Lecture Zen Résumer l'article

Pendant trois semaines cet été, Numerama a fait du Galaxy Z Flip 6 son smartphone principal. La marque coréenne, qui profite d’une exposition inédite grâce aux Jeux olympiques, a-t-elle enfin trouvé la formule parfaite pour propulser son smartphone pliant dans les meilleures ventes de smartphones ?

Impossible de ne pas l’avoir aperçu pendant les Jeux olympiques de Paris : le Galaxy Z Flip 6 est partout.

Samsung, en tant que partenaire majeur des JO Paris 2024, oblige les athlètes fraichement médaillés à se prendre en photo avec le téléphone à clapet, afin de montrer, aux milliards de téléspectateurs susceptibles de regarder au moins une fois les JO, son petit téléphone à deux écrans. Un coup de com similaire à celui pratiqué par Oppo ou Vivo avec le football, qui est encore plus marquant à Paris. Il faut dire que le Z Flip 6, avec son format carré, suscite forcément la curiosité. La marque a aussi offert un Z Flip 6, en édition limitée olympique jaune, à tous les participants aux JO. Sur les réseaux sociaux, les athlètes s’affichent avec.

Tous les médaillés se prennent en selfie avec ce petit téléphone carré. // Source : Samsung

Que vaut le smartphone officiel des Jeux olympiques ? Pendant trois semaines, durant les vacances d’été, Numerama en a fait son smartphone principal. Les appareils pliants sont-ils prêts à devenir la norme ? À 999 euros, le Galaxy Z Flip 6 coûte quasiment le même prix qu’un S24 ou un iPhone 15.

Tellement petit en poche : la vraie force du Galaxy Z Flip 6

Quand Samsung a lancé son premier Galaxy Z Flip en 2020, le format manquait encore de maturité. Le produit était assez lourd et épais, ne se refermait pas complètement et était quasiment inutilisable une fois fermé, la faute à un trop petit écran. L’idée d’un petit téléphone pliant était séduisante, mais le produit n’était pas prêt.

Au fil des générations, Samsung a réglé la plupart des problèmes. Le design du Z Flip 6 est aujourd’hui maîtrisé (avec des bords plats extrêmement élégants), l’écran de couverture est suffisamment grand pour être pratique (3,3 pouces) tandis que l’appareil a réglé ses principaux défauts de solidité (il se plie entièrement, est étanche, craque moins…). Seul défaut toujours là : la pliure au milieu de l’écran, même si la forte luminosité de l’appareil réussit à la rendre moins gênante qu’auparavant. Elle reste néanmoins l’une des priorités pour les prochaines générations, puisque l’écran n’est pas très bon dans sa gestion des reflets (surtout par rapport aux derniers Galaxy S).

La plupart du temps, la pliure du Z Flip 6 se fait oublier, mais il y a de très grosses bordures sur les contenus 16:9 (pour des films en 21:9, c’est très bien). // Source : Numerama

Avec son écran de 6,7 pouces au format 22:9, le Galaxy Z Flip 6 n’est pas un smartphone que l’on achètera pour la taille de son écran. Ironiquement, il n’est pas vraiment pratique pour regarder une épreuve des JO, puisque la compétition est filmée au format 16:9 (il y a donc d’épaisses bandes noires). Il demeure néanmoins un appareil très plaisant pour discuter ou passer du temps sur les réseaux sociaux, grâce à la longueur de son écran. Les personnes en quête d’un téléphone conçu pour la vidéo préfèreront un Galaxy S24 ou un Z Fold 6, celles qui visent la praticité ont toutes les raisons du monde de foncer vers le Z Flip 6. Le seul avantage du Z Flip 6 est qu’il peut se plier pour tenir droit, mais on perd alors la moitié de l’écran. C’est marrant sous la douche, mais ça s’arrête là.

Après trois semaines avec le Galaxy Z Flip 6, ce qui risque de nous manquer le plus en revenant à un téléphone « normal » est sa taille une fois fermé. C’est bête, mais un petit carré dans la poche, particulièrement dans un short, est un bonheur au quotidien. On ne sent jamais le téléphone heurter sa cuisse, ce qui est un vrai avantage. La consultation des notifications sur le petit écran, sans avoir à déplier l’appareil, est aussi très plaisante. D’une certaine manière, le Z Flip 6 aide à réduire les addictions numériques.

La charnière du Z Flip 6 lui permet d’être semi-plié. Quand il prend cette forme, il peut servir à regarder des vidéos avec les mains libres. // Source : Numerama

Malgré une « petite » batterie de 4 000 mAh, le Galaxy Z Flip 6 s’est avéré très endurant au quotidien (surtout en comparaison à un iPhone 15 Pro Max). Malgré la chaleur de l’été, nous avons fini la quasi-totalité de nos journées autour des 50 % de batterie, ce qui est vraiment très bien. C’est aussi l’avantage d’un appareil que l’on ouvre moins. On le sollicite à un rythme plus raisonnable.

Plié, le Z Flip 6 est tout mignon. On aime beaucoup ses bords plats et ses coloris mats. Mais comment ne pas regretter la non-commercialisation du modèle olympique, avec les anneaux au dos ? // Source : Numerama

De jolies améliorations en photo, malgré quelques concessions

Par rapport à son prédécesseur, le Z Flip 5, le Samsung Galaxy Z Flip 6 a pour principale nouveauté un meilleur appareil photo. Son capteur principal passe de 12 Mpix à 50 Mpix (ouverture f/1.8, équivalent 23 mm), avec toujours un ultra grand-angle relié à un capteur de 12 Mpix. C’est une proposition assez similaire à celle des iPhone 15, qui rapproche le Z Flip 6 de la catégorie haut de gamme. Pour la première fois, un téléphone Samsung à clapet n’est pas totalement inférieur à un Galaxy S au même prix.

Le capteur de 48 Mpix a pour avantage d’augmenter la clarté et les détails. Il capte aussi un peu plus de lumière. // Source : Numerama

Photo prise avec le Samsung Galaxy Z Flip 6. // Source : Numerama

Photographiquement parlant, le Z Flip 6 est plutôt doué. Il réalise de très jolies photos de jour comme de nuit, avec un zoom numérique meilleur qu’autrefois (l’absence de zoom optique est dommage). On peut enfin recommander ce produit à une personne en vacances, dont le public des JO par exemple, même s’il n’aura pas la polyvalence d’un Galaxy S24 Ultra, évidemment.

Le vrai argument du Z Flip 6 en photo est ce qu’il peut faire grâce à son format pliable. On peut, par exemple, montrer à une personne que l’on photographie ce que l’on voit sur l’écran externe, le plier à moitié et le poser pour prendre un selfie lointain (un geste de la main déclenche la photo) ou prendre des selfies lorsqu’il est plié, comme les athlètes des JO. Cette polyvalence n’a pas d’équivalent sur le marché des téléphones normaux et peut être une bonne raison de tenter l’aventure Z Flip.

Pour prendre des selfies dans l’eau, quoi de mieux qu’un Z Flip ? On le plie au bord de l’eau et on fait un signe de la main pour déclencher le minuteur. // Source : Numerama

L’intelligence artificielle est marrante, mais jamais indispensable

Dans sa communication hors JO, Samsung met beaucoup en avant l’intelligence artificielle générative Galaxy AI. Elle permet de faire beaucoup de choses déjà connues (résumé des messages, traduction des appels en temps réel, synthèse des notes…) et introduit également quelques nouveautés exclusives au Z Flip 6. Parmi elles :

un générateur de texte à partir d’un prompt écrit, qui peut rédiger un mail à votre place.

des réponses automatiques aux notifications générées depuis l’écran de couverture.

un mode interprète pour afficher des traductions sur le second écran.

un outil pour transformer un dessin en image réaliste.

des fonds d’écran qui changent de météo en fonction du temps extérieur.

un générateur de portraits IA, qui transforment une photo en un dessin.

Quelques unes des nouvelles fonctions de Galaxy AI. // Source : Numerama

Lors des premiers jours avec le Galaxy Z Flip 6, on s’amuse forcément avec ces technologies, notamment le générateur de portraits.

Cependant, et assez rapidement, on se rend compte que toutes ces fonctions sont assez dérisoires. Galaxy AI est encore loin d’être indispensable, puisqu’il est rare qu’on le solicite plusieurs fois par jour. Bref, en l’état, il s’agit plus d’une promesse sur l’avenir qu’une véritable révolution de la manière d’utiliser un smartphone.

Le verdict 9/10 Samsung Galaxy Z Flip 6 Voir la fiche 1 081 € sur Darty 784 € sur Fnac Marketplace On a aimé Un tout petit téléphone en poche

La photo s’améliore

Autonomie étrangement bonne On a moins aimé L’édition olympique n’est pas en vente

La pliure au milieu de l’écran Avec le Galaxy Z Flip 6, Samsung améliore une formule gagnante. La marque coréenne propose un tout petit appareil facile à transporter, plaisant à utiliser (aussi bien lorsqu’il est plié que déplié) et étrangement endurant. Le Z Flip 6 n’a plus grand-chose à envier aux grands téléphones haut de gamme, avec un design bien plus premium et un appareil photo mieux défini qu’autrefois. Il dispose aussi de fonctions IA amusantes, même si elles n’ont rien de bien révolutionnaire. Seul bémol : pourquoi ne pas laisser le public commander l’édition spéciale Jeux olympiques du produit ? Un Z Flip 6 aux couleurs de Paris 2024 aurait pu être un super souvenir pour les fans des jeux, même dans une couleur différente de la version pour les athlètes (pourquoi pas violet/rose), mais Samsung a décidé de s’en priver.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+