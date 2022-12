Dans votre recherche d’un téléphone, pour vous ou pour offrir, un critère compte pour vous : vous ne voulez pas dépenser trop d’argent. Bonne nouvelle, trouver un smartphone pas cher, c’est possible ! Numerama simplifie vos recherches avec cette sélection d’excellents téléphones à moins de 300 euros.

Décembre est déjà bien entamé et la dernière case de votre calendrier de l’avent n’est plus très loin. Peut-être que, vous aussi, êtes à la recherche d’un cadeau pour vous, vos parents, beaux-parents, neveux ou nièces, et que l’idée du smartphone vous a traversé l’esprit. Les derniers iPhone 14 ou Pixel 7 Pro sont excellents, mais un peu trop onéreux et surtout, bien trop équipés pour ce que vous comptez en faire.

Si vous cherchez un smartphone à moins de 300 €, relativement simple, au design sobre et récent avec un bon rapport qualité prix, Numerama vous propose une liste de 5 smartphones Android parfait à offrir et à s’offrir. Vous pourrez même rajouter une petite intention supplémentaire à moins de 10 €.

Liste des meilleurs smartphones pas chers à moins de 300 euros

Le meilleur rapport qualité prix : le Xiaomi Redmi Note 11

Si vous cherchez un rapport qualité prix imbattable, pas la peine d’aller plus loin. Le Redmi Note 11 nous a prouvé que des prix d’entrée de gamme ne sont pas forcément synonymes de bas de gamme. Sans être le meilleur smartphone de l’année, le Xiaomi Redmi Note 11 parvient à offrir une fluidité remarquable grâce à son processeur Snapdragon 680. Ne vous attendez pas à faire tourner des jeux sans latence, mais passer un appel en visio, consommer du contenu vidéo et audio, et naviguer dans l’interface ne poseront aucun problème.

Pour même pas 200 €, le Redmi Note 11 est probablement le seul modèle récent dans cette gamme de prix à oser présenter une aussi belle fiche technique. Doté d’une dalle OLED Full HD + de 6,43 pouces, le smartphone affiche des contrastes profonds et le rendu à l’écran est très agréable à regarder. La batterie de 5 000 mAh tiendra sans problème toute une journée sans avoir recours à une batterie externe. Le Redmi Note 11 dispose également d’une certification IP 53 assurant une étanchéité jusqu’à 1 m de profondeur et une protection contre la poussière.

Redmi Note 11 // Source : Louise Audry pour Numerama

Malgré toutes ses qualités, quelques concessions ont dû être faites pour pouvoir proposer un smartphone aussi abordable. À ce prix, faites une croix sur la 5G. L’appareil photo est honnête avec un capteur principal de 50 mégapixels : vous pouvez prendre des prises en ultra-grand-angle, en revanche l’appareil photo atteint ses limites une fois la nuit tombée, lorsque la luminosité est plus faible.

Vendu à peine à 200 €, le Redmi Note 11 est probablement le meilleur des smartphones pas cher du marché français.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro le moyen de gamme de l’année dernière à moins de 300 €

On reste chez Xiaomi avec le Redmi Note 10 Pro. Le milieu de gamme de l’année dernière, toujours aussi performant en 2022, a l’avantage d’être moins cher en cette fin d’année. Équipé d’un SoC Qualcom Snapdragon 635 G, il est très polyvalent et sa fiche technique est la plus généreuse de ce guide. On commence avec son grand écran AMOLED de 6,67 pouces, affichant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition en Full HD. Concernant la photographie, le Redmi Note 10 Pro est le téléphone qui prendra les meilleurs clichés de notre liste grâce à son capteur principal de 108 Mégapixels. Pour finir, sa batterie de 5 020 mAh garantit jusqu’à deux jours d’autonomie avec une utilisation normale.

En plus d’embarquer la technologie NFC, permettant le paiement sans contact avec le téléphone, le Redmi Note 10 Pro assure aux gamers d’agréables sessions de jeu. Il montrera cependant ses limites avec quelques ralentissements sur les titres plus gourmands tels que Fortnite. Malgré une fiche technique bien remplie, le Redmi Note 10 Pro ne supporte pas la 5G.

Le Redmi Note 10 Pro testé par nos confrères de Frandroid

Il est important de rappeler que Le Redmi Note Pro 10 est un grand téléphone pesant pas loin de 200 g. La prise en main reste néanmoins agréable avec des finitions soignées. Là où la plupart des smartphones présentés sont principalement conçus en plastique, le Redmi Note 10 Pro s’habille de façades en verre du plus bel effet.

À sa sortie en 2021, le Redmi Note 10 Pro était vendu 300 €. Aujourd’hui, il ne coûte plus que 230 €.

Honor Magic 4 Lite : le smartphone pas cher qui fait tourner Fortnite

Après une longue absence et une séparation avec Huawei, Honor revient en France en mai 2022 et présente son tout nouveau smartphone. Le Magic 4 Lite, inspiré des modèles haut de gamme, se veut malgré tout accessible. Avec une diagonale de 6,81 pouces, le Magic 4 Lite possède le plus grand écran des téléphones de cette sélection. Hormis sa taille, l’écran est un peu ce qui fait défaut au téléphone. Il faudra se contenter d’une dalle LCD qui manque parfois un peu de luminosité. Heureusement, sa définition en Full HD, sa grande taille et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, assurent fluidité et confort visuel.



Son processeur, un Snapdragon 695 couplé à 128 Go de mémoire interne, parvient à faire tourner correctement les jeux en 3D, y compris Fortnite, pourvu que vous ne les poussiez pas au max. L’endurance de la batterie de 4 800 mAh est très bonne puisque le téléphone tient de un jour et demi à deux jours, même avec une bonne utilisation. Sa charge rapide de 66 W permet de récupérer la quasi-totalité de la charge en 45 minutes. Ses capteurs photo s’intègrent dans un module circulaire original au dos de l’appareil. En tout 3 capteurs et le flash. Le capteur principal affiche 48 Mégapixels et le capteur selfie, 16 Mpx. Les photos sont correctes et le téléphone perd en précision sur les prises de nuit. Il ne propose pas de capteur grand-angle, mais un mode macro parfois hasardeux.

Téléphone entrée de gamme d’Honor, le Magic 4 Lite // Source : Honor

Le Honor Magic 4 Lite, est loin d’être le meilleur téléphone pas cher de ce guide. La navigation dans l’interface un peu désuète gagnerait à être retravaillé. Sa dalle LCD, ou sa sortie audio unique lui font un peu défaut. Cependant, il faut reconnaître qu’à côté de ses imprécisions, il peut se vanter de faire tourner aisément les jeux en 3D. C’est donc un bon investissement pour les joueuses et joueurs, pour qui ce critère est important.

OPPO A57 le plus endurant des téléphones à moins de 200 euros

Ce qui démarque l’Oppo A57 d’autres modèles à moins de 200 €, c’est son autonomie remarquable à ce prix. Avec cette entrée de gamme d’Oppo, vous tiendrez facilement deux jours avant de tomber en rade de batterie. Son chargeur SUPERVOOC à 33W permet de récupérer la moitié de sa charge en une demi-heure. En revanche, à ce prix des concessions sont à faire.

Le processeur Dimensity 810 n’est pas le moins réactif de cette sélection et le téléphone peut se montrer un peu lent dans l’exécution d’application au quotidien. Concernant la photo, avec son capteur principal de seulement 16 Mpx, il est loin de ce que proposent aujourd’hui les photophones à des prix équivalents. L’écran est également en deçà de la concurrence avec une dalle LCD et un affichage timide en 720p.

L’Oppo A57

Si vraiment votre budget est restreint, vous pouvez investir dans ce modèle entrée de gamme à même pas 200 euros. Sachez tout de même, que pour moins d’une centaine d’euros supplémentaire, la gamme de smartphone abordable Redmi chez Xiaomi propose beaucoup mieux.

Galaxy A23, le moins cher des Samsung

Avec sa gamme Galaxy A, Samsung a toujours su satisfaire un public à la recherche de smartphones au prix raisonnable, capables de répondre à des exigences minimum en termes de fonctionnalités. Le Samsung Galaxy A23 s’inscrit dans cette lignée et offre une prestation milieu de gamme fonctionnelle et accessible avec un prix n’excédant pas les 300 euros.

Pour garantir une jolie fiche technique, Samsung se débarrasse des matériaux nobles au profit du plastique pour ses finitions. Le design n’en est pas moins réussi et la prise en main est agréable avec une impression de robustesse. Entre taux de rafraîchissement élevé et dalle AMOLED, il a fallu choisir. Samsung a préféré un écran LCD de 6,6 pouces en Full HD accompagné d’une fréquence de balayage de 120 Hz. Son processeur Snapdragon 695 donne accès à la 5G, mais ne permet pas de jouer fluidement à des jeux 3D. Il conserve sa prise Jack et son autonomie se situe dans la moyenne des smartphones de cette gamme, soit une journée.

Le Samsung Galaxy A23 existe en plusieurs coloris // Source : Samsung

Samsung ne va pas changer sa recette gagnante. Le Galaxy A23 5G vient parfaitement compléter sa gamme de téléphones abordables. À ce prix, vous devrez accepter l’installation d’applications à visée publicitaire comme TikTok ou encore Disney +, désignées comme étant « applications essentielles ».

Si toutefois vous n’avez pas trouvé votre bonheur dans cette liste, ou que vous souhaitez plus de fonctionnalités, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs smartphones de 2022.

