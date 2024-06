Lecture Zen Résumer l'article

Lancé au tarif de 549 euros, le Google Pixel 8a se trouve aujourd’hui sous la barre des 500 euros. À un tel prix, il est, selon nous, le meilleur rapport qualité-prix du marché. Aucun smartphone n’offre un aussi grand concentré de technologies à ce tarif, qui plus est avec 7 ans de mises à jour.

Les smartphones Pixel n’ont qu’un seul défaut : leur manque de notoriété. Même si Google réussit progressivement à inverser la donne, grâce à des campagnes marketing et à des partenariats, les Pixel n’ont pas la réputation des iPhone et des Samsung Galaxy. Pourtant, toutes les personnes qui en ont déjà possédé partagent le même avis : ils sont excellents.

Quelques mois après avoir lancé les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Google a sorti en mai le Pixel 8a, d’abord au tarif de 549 euros. Ce smartphone « milieu de gamme » n’a pas grand-chose à envier à ses grands frères, puisqu’il reprend la quasi-totalité des caractéristiques du Pixel 8 haut de gamme à un prix cassé. Depuis la fin du mois de juin, on le trouve sous la barre des 500 euros, soit un rapport qualité-prix imbattable pour un téléphone de cette trempes. Voici notre test du Pixel 8a après plusieurs semaines à l’utiliser régulièrement.

8/10 Google Pixel 8a 498 € sur Amazon 418 € sur Rakuten Marketplace Points forts Design compact

Qualité photo remarquable

Du matériel digne du haut de gamme

Le prix Points faibles Du verre moins solide que sur les autres Pixel 8

Écran, performances, batterie, IA… Du haut de gamme à moins de 500 euros

Avec son Pixel 8a, Google s’adresse aux amateurs de smartphones compacts.

L’appareil dispose d’un écran d’une qualité remarquable (OLED, taux de rafraîchissement 120 Hz, luminosité maximale de 2 000 nits), ce qui le rend vraiment plaisant à utiliser au quotidien, y compris un jour très ensoleillé. Seul bémol : il lui arrive de chauffer un peu trop.

Sa diagonale de 6,1 pouces en fait un rival du Pixel 8 normal ou d’un iPhone 15, mais pas des plus grands téléphones du marché. Ce choix est plutôt appréciable, puisqu’il permet de disposer d’un appareil petit et léger (189 grammes), dans un design relativement mignon. Seul bémol : ses bordures sont un peu épaisses, mais le public visé n’est généralement pas en quête de finesse absolue.

À côté d’un Nothing Phone 2a (à gauche), le Google Pixel 8a (à droite) semble petit. Ses bordures sont plus épaisses. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Ce qui est plaisant avec le Pixel 8a est que Google ne fait aucune concession technique pour baisser les prix.

Le smartphone dispose de la même puce Tensor G3 que les autres Pixel 8, ce qui lui confère la même puissance et les mêmes capacités (voir paragraphe sur l’intelligence artificielle). Le smartphone dispose d’un capteur d’empreintes sous l’écran, supporte la 5G et le Wi-Fi 6E et, côté autonomie, embarque une batterie de 4 492 mAh qui lui permet de terminer la journée autour des 30 % sans problème, y compris en visitant une ville et en prenant des centaines de photos (certains testeurs se plaignent de la batterie, ce n’est vraiment pas notre cas). Même la recharge sans-fil, une caractéristique longtemps réservée aux appareils haut de gamme, est au rendez-vous. On ne peut que lui reprocher l’absence d’une option grand stockage, puisqu’il faut choisir entre 128 Go et 256 Go.

Comme les autres smartphones Google, le Pixel 7a est surdoué en photo. Ses photos sont splendides. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Autre point fort du Pixel 8a : Google s’engage à proposer des mises à jour majeures pendant sept ans.

Puisque le smartphone est livré sous Android 14, cela signifie qu’il sera compatible avec… Android 21 en 2031. Sur ce point précis, aucune marque ne fait aussi bien, encore plus à un tel prix. Cet argument à lui seul est une bonne raison d’acheter un Pixel 8a. La personne qui en héritera après vous n’aura pas un smartphone diminué.

Les concessions du Pixel 8a pour baisser les prix

Comment expliquer la différence de prix entre le Pixel 8 (lancé à 799 euros) et le Pixel 8a (lance à 549 euros) ? Pour le savoir, nous avons comparé les deux appareils :

Le Pixel 8a n’est pas recouvert de verre Gorilla Glass Victus (le plus solide du marché) mais de Gorilla Glass 3, qui date de 2013. Il est moins résistant à la casse et aux rayures, mais aucune différence en main n’existe.

Les bordures d’écran du Pixel 8a sont plus épaisses, puisque Google utilise un procédé de fabrication plus simple et moins coûteux. Pour le coup, on voit la différence à l’utilisation.

Le Pixel 8a ne peut pas utiliser sa recharge sans-fil dans l’autre sens pour partager de l’énergie à un autre appareil.

Le Pixel 8a dispose d’un double module caméra de moins bonne qualité, même si les efforts logiciels de Google permettent de cacher la différence. Le Pixel 8 a néanmoins l’avantage de disposer d’un objectif macro.

Le Pixel 8a n’est pas en plastique comme ses prédécesseurs, mais en verre. Google a néanmoins choisi du verre moins récent. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

À moins de 500 euros, le Pixel 8a ne sacrifie rien d’important, là où ses prédécesseurs disposaient d’un moins bon écran et d’une moins bonne batterie. En l’état, il est difficile de recommander le Pixel 8 à qui que ce soit, surtout si le critère principal est le budget. À noter que Google a récemment baissé son prix à 589 euros.

L’intelligence artificielle au rendez-vous du Pixel 8a

Google a pris la décision de doter son appareil milieu de gamme des mêmes fonctions IA que les autres modèles, malgré son prix plus abordable (puisqu’ils ont les mêmes puces). C’est une différence importante avec Samsung et Apple, qui réservent tous deux leurs IA à leurs derniers appareils haut de gamme.

Au menu du Pixel 8a, on trouve plusieurs outils ingénieux pour la photo. La Gomme magique permet de supprimer un invité indésirable, l’éditeur magique permet de déplacer une personne dans une image ou de changer la couleur du ciel, Meilleure prise sélectionne automatiquement le meilleur visage de chaque participant à une photo de groupe tandis que l’anti-flou transforme, comme son nom l’indique, une photo floue en une photo nette.

Avec Magic Editor, le Google Pixel 8a peut déplacer quelqu’un dans une photo. Il utilise un modèle génératif pour le remplacer dans l’image. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

D’autres fonctions bien pratiques (et introuvables ailleurs) sont aussi présentes sur le Pixel 8a. Citons notamment Entourer pour rechercher, qui permet d’entourer un bout de son écran pour lancer une recherche d’image Google, un système de traduction et de réécriture des messages et un filtre pour les appels. Le Pixel 8a peut aussi détecter un vol à l’arrachée ou un accident de voiture, grâce à ses capteurs.

Cet été, Google devrait annoncer de nouvelles fonctions Google AI avec ses Pixel 9. Elles devraient, on l’espère, aussi être déployées sur le Pixel 8a.

Photo : Google est toujours aussi fort

Au dos du Pixel 8a, on trouve un double module caméra esthétiquement similaire à celui du Pixel 8. En réalité, il est différent techniquement. Le Pixel 8a dispose d’un capteur principal de 64 Mpix (ouverture f/1.89) et d’un capteur dédié à l’ultra grand-angle de 13 Mpix (f/2.2). Sur le Pixel 8 normal, on trouve un capteur plus grand de 48 Mpix, avec quelques capacités supplémentaires.

Qu’est-ce que cela change en pratique ? Depuis le tout premier Pixel, Google fait le pari de tout miser sur des algorithmes chargés d’améliorer la qualité d’une image. En déplacement à San Francisco, nous avons passé une journée avec le Pixel 8a en tant qu’appareil photo et les résultats sont somptueux. Il n’y a que l’absence d’un vrai zoom optique qui peut être décevante, le reste est irréprochable.

Photo prise avec le Pixel 8a. Les couleurs, les détails sur les murs, tout est parfait. // Source : Numerama

Photo prise avec le Google Pixel 8a. La gestion des différentes sources de couleurs et des reflets est très bonne. // Source : Numerama

Le mode portrait de Google est toujours aussi bon, avec la possibilité de le modifier après et d’ajouter un faux effet bokeh si nécessaire. // Source : Numerama

À 500 euros, aucun smartphone n’arrive au niveau du Pixel 8a en photo. Le Pixel 8 offre peut-être à peine plus de piqué, mais la cible de ce téléphone ne trouvera pas mieux chez Xiaomi, Oppo ou Apple.

Google, Xiaomi ou Nothing ? Quelles sont les alternatives ?

Justement, qui sont les concurrents directs du Pixel 8a ? Sur cette tranche tarifaire, Apple propose son iPhone SE à 529 euros… un smartphone à fuir à moins de ne jurer que par l’écosystème Apple (et encore, privilégiez un iPhone 12 d’occasion, avec un design bien plus moderne). Chez Xiaomi, on trouve le Redmi Note 13 Pro+ 5G autour des 400 euros, mais il n’offre pas la simplicité du Pixel 8a, ni ses 7 ans de mises à jour.

Le Nothing Phone 2a a pour avantage d’être original. // Source : Numerama

À peu près au même moment que Google, le constructeur Nothing a lancé son Phone 2(a), un appareil transparent avec des LED au dos à 399 euros. Il s’agit sans doute de la meilleure alternative au Pixel 8a, pour les personnes en quête d’originalité et d’une interface claire. Pour l’IA et pour la photo, on lui préfère néanmoins le smartphone de Google.

Le verdict 8/10 Google Pixel 8a Voir la fiche 498 € sur Amazon 418 € sur Rakuten Marketplace On a aimé Design compact

Qualité photo remarquable

Du matériel digne du haut de gamme

Le prix On a moins aimé Du verre moins solide que sur les autres Pixel 8 Comme son prédécesseur, le Pixel 8a excelle pour un smartphone milieu de gamme. Son design compact est confortable. Son écran OLED dispose de caractéristiques premium (120 Hz, bonne luminosité). Son autonomie est suffisante pour ne pas le recharger dans l’après-midi. La puissance est au rendez-vous, avec plein de fonctions IA introuvables ailleurs. Et, Google étant Google, le Pixel 8a est un surdoué de la photo, avec des petites fonctions bien cool qui viennent simplifier la vie. En plus de tous ces avantages, le Pixel 8a vient avec 7 années de mises à jour garanties, une interface simple (les Pixel sont un peu les iPhone d’Android) et coûte moins de 500 euros. Difficile de ne pas le recommander.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.