperceptible. Il faut compter une dizaine d’euros pour le lot de deux protections anti-espion, :

Pourquoi prendre un filtre de confidentialité pour ses appareils ?

Les informations affichées à l’écran peuvent faciliter des opérations de phishing visant à collecter des adresses e-mail, des adresses physiques ou des profils de réseaux sociaux, entraînant au mieux du spam — et dans les cas les plus graves, cela peut également même mener au vol d’identifiants de certains de vos comptes.

Qu’est-ce que le shoulder surfing ?

Il ne s’agit pas d’une discipline olympique, mais bien d’une méthode de hacking. Le « shoulder surfing », ou littéralement « espionnage par-dessus l’épaule », est une technique de piratage assez simple et « old-school » : il suffit de se glisser dans le dos d’une personne pour observer ce qu’elle tape, que ce soit un mot de passe, un code PIN ou toute autre info sensible. Ce genre d’espionnage est surtout répandu dans les lieux publics ou les open spaces, là où il est facile de jeter un œil sur l’écran ou le clavier de quelqu’un sans attirer l’attention.

Les bonnes pratiques à adopter pour protéger ses données dans les lieux publics

Les filtres de confidentialité sont une excellente première ligne de défense pour protéger vos informations personnelles en public. Mais ils ne sont qu’un outil parmi d’autres pour minimiser les risques. En réalité, la cybersécurité dans les lieux publics repose sur un ensemble de bonnes pratiques complémentaires :

Évitez les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés . Si vous devez absolument les utiliser, optez pour un VPN afin de chiffrer votre connexion.

. Si vous devez absolument les utiliser, optez pour un VPN afin de chiffrer votre connexion. Désactivez le Bluetooth et le Wi-Fi automatique lorsque vous ne les utilisez pas pour éviter des connexions non sécurisées.

automatique lorsque vous ne les utilisez pas pour éviter des connexions non sécurisées. Utilisez un gestionnaire de mot de passe pour éviter de taper à chaque fois vos identifiants à la vue de tous.

Soyez attentif aux potentiels « shoulder surfers » dans les transports — surtout en classe affaire

dans les transports — surtout en classe affaire Activez le verrouillage automatique de l’écran

de l’écran Évitez de laisser vos appareils sans surveillance, même pour une courte pause (oui, prenez votre ordinateur avec vous aux toilettes)

