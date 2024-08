Lecture Zen Résumer l'article

Google AI sur les Pixel, Galaxy AI sur les Samsung, Apple Intelligence sur les iPhone… Les principales marques de smartphones misent sur l’intelligence artificielle générative pour booster leurs ventes, grâce à des fonctions inédites dédiées au texte ou à la modification d’images. Mais sont-elles toutes au même niveau ?

« IA » est un acronyme qui veut tout et rien dire. Utilisé à tort et à raison par les constructeurs tech depuis plusieurs années, le terme « intelligence artificielle » regroupe plusieurs fonctions supposément innovantes. L’IA est souvent associée à la photo, à la modification d’images, aux assistants vocaux ou à la compréhension de ce que fait l’utilisateur. Depuis peu, elle est aussi associée à la génération de contenus, qu’il s’agisse de texte ou d’images.

À la fin de l’année 2023, avec ses Pixel 8, Google a été le premier constructeur à faire basculer le smartphone dans l’ère de l’IA. Le géant du web a inauguré un lot de nouveautés logicielles plus ou moins gadgets basées, pour la plupart, sur des modèles génératifs. Depuis, Samsung l’a rejoint avec Galaxy AI, tandis qu’Apple s’apprête à faire de même avec Apple Intelligence, avec les iPhone 16 attendus pour cet automne 2024.

Quelles sont les différences entre Google AI (le nom donné aux fonctions des Pixel), Galaxy AI (Samsung) et Apple Intelligence ? Cet article compare les propositions de Google, Samsung et Apple.

Galaxy AI peut générer des avatars en 3D et des messages écrits en français. // Source : Numerama

Disponibilité des fonctions IA : Apple loin derrière les autres

Premier point important : la disponibilité des services IA. L’Union européenne, au vu de sa politique de régulation, est souvent servie en dernier.

Les nouveautés Google arrivent généralement plus tard en France, mais finissent habituellement par être déployées dans le trimestre suivant le lancement américain. Certaines fonctions sont encore indisponibles en Europe chez Google et Samsung (le générateur d’images Pixel Studio notamment), mais l’essentiel est bien là. Google AI et Galaxy AI, qui sont tous les deux basés sur les modèles Google (Gemini et Imagen), parlent d’ailleurs français.

Chez Apple, c’est beaucoup plus compliqué. Au lancement d’Apple Intelligence, le service sera réservé aux États-Unis, avec seulement le support de l’anglais. La disponibilité d’Apple Intelligence dans l’UE sera ensuite bloquée plusieurs mois, puisqu’Apple est dans un bras de fer avec les régulateurs européens.

Google Samsung Apple Date de sortie Octobre 2023 (plusieurs fonctions avant) Janvier 2024 E ntre oc tobre 2024 et le printemps 2025 Disponibilité en France ✅ ✅ ❌ Langues supportées Plusieurs Plusieurs Anglais Fonctions manquantes en France Pixel Studio, Pixel Screenshots Analyse des maths Toutes Compatibilité Pixel 8, 8a, 9 (certaines fonctions sur tous les Android) S23, S24, Z Fold 5/6, Z Flip 5/6 iPhone 15 Pro / 15 Pro Max La disponibilité en France de Google AI, Galaxy AI et Apple Intelligence

Photo : l’iPhone devra se contenter de gomme magique

Avec Apple Intelligence, l’iPhone gagnera cet automne une gomme magique (un outil pour effacer une personne ou un objet d’une image, avec un modèle qui recompose les pixels manquants).

Le Magic Editor de Google peut déplacer quelqu’un sur une photo. // Source : Numerama

Sur les autres aspects, Apple est complètement absent. Les Pixel peuvent fusionner deux photos pour réunir toutes les personnes sur une même image, changer l’expression d’un visage, modifier l’arrière-plan d’une photo, recadrer une photo en inventant des pixels, agrandir une personne… Android a des années d’avance sur iOS, avec quelques fonctions communes entre Google et Samsung.

Google Samsung Apple Effacer quelqu’un ou un objet ✅ ✅ ✅ Déplacer quelqu’un d’une photo ✅ ✅ ❌ Cadrage hors champ ✅ ✅ ❌ Changement de décor ✅ ✅ ❌ Fusion de deux photos ✅ ❌ ❌ Choix de son meilleur sourire ✅ ❌ ❌ Amélioration des photos floues ✅ ✅ ❌ Zoom amélioré par IA ✅ ❌ ❌ Création d’un diaporama avec prompt ❌ ❌ ✅ Les fonctions IA de modification des photos de Google, Samsung et Apple

Génération d’images : Apple et Samsung font mieux que Google

Grâce aux modèles de diffusion, il est possible de générer une image à partir d’une phrase. Midjourney et Dall-E sont les plus populaires, puisqu’ils peuvent fabriquer des photos extrêmement réalistes.

La génération des émojis. Une simple phrase permet de créer un sticker. // Source : Apple

Ici, Apple est beaucoup moins en retard. Son application Image Playgrounds permet de fabriquer des images, de transformer la photo d’une personne en un avatar 3D, de générer des émojis sur mesure ou de transformer un dessin en une image (dans différents styles). Seul Google, avec son application Pixel Studio, s’aligne sur cette proposition. Samsung, lui, se contente d’outils intégrés à sa galerie photo, pour transformer une personne en un dessin.

Google Samsung Apple Création Pixel Studio ❌ Image Playgrounds Avatar 3D ❌ ✅ ✅ Émojis génératifs ❌ ❌ ✅ Fonds d’écran IA ✅ ✅ ❌ Transformation de dessins ❌ ✅ ✅ Pixel Studio et Image Playgrounds permettent de générer une image chez Google et Apple. Samsung n’a pas de logiciel dédié.

Assistant vocal : Google mise tout sur Gemini, Apple compte s’ouvrir aux autres

Depuis le début de l’été 2024, tout l’écosystème Android peut configurer Google Gemini en tant qu’assistant vocal par défaut (à la place de Google Assistant). Gemini peut répondre à des questions complexes et dispose, sur les smartphones Pixel, d’un mode Gemini Live pour tenir une conversation en temps réel, comme avec un humain. Android dispose aussi d’autres fonctions intelligentes, comme Entourer pour rechercher, qui permet d’entourer un bout de l’écran pour effectuer une recherche inversée.

Cette fonction Google permet d’entourer un élément pour le rechercher. // Source : Numerama

Avec Apple Intelligence, Siri devrait devenir plus fonctionnel, grâce à un LLM chargé d’analyser les demandes. La marque promet aussi un Siri capable de répondre à des questions personnelles, en lisant vos messages et vos mails. Cependant, le nouveau Siri sera limité à certaines questions. Quand il n’aura pas la réponse, Siri pourra vous redigirer vers ChatGPT, un des partenaires d’Apple. Il est probable que Siri ne soit donc pas aussi intelligent que Gemini.

Google Samsung Apple Assistant vocal Gemini Gemini Siri LLM Gemini Gemini Modèle Apple Conversation écrite ✅ ✅ ✅ Extensions ❌ ❌ ChatGPT Discussion en temps réel ✅ ✅ ❌ Analyse de l’écran ✅ ✅ ✅ Contexte personnel ✅ ✅ ✅ Entourer pour rechercher ✅ ✅ ❌ Contrôle des apps ❌ ❌ ✅ Google et Samsung disposent du même assistant vocal, avec les mêmes fonctions innovantes pour la recherche. Apple mise sur un modèle hybride.

Outils du quotidien : les petites idées de Google, Apple et Samsung

Qui dit IA générative dit aussi une multitude de petites fonctions censées améliorer nos vies.

Apple mise notamment sur des notifications triées sur le volet (les plus importantes apparaîtront en haut) et sur des résumés des messages, pour ne plus se contenter des premières lignes. Samsung mise beaucoup sur la traduction des messages et des appels en temps réel. Google, lui, propose un système de résumé des appels, un bulletin météo personnalisé ou une application pour extraire le contenu des captures d’écran. Ici, personne ne fait pareil.

Google Samsung Apple Tri des notifications ❌ ❌ ✅ Résumé dans les notifications ❌ ❌ ✅ Réponses suggérées ❌ ✅ ✅ Résumé des enregistrements ✅ ✅ ✅ (en anglais) Résumé des appels ✅ ❌ ❌ Réponse aux appels par IA ✅ ✅ ❌ Traduction des appels ❌ ✅ ❌ Météo résumée par IA ✅ ❌ ❌ Analyse des captures d’écran ✅ ❌ ❌ Les petites fonctions pratiques de Google AI, Galaxy AI et Apple Intelligence.

Génération de texte : des outils à l’intérêt encore questionnable

Dernier volet de l’IA générative : la création de texte. Les trois géants proposent de résumer du contenu, qu’il s’agisse d’un message ou d’un long article, mais seuls Samsung et Apple proposent des outils pour créer du texte.

Writing Tools : ce menu peut apparaître dans n’importe quelle application quand on sélectionne du texte. // Source : Apple

Chez Apple, les Writing Tools permettront, depuis n’importe quelle application, de réécrire un message avec un ton différent ou une meilleure grammaire. Ils pourront aussi générer du texte grâce à l’intégration de ChatGPT. Chez Samsung, le clavier des smartphones Galaxy intègre un outil pour générer un message à partir d’une consigne écrite (et il parle français). Google, lui, n’a rien implémenté (il est toujours possible de demander à Gemini de générer un message, mais ce n’est pas une intégration native dans les apps).

Google Samsung Apple Réécriture du texte ❌ ✅ ✅ Génération avec prompt ❌ ✅ ✅ (avec ChatGPT) Résumé d’un texte ✅ ✅ ✅ Les outils texte de Google, Samsung et Apple.

Fonctionnement : Apple mise sur du local chiffré, les autres ont moins de remords

Enfin, quid du fonctionnement de ces IA génératives ? Google, Samsung et Apple misent tous les trois sur une approche locale avec des puces capables de traiter des données en local, mais Apple est le seul à ne rien stocker dans le cloud (les informations essentielles sont collectées en local pour chaque utilisation, afin de ne rien enregistrer en ligne). Apple Intelligence pourrait être plus rapide que les autres, grâce à la plus grande puissance des puces Apple. Mais il est aussi plus limité et réservé à l’anglais.

Pour aller plus loin Pourquoi Apple Intelligence n’est pas disponible sur tous les iPhone ?

Avec l’IA générative, Google, Samsung et Apple font le pari du logiciel pour nous rendre encore plus accros à nos smartphones. Les premières fonctions sont encore très accessoires (à l’exception de celles sur les photos), mais d’autres devraient arriver à l’avenir. Google et Samsung ont déjà déployé les fonctions de cet article. Apple, lui, devrait les déployer entre octobre 2024 et le printemps 2025.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+