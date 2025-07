Lecture Zen Résumer l'article

Le nouveau Galaxy Z Fold 7 retourne à une caméra frontale visible, dans un poinçon, au lieu d’une caméra recouverte par des pixels chargés de la rendre invisible.

Lors de sa conférence Galaxy Unpacked le 9 juillet, Samsung a fait une annonce étonnante : la caméra sous l’écran, innovation apportée par le Galaxy Z Fold 3, est déjà morte. Son nouveau smartphone pliant vedette, le Galaxy Z Fold 7, retourne à une caméra frontale classique de 10 Mpix, avec un rond noir au milieu de l’écran. Explications.

La caméra sous l’écran : un fantasme qui n’est toujours pas réalité

11 août 2021, Samsung avait présenté ses nouveaux smartphones pliables. À l’époque, nous étions à la troisième génération. Une des grosses nouveautés du Galaxy Z Fold 3 était une technologie baptisée Under Display Camera (UDC), pour caméra sous l’écran. Samsung n’était pas le premier à intégrer une caméra sous l’écran (ZTE l’avait déjà fait avec son Axon 20 sorti en 2020,), mais la marque coréenne était une des premières à le faire sur un produit haut de gamme vendu à grande échelle. Xiaomi l’avait suivi la même année avec le Mi Mix 4.

La caméra sous l’écran du Galaxy Z Fold 4 : on peut la distinguer si on regarde attentivement. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

Grâce à l’UTC, Samsung avait rendu la caméra frontale invisible. Comment ? En utilisant un tout petit écran rectangulaire et transparent, qu’il avait placé juste devant la caméra frontale. Quand cet écran s’éteint, il laisait la lumière passer. Cette zone était moins nette que le reste de l’écran et, surtout, réduisait la qualité des photos. Samsung jurerait qu’il ne s’agissait pas d’un problème : peu d’utilisateurs ont recours à cette caméra frontale.

Pourquoi Samsung arrête les caméras sous l’écran avec le Galaxy Z Fold 7

Sur le papier, l’idée est très bonne. Mais Samsung et son public ont petit à petit compris que les photos avec cette caméra étaient trop souvent mauvaises pour être utilisées, avec des clichés plus granuleux et moins de lumière. La couche d’écran que doit traverser la lumière est trop opaque, malgré les efforts de de la marque. D’autant plus que lorsque l’écran s’illumine en blanc, ou qu’il est éteint, on voit la zone avec la caméra. Comme si elle n’était pas sous l’écran.

Z Fold 7 à gauche, Fold 1 à droite. // Source : Numerama

Depuis le Galaxy Z Fold 3, tous les Galaxy Z Fold ont eu cette caméra sous l’écran. En 2025, Samsung arrête et revient à la caméra en poinçon, dans la partie droite de l’écran, tout en haut (avec un capteur de 10 Mpix largement supérieur aux 4 Mpix des anciens modèles). Un retour en arrière que la marque justifie par le fait que cette caméra était peu utilisée et par la necessité d’afiner le produit.

Qeuls les modèles Z Fold avaient adopté l’Under Display Camera : aucun autre smartphone de Samsung n’en a profité. Tout laissait penser que la technologie était condamnée à disparaître sur le long terme. Peu de constructeurs y ont recours aujourd’hui : les marques présentent des prototypes et déposent des brevets, mais s’arrêtent là.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7. // Source : Numerama

Y aura-t-il un jour des caméras sous l’écran ? Peut-être, mais sans doute pas sous cette forme. L’écran de moins bonne qualité devant un capteur photo n’a pas fait ses preuves.

