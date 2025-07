Lecture Zen Résumer l'article

Malgré sa finesse record de 4,2 millimètres, le Samsung Galaxy Z Fold 7 se contente d’une batterie lithium-ion. Un choix on ne peut plus regrettable, alors que les concurrents chinois basculent les uns après les autres dans l’ère du silicium-carbone. Cette technologie permet d’augmenter la taille des batteries et de réduire leur encombrement.

Dans l’univers des batteries, le silicium-carbone pourrait être qualifié de technologie magique. Sa prouesse est la suivante : stocker 10 à 20 % d’énergie en plus dans un même volume. Un composite « silicium-carbone » dispose d’une densité énergétique nettement plus élevée, ce qui lui permet d’accueillir beaucoup plus d’ions qu’une batterie lithium-ion traditionnelle. Grâce à cette technologie, les marques peuvent fabriquer des smartphones de plus en plus fins, avec des batteries toujours plus grandes.

Samsung, avec son nouveau Galaxy Z Fold 7 annoncé le 9 juillet 2025, sort le smartphone le plus fin de son histoire. D’une finesse de seulement 4,2 mm, le nouveau téléphone pliant du Coréen s’approche des meilleurs appareils de Honor ou Oppo. Il souffre néanmoins d’un défaut : Samsung fait le choix de rester sur du lithium-ion. La finesse est possible, mais avec une plus petite batterie.

4 400 mAh chez Samsung, 5 820 mAh chez Honor : ne pas utiliser de silicium-carbone a des conséquences

Reconnaissons à Samsung une qualité : le Galaxy Z Fold 7 a la même capacité de batterie que le Galaxy Z Fold 6, malgré sa plus petite épaisseur (de 5,6 à 4,2 mm). Une prouesse technologique pour du lithium-ion : la prise en main du Z Fold 7 est extrêmement agréable.

Malheureusement pour la marque coréenne, ce choix a un coût. En optant pour une batterie lithium-ion, comme on en trouve dans nos smartphones depuis 15 ans, la marque ne peut pas faire de miracle en termes de capacité de batterie. Il faudra se contenter de 4 400 mAh sur le Z Fold 7, alors que Honor vient d’annoncer un Honor Magic V5 encore plus fin (4,1 mm) avec une batterie de 5 820 mAh. Même chose chez Oppo, où le Find N5 (4,2 mm) propose 5 600 mAh de batterie. À côté, Samsung fait petit joueur.

Appareil Technologie de batterie Finesse déplié Capacité batterie Puissance recharge max Samsung Galaxy Z Fold 7 Lithium-ion 4,2 mm 4400 mAh 25 W Honor Magic V5 Silicium-carbone 4,1 mm 5820 mAh 66 W Oppo Find N5 Silicium-carbone 4,2 mm 5600 mAh 80 W Huawei Mate X6 Silicium-carbone 4,6 mm 5110 mAh 66 W Google Pixel 9 Pro Fold Lithium-ion 5,1 mm 4 650 mAh 30 W

Au vu des rumeurs sur l’extrême finesse du Galaxy Z Fold 7, tout laissait penser que Samsung lancerait son premier smartphone silicium-carbone avec cette génération. Finalement, et comme pour le décevant Galaxy S25 Edge, ce n’est pas le cas. Samsung joue la sécurité et utilise une technologie qu’il maîtrise parfaitement (le lithium-ion), quitte à souffrir d’un vrai défaut par rapport à ses concurrents. L’optimisation logicielle peut encore le sauver, mais il faudra un jour que le Coréen adopte cette technologie si appréciée des marques chinoises.

Comment expliquer le choix de Samsung ? Le silicium a un défaut majeur : il gonfle énormément lorsqu’il absorbe des lions, ce qui peut fragiliser une batterie. C’est pour cela que les constructeurs le mélangent avec du carbone, un matériau qui joue un rôle tampon pour préserver la batterie. Samsung, qui a connu le pire avec les batteries explosives du Galaxy Note 7, dispose très certainement d’un protocole de test très strict. On ne l’imagine pas se mettre au silicium-carbone pour faire comme les autres s’il ne le maîtrise pas totalement. Sur cet aspect, la Chine a pris de l’avance.

Apple va-t-il se mettre au silicium-carbone avant Samsung ?

Si Apple est très régulièrement présentée comme l’ennemi de Samsung, la réalité est que les deux marques partagent plus entre elles qu’avec les constructeurs chinois. C’est sans doute Samsung qui fournira à Apple les nombreux composants dont il aura besoin pour son futur iPhone 17 Air ultra-fin ou son premier smartphone pliant.

Se pose alors une question : les rumeurs qui annoncent un iPhone 17 Air avec « une batterie à haute densité énergétique » se trompent-elles ? Si Samsung n’ose pas y aller, Apple va-t-il prendre le risque de devenir le premier constructeur non-chinois avec du silicium-carbone ? La marque est généralement très prudente.

Appareil Technologie batterie Finesse Capacité batterie Puissance recharge max Samsung Galaxy S25 Ultra Lithium-ion 8,2 mm 5000 mAh 45 W iPhone 16 Pro Max Lithium-ion 8,3 mm 4685 mAh 27 W Samsung Galaxy S25 Edge Lithium-ion 5,8 mm 3900 mAh 25 W OnePlus 13 Silicium-carbone 8,5 mm 6000 mAh 100 W Honor Magic 7 Pro Silicium-carbone 8,8 mm 5850 mAh 100 W Realme GT 7 Pro Silicium-carbone 8,6 mm 6500 mAh 120 W Redmagic 10 Pro Silicium-carbone 8,9 mm 7 050 mAh 100 W Oppo Find X8 Pro Silicium-carbone 8,7 mm 5000 mAh 80 W

Chez les marques chinoises, on trouve désormais des smartphones avec des batteries supérieures à 6 000 mAh, quand Apple et Samsung plafonnent à 5 000. Le recharge est aussi nettement plus rapide avec le silicium-carbone qu’avec le lithium-ion. OnePlus revendique une densité énergétique de 805 Wh/L sur ses batteries en silicium-carbone, quand un Galaxy S25 Ultra en lithium-ion plafonne à 727 Wh/L.

Apple et Samsung sauront-ils rattraper leur retard sur ce domaine ? Pour l’instant, la Chine semble réussir son pari. Elle est désormais à l’origine de l’innovation mondiale sur les batteries, sans rival crédible chez les constructeurs historiques.

