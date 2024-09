Lecture Zen Résumer l'article

Samsung vient tout juste de lever le voile sur le Galaxy S24 FE, et tous les signaux sont au vert pour en faire une fois de plus un smartphone avec un excellent rapport qualité prix.

Samsung a officiellement dévoilé ce 26 septembre 2024 son Galaxy S24 FE, une version plus abordable de la gamme S24. Ce nouveau modèle, tout en restant fidèle à l’ADN de la série, apporte quelques nouveautés qui le rendent particulièrement intéressant pour les utilisateurs à la recherche d’un bon rapport qualité-prix.

Les nouveautés du Samsung Galaxy S24 FE

Positionné comme une version plus accessible du Galaxy S24, ce modèle s’inscrit dans la lignée des précédentes éditions « Fan Edition ». Ces derniers ont la particularité d’être conçu à partir des retours des utilisateurs pour optimiser le version standard. Ces itérations sont généralement très bien reçues, notamment pour les fêtes de fin d’année. Nous l’avions d’ailleurs classé parmi les meilleurs références de 2023.

Quels sont les arguments de ce nouveau S24 FE par rapport au S24 ?

Le dos du Samsung Galaxy S24 FE est identique au S24 // Source : Nicolas Lellouche pour Numerama

Visuellement, les deux modèles se ressemblent comme deux gouttes d’eau. On retrouve un design similaire aux autres modèles de la gamme, avec toutefois des bordures affinées à 1,99 mm, contre 2,44 mm pour le S24. Ensuite, il affiche un écran OLED encore plus grand de 6,7 pouces, surpassant ainsi les 6,2 pouces du modèle standard S24. Cela devrait ravir ceux qui apprécient les grands modèles. Ce même écran gagne aussi en luminosité, avec des pics de luminosité allant jusqu’à 1 990 nits. Il affiche aussi une meilleure batterie sur le papier de 4 700 mAh (soit 200 mAh de plus que le modèle précédent). Tout cela pour moins cher. En effet, ce Galaxy S24 FE sera disponible à 50 € de moins, en deux configurations de stockage : 128 Go pour 749 € et 256 Go pour 809 €.

Jusque-là, rien de nouveau : un portable encore plus équilibré et optimisé sous Android… Cette année, le principal argument reste Galaxy AI. En effet, bien que les générations de S23 bénéficient de l’intégration, ce S24 FE est particulièrement taillé pour l’intelligence artificielle de Samsung.

Il fonctionne sur la même puce Exynos 2400 (4 nm), mais le NPU est optimisé pour le Galaxy AI, de quoi traiter les demandes d’IA générative encore plus rapidement. Ainsi, tout comme les modèles haut de gamme, il est possible d’accéder à de nombreuses fonctionnalités qui facilitent la vie avec ce Galaxy S24 FE. Parmi elles, on retrouve la possibilité :

de traduire des appels en temps réel ;

synthétiser des notes via Samsung Notes ;

résumer et traduire le contenu des pages web avec Samsung Browser ;

automatiser la retouche photo pour améliorer les clichés.

Galaxy AI sur le S24 FE // Source : Nicolas Lellouche pour Numerama

Un compromis sur la photo ?

Le principal compromis du Galaxy S24 FE se situe au niveau de la photographie. Si le modèle conserve un capteur principal de 50 Mpx comme le S24, il s’accompagne de deux capteurs secondaires de 12 Mpx et 8 Mpx, là où le S24 propose un module plus performant avec des capteurs de 12 Mpx et 10 Mpx. De même, la caméra selfie passe de 12 Mpx sur le S24 à 10 Mpx sur le S24 FE.

Mais cela ne devrait pas affecter la qualité d’image, bien au contraire. En effet, le module photo est épaulé par le moteur ProVisual piloté par l’IA de Samsung. Il peut améliorer la visibilité des détails en basse lumière, ou encore optimiser les couleurs des clichés pour qu’ils paraissent plus réalistes.

Quand sort le Samsung Galaxy S24 FE ?

Cette année, il arrive plus tôt que d’habitude, alors qu’il fallait parfois attendre jusqu’à fin décembre pour obtenir les générations précédentes. Le Galaxy S24 FE sera disponible dès le 26 septembre en quatre coloris : graphite, bleu, jaune et vert d’eau.

