Les smartphones font la course aux performances, mais cela se fait parfois au détriment de l’autonomie. Heureusement, certains téléphones misent principalement sur ce critère, ce qui peut vous aider à orienter votre choix. Voici les modèles avec la meilleure batterie en 2025.

Les meilleurs smartphones actuels mettent surtout en avant leur débauche de puissance, mais cela pèse inévitablement sur leur batterie. Dès lors, pour des modèles très avancés, et très onéreux, il peut être difficile de les utiliser une journée complète sans avoir à les recharger — surtout en cas d’emploi intensif. En cas de déplacement régulier, il faut alors se munir d’une batterie externe. Mais comment s’encombrer le moins possible ?

Eh bien, un smartphone peut largement suffire à condition de choisir celui avec une batterie suffisamment endurante. Dans ce registre, plusieurs constructeurs s’efforcent de proposer des modèles performants. Voici les meilleures options en 2025.

Les meilleurs smartphones pour l’autonomie

Le comparatif complet de l’autonomie des modèles

Modèle Capacité batterie Autonomie mesurée/annoncée (usage mixte) Recharge rapide Temps de recharge estimé Realme GT 7T 7 000 mAh Plus de 48h 120 W ~40 min OnePlus 13R 6 000 mAh Jusqu’à 48h 80 W ~35 min iPhone 16e 3 961 mAh 26h en lecture vidéo 20 W ~60 min iPhone 16 Plus 4 674 mAh jusqu’à 27h 30 W ~70 min iPhone 16 Pro Max 4 685 mAh jusqu’à 27h 30 W ~70 min Samsung Galaxy S25+ 4 755 mAh jusqu’à 30h 45 W ~70 min Honor Magic 7 Lite 6 600 mAh 25,8h de lecture vidéo en ligne 35 W ~70 min

Realme GT 7T : la plus grosse batterie avec la meilleure recharge

Sorti en même que son grand frère, ce 7T est une version allégée du modèle haut de gamme qui ne fait aucun compromis sur l’autonomie. Il conserve la batterie 7 000 mAh silicium-carbone, qui est bien plus généreuse que les capacités que l’on croise d’ordinaire.

Qui dit grosse batterie dit aussi grosse recharge. En effet, pour remplir une batterie aussi importante, il vaut mieux que la vitesse de recharge soit en conséquence. Ici, Realme ne fait pas de faux pas et le smartphone affiche une recharge rapide jusqu’à 120 W — de quoi remettre complètement au maximum le téléphone en 40 minutes environ.

Le Realme GT 7T 5G est certifié IP69 et résiste à l’eau. // Source : Realme

Par ailleurs, Realme ne fait que très peu de concession sur l’affichage par rapport à son grand frère. On garde un écran AMOLED de même calibre avec une fluidité à 120 Hz. Seules les technologies de réduction de fatigue visuelle sont absentes (dimming PWM à 2 600 Hz et le DC dimming). En outre, pour conserver un prix inférieur, ce Realme GT 7T propose une caméra un peu moins complète puisque le téléobjectif 50 Mpx est absent du modèle.

OnePlus 13R : un milieu de gamme avec une grosse batterie

Là encore, on se concentre uniquement sur la version la plus abordable chez OnePlus. Il s’agit ici du OnePlus 13R, le petit frère du 13. Il dispose de la même batterie 6 000 mAh et fait quelques concessions, en échange d’un prix bien inférieur (699 €, contre 899 €).

Concrètement, avec une batterie de cette envergure, le smartphone peut tenir plus de 30 heures en streaming vidéo — un temps record, qui peut être revue à la baisse si vous activez le rafraîchissement à 120 Hz.

Le OnePlus 13R dispose d’une batterie 6000 mAh. // Source : OnePlus 13R

Côté recharge, le OnePlus 13R excelle également avec une charge rapide jusqu’à 80 W. Cette compatibilité lui permet de refaire entièrement le plein en seulement 25 minutes.

iPhone 16e : le meilleur rapport autonomie/prix chez iOS

L’iPhone 16e est le dernier smartphone en date d’Apple et signe le retour de la marque dans le milieu de gamme. Malgré son placement tarifaire inférieur aux autres modèles (qui peut rappeler celui d’un SE) ce modèle n’est pas « low cost ». C’est un smartphone qui fait uniquement des concessions sur le strict nécessaire, et qui dispose même de ses propres forces, à la différence du SE de 2022.

L’iPhone 16e. // Source : Nino Barbey / Numerama

Le modem C1 est l’un de ses principaux avantages. Il s’agit d’une nouvelle puce qui permet à Apple de se passer des traditionnelles Qualcomm. Elle a la responsabilité de toute la partie connectivité et contribue à son niveau à épargner un peu d’autonomie. En contrepartie, les débits 5G sont quelque peu réduits, mais cela se fait de manière indolore. Sur le papier, avec cette nouvelle puce constructeur, Apple annonce jusqu’à 26 heures non-stop de lecture vidéo, contre 22 heures pour l’iPhone 16.

Par rapport à son ainé, les concessions se font surtout sur la partie photo, avec seulement un capteur à son bord. Il ne prend pas non plus en charge en Magsafe malgré son dos aimanté.

iPhone 16 Plus (ou Pro Max) : des iPhone grands formats pour plus de batterie

Les autres iPhone sont loin d’être des exemples côté autonomie. Cela dit, pour celles et ceux qui ne peuvent pas se passer d’iOS, la meilleure recommandation reste d’acheter un modèle de grande taille — et tant qu’à faire, un choix récent.

Dans ce registre, on retrouve bien évidemment l’iPhone 16 Plus qui est le grand frère de l’iPhone 16 et dont la batterie s’élève à 4 674 mAh. (contre 3 561 mAh pour l’iPhone 16).

Si vous voulez une batterie convenable, un écran de meilleure qualité et une caméra, plus performante, alors il faudra partir sur le très haut de gamme d’Apple : l’iPhone 16 Pro Max.

L’autonomie fait d’ailleurs un bond en avant depuis l’ancienne génération. On retrouve précisément une batterie de 4 674 mAh contre 3 582 mAh pour le modèle Pro.

La gamme iPhone 16 Plus. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Question rechargement, les iPhone ne sont pas des références. Cette année, on avait initialement eu l’espoir d’une recharge de 45 W, en vain. Il faudra repasser pour une recharge vraiment rapide. Apple est plutôt discret dans ce domaine et on note surtout des pics jusqu’à 30 W — de quoi recharger les smartphones complètement en un peu plus d’une heure.

Samsung Galaxy S25+ : une bonne référence pour l’autonomie chez Samsung

Avec Apple, Samsung fait aussi partie des piliers du secteur pour un tas de raisons, mais comme son homologue, le constructeur n’est pas totalement exemplaire niveau autonomie. Mais, si l’on a mis des iPhone dans ce guide, il est difficile de ne pas mettre un modèle Samsung — pour celles et ceux qui ne peuvent pas se passer d’un Galaxy.

Les Samsung Galaxy S25 et S25+. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Ici, le meilleur achat à faire pour l’autonomie chez Samsung est de se diriger vers une version grand format, comme le S25+. Ce modèle inclut une batterie 4 755 mAh, contre 3 885 mAh pour la version standard. Niveau recharge, le Samsung S25+ marque un point par rapport à l’iPhone avec une capacité de charge à 45 W, ce qui permet de retrouver 100 % de la batterie en un peu plus d’une heure en partant de zéro.

Honor Magic 7 Lite : le smartphone pas cher avec la meilleure autonomie

Le Honor Magic 7 Lite est le parfait compromis si vous cherchez à la fois un smartphone avec un rapport qualité prix compétitif et une batterie de grande capacité (qui se trouve généralement sur des modèles à des tarifs bien plus élevés).

Le Honor Magic 7 Lite. // Source : Honor

Avec 6 600 mAh, ce modèle allégé du Magic 7 est proposé sous la barre des 300 €. Grâce à cette batterie, le smartphone peut endurer deux jours d’utilisation. Pour ce prix, il sacrifie évidemment quelques fonctionnalités et caractéristiques réservées à des modèles haut de gamme, et notamment la recharge rapide. En effet, ce Magic 7 Lite permet des pics de charge à seulement 35 W. Comptez alors une recharge en un peu plus d’une heure.

Quels sont nos critères pour cette sélection ?

Pour établir cette sélection de smartphone, nous avons pris plusieurs éléments en considération, dont la taille de la batterie exprimée en mAh (milliampère-heure), car c’est l’un des critères clés pour l’autonomie. Cette valeur permet de connaitre, sur le papier, la capacité totale du smartphone.

Attention : ce n’est pas forcément un gage de grosse autonomie, puisque les performances peuvent considérablement affecter la batterie. Une utilisation très intensive d’un modèle lui-même énergivore et très sollicité (comme une luminosité poussée au maximum) aura tendance à vider la batterie assez vite, même si elle est grosse.

Autre considération prise en compte : la puissance de recharge du smartphone, qui s’exprime en watts. Plus cette dernière est élevée, plus le smartphone sera susceptible de retrouver rapidement l’entièreté de sa batterie.

Dernier point à noter : on tenait à intégrer des smartphones modernes et complets, et non pas des téléphones d’entrée de gamme, qui ne servent en somme qu’à téléphoner ou à envoyer des SMS. Il y a des produits qui ont bien sûr une autonomie parfois très longue, mais cela se fait au prix d’une fiche technique famélique.

Quels paramètres pour augmenter l’autonomie d’un smartphone ?

Les performances affectent directement l’autonomie d’un smartphone. Vous pouvez régler certains paramètres dans le téléphone pour réduire la voilure, et ainsi allonger l’utilisation avant la case recharge. Les astuces habituelles sont la désactivation du service de localisation, la réduction de fréquence de rafraîchissement de l’écran ou encore l’abaissement de la luminosité.

Pour aller plus loin 6 conseils pour recharger (vraiment) efficacement son smartphone

Comment préserver la batterie d’un smartphone ?

Une batterie a une durée de vie. Or, de mauvaises pratiques font courir le risque de précipiter leur obsolescence. Résultat : des recharges plusieurs fois par jour, ou la nécessité de remplacer la batterie actuelle, qui ne donne plus satisfaction, par une nouvelle batterie.

Pour économiser au mieux sur l’espérance de ce de votre batterie, nous avons un guide dédié sur les bonnes pratiques à adopter.

Quid des batteries silicium-carbone ?

Le marché des smartphones voit arriver de nouveaux modèles avec des batteries « silicium-carbone », censées apporter de vrais gains concernant l’autonomie. Deux modèles de ce guide (Honor et Realme) s’appuient sur ce type de batterie.

Contrairement aux batteries lithium-ion, celles-ci peuvent stocker davantage d’énergie sans pour autant craindre la surchauffe grâce à un composite de silicium-carbone. Les batteries gardent alors la même taille, mais avec plus de milliampère-heure.

