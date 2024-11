Lecture Zen Résumer l'article

En 2024, ils sont trois (ou plutôt quatre) sur le marché des smartphones pliants au format livre : le Samsung Galaxy Z Fold 6, le Honor Magic V3 et le Google Pixel 9 Pro Fold. Trois smartphones pour trois propositions, avec un point commun : le prix, très élevé. Forcément, à 2000 euros, on veut éviter de se planter dans son achat. Alors, qui des trois est le meilleur ?

Sur le marché français, on trouve officiellement quatre modèles de grands smartphones pliants, de quatre marques différentes : le Samsung Galaxy Z Fold 6, le Google Pixel 9 Pro Fold, le Honor Magic V3 ainsi que le OnePlus Open. Pour ce dernier, précisons qu’il est sorti l’année dernière et que pour l’instant, aucun OnePlus Open 2 n’a été annoncé (mais il se pourrait qu’il arrive l’année prochaine et peut-être en France). Mais alors, parmi les modèles sortis cette année, quel est le meilleur smartphone pliable au format livre ?

Sur le design, Samsung doit se mettre à la page

L’esthétique extérieure, c’est important pour les smartphones : avoir un bel objet dans la main, c’est toujours plus plaisant. Et il faut reconnaître que les trois modèles que nous comparons aujourd’hui ont tous de l’élégance à leur manière. Sur le bloc photo, le Galaxy Z Fold 6 est le seul à se montrer minimaliste, avec les trois objectifs alignés verticalement. Quant à Google et Honor, les deux ont choisi un gros bloc photo : le premier avec une forme rectangulaire dans le coin gauche, le second avec une forme circulaire et hexagonale alignée au milieu du dos.

Les trois concurrents de dos // Source : Numerama

Honor s’est arrogé le terrain de la finesse, avec le smartphone pliable le plus fin du marché : 4,35 mm lorsqu’il est déplié et 9,2 mm lorsqu’il est plié (soit moins d’un millimètre de plus que la moyenne des smartphones traditionnels). Chez Samsung, comptez 5,6 mm déplié et 12,1 mm plié. Chez Google, comptez 5,1 mm déplié et 10,5 mm plié. Une charnière facile à ouvrir, à condition qu’on ait deux mains : avec une seule, il faut se montrer habile. Le Magic V3 est le seul à avoir une sorte de ressort qui facilite l’ouverture complète de l’appareil. Tous les modèles ont des aimants pour faciliter la fermeture, mais c’est là encore le Magic V3 qui démarre sa fermeture à l’angle le plus obtus.

Les trois concurrents de face // Source : Numerama

Pour continuer de discuter de la charnière, parlons de ce qu’on voit (ou pas) : la pliure de l’écran. Sur les trois modèles, elle se sent au toucher et difficile pour le moment de le reprocher à n’importe quel constructeur. Ce qui les différencie, c’est à quel point on voit cette pliure. Là encore, lorsqu’on regarde le smartphone de face, on ne l’aperçoit pas tout le temps. Même quand c’est le cas, on a surtout tendance à l’oublier, parce qu’elle n’est pas dérangeante (sauf peut-être les reflets qu’il peut y avoir avec la lumière ambiante). Mention spéciale au Magic V3, dont la pliure se voit moins que celle de ses concurrents.

Les smartphones pliables couchés // Source : Numerama

Ce qui est aussi à prendre en compte et surtout sur les smartphones pliables, c’est l’épaisseur des bordures des écrans. Côté écran externe, c’est du bon pour tous les modèles. Côté écran interne, on sent que les années paient, puisque c’est Samsung qui fait mieux que les autres. C’est d’ailleurs là où Google déçoit : l’intégration de l’écran externe est étrange. La dalle aux coins arrondis est intégrée dans un cadre plus grand, ce qui crée une bordure gauche très épaisse. Probablement que le constructeur a une charnière à l’architecture encore trop épaisse.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Honor Magic V3 // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Quant à la prise en main, tous sont assez confortables à utiliser, que ce soit pliés ou dépliés. Notons tout de même que le Galaxy Z Fold 6 a des angles tranchants, ce qui n’est pas au goût de tous. Par ailleurs, posé à plat et plié, c’est une torture à utiliser : le bloc photo est trop épais et trop décentré, ce qui fait que l’appareil bouge constamment. Déplié, le souci est moins prononcé. Quant à ses deux rivaux, pliés ils sont très stables et dépliés ils le sont autant que le Samsung. Étrangement, le Pixel 9 Pro Fold a un bouton de verrouillage au-dessus du bouton de volume : c’est extrêmement rare sur un smartphone, il n’y a presque que Google qui fait ça.

Au niveau du placement des caméras intérieures, situées dans l’écran externe, il y a plusieurs propositions. La plus intéressante, c’est sans doute celle de Google : l’objectif est placé en poinçon dans le coin supérieur droit. Ce qui permet de profiter de l’écran en étant gêné le moins possible. Honor a fait un choix moins logique : la caméra est placée en poinçon au milieu de la partie droite de l’écran, en haut.

C’est assez étrange, mais l’idée est probablement de ne pas créer trop de décalage lorsqu’on prend un selfie ou qu’on est dans une visioconférence. Samsung a une caméra selfie au même endroit, mais située sous l’écran comme c’est le cas depuis quelques années. La philosophie derrière ça, c’est de nous faire profiter d’un grand écran sans trou. Dans la réalité, il se voit, que ce soit sur fond noir ou sur fond blanc. Dans la réalité toujours, on a tendance à l’oublier, mais c’est le même oubli que des caméras placées en poinçon comme celles du Magic V3 et du Pixel 9 Pro Fold.

Si on devait résumer, pour la manche « design », le gagnant, c’est le Honor Magic V3 pour sa finesse et ses bons ratios d’écran.

Des écrans tous sublimes

Avant toute chose, il est à noter que les écrans internes et externes de ces trois smartphones pliants sont OLED / 120 Hz. Sur les écrans externes, il y a deux propositions, qui sont liées à des compromis techniques. En fait, plus l’écran externe est large, plus l’écran interne l’est aussi. Avoir un écran interne plus large, cela crée aussi un écran qui consomme davantage.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Honor Magic V3 // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

La première proposition, c’est celle de Samsung, qui ne change pas depuis des années : un écran très allongé et assez étriqué à l’usage. Autant dire qu’on n’a pas l’habitude d’avoir ça dans les mains, un écran 23,5:9e. Pour taper du texte ou regarder certains contenus, ce n’est pas du tout ce qu’il y a de plus pratique. Même pour les TikTok, Reels et autres Shorts, une partie de l’écran n’est pas utilisée. Pour une vidéo YouTube, on perd un tiers de l’écran.

On peut aussi défendre Samsung en arguant que pour les contenus qui nécessitent d’avoir un écran bien formaté, autant utiliser le grand écran interne. Ce qui donne envie (ou force ?) à utiliser ce dernier le plus souvent possible, et ainsi profiter de ce qui fait du Galaxy Z Fold 6 un smartphone d’exception.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Numerama

De l’autre côté, il y a la proposition « commune » de Honor et de Google. À savoir un écran externe au format assez classique : 20:9 pour les deux. C’est effectivement bien plus traditionnel, puisque c’est un format qu’on trouve sur des smartphones qui ne se plient pas. De quoi utiliser les applications du quotidien de manière plus naturelle. Paradoxalement, c’est l’écran externe qu’on utilise le plus : au quotidien, personne ne déploie tout le temps la grande dalle. Ce qui fait que ce « petit » écran est plus important que l’autre.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Numerama

Parlons maintenant des écrans internes. Pour les trois modèles, c’est plutôt carré, surtout pour le Google Pixel 9 Pro Fold, qui est presque aussi long en largeur qu’en hauteur.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Honor Magic V3 // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Côté luminosité, la palme revient à Honor pour l’écran externe et à Honor ainsi qu’à Google pour l’écran interne. Samsung se montre un peu en retrait sur cet exercice, c’est dommage. La cohérence colorimétrique paraît être bonne entre les écrans interne et externe de chaque modèle. Le Honor Magic V3 tire un peu vers les tons bleus et froids, tandis que le Samsung Galaxy Z Fold 6 a tendance à aller vers des tons chauds. Celui qui nous paraît le plus fidèle à la réalité, c’est le Google Pixel 9 Pro Fold, sur les deux écrans.

Pour la manche « écrans », le gagnant, c’est Google, pour sa luminosité et sa dalle LTPO.

Photographie : plein de téléobjectifs, mais des résultats divers

Le Samsung Galaxy Z Fold 6, le Honor Magic V3 et le Google Pixel 9 Pro Fold disposent tous de cinq capteurs photo :

Un capteur principal ;

Un capteur ultra-grand-angle ;

Un téléobjectif ;

Un capteur selfie dans l’écran externe ;

Un capteur selfie dans l’écran interne.

Le Pixel Fold de dos.

Ces capteurs ont tous des fiches techniques différentes. Ce qu’on peut retenir, ce sont surtout les zooms optiques offerts par les téléobjectifs :

Samsung Galaxy Z Fold 6 : x3 ;

Honor Magic V3 : x3,5 ;

Google Pixel 9 Pro Fold : x5.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

C’est donc le smartphone de Google qui va le plus loin. Néanmoins, certains préféreront avoir un téléobjectif x3 ou x3,5, qui zoome moins qu’un x5 et qui peut s’avérer plus commode.

La photo avec le Samsung Galaxy Z Fold 6

Le gros avantage avec les caméras du pliant de Samsung, c’est que les couleurs sont toujours respectées, souvent magnifiques, jamais trop poussées. Avec une belle lumière, c’est tout simplement sublime.

Quelques exemples de photos prises avec le Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Numerama

On ne peut s’empêcher de remarquer quelques manques de piqué, surtout dans les coins. Parfois, les textures sont un peu trop granuleuses, même de jour. C’est vraiment dommage pour un modèle aussi cher. Au moins, il s’en sort très bien de nuit, en n’endommageant pas la qualité, ou pas trop.

La photo avec le Honor Magic V3

Les couleurs du Honor Magic V3 peuvent être assez fades, y compris de nuit (ce qui peut avoir un avantage). Mais dans la plupart des situations, ça peut paraître un peu frustrant. Petit mot sur le téléobjectif qui fait vraiment bien son travail : on a de temps en temps des merveilles.

Quelques exemples de photos prises avec le Honor Magic V3 // Source : Numerama

Toutefois, l’ultra-grand-angle est clairement à la ramasse, surtout de nuit. Les textures n’ont plus rien de logique, les couleurs ne sont plus, c’est par instants à la limite de l’exploitable.

La photo avec le Google Pixel 9 Pro Fold

Le Google Pixel 9 Pro Fold aussi n’est pas en reste, surtout avec son téléobjectif x5 qu’on peut préférer au x3 ou au x3,5. Ça peut réellement sauver dans certaines situations et c’est un capteur qui s’en sort bien. Gros point fort également : le mode nuit, dont Google a le secret. Rien à dire là-dessus.

Quelques exemples de photos prises avec le Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Numerama

En revanche, nous avons été quelque peu déçus par les couleurs : elles peuvent paraître fade, parfois même avec un voile gris devant. Par rapport aux propositions des deux autres, c’est sans appel.

Pour la manche « photographie », le Galaxy Z Fold 6 est le gagnant : il fait tout mieux que les autres.

Quelles sont les fonctions logicielles propres aux smartphones pliables ?

Ces trois smartphones pliables proposent de se prendre en photo en selfie… avec la caméra arrière. Oui, ça peut paraître étrange, mais c’est tout à fait normal et surtout profitable. En dépliant l’appareil et en regardant la face avec le dos et l’écran externe, on peut se prendre en photo avec les meilleurs capteurs (principal et ultra-grand-angle), tout en se voyant dans l’écran externe.

Le Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Même chose si vous faites un portrait : la personne qui se fait photographier peut voir en direct le cadre de la photo et demander au photographe de changer de position par exemple. Le format pliable permet aussi de poser son smartphone à la verticale ou à l’horizontale pour prendre une photo sans nécessiter de trépied.

Le Honor Magic V3 // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Les trois modèles proposent chacun leur mode multitâche au fonctionnement assez similaire. De quoi afficher deux applications simultanément sur l’écran. Samsung monte même jusqu’à trois : une qui s’affiche en bas en prenant toute la largueur et deux autres au-dessus ou en dessous, dans un format presque carré. Honor permet néanmoins d’ajouter une troisième application en fenêtré, qu’on peut déplacer où on le souhaite. C’est vraiment dommage que le Pixel 9 Pro Fold nous limite seulement à deux applications. Si on veut lancer la calculatrice rapidement, il faut forcément fermer une application.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Le fameux « mode Flex » des Galaxy Z existe désormais sur tous les smartphones pliables. Pour autant, sur un format livre, il est bien moins intéressant que sur un format clapet. Cela permet juste d’afficher une application sur la partie supérieure de l’écran. La partie inférieure affiche un pavé tactile pour contrôler une souris, ainsi que certains raccourcis. C’est utile, mais on sacrifie alors la moitié du grand écran, c’est dommage.

Là où cette disposition peut être pratique, c’est pour avoir le clavier et utiliser son smartphone comme un tout petit ordinateur portable. Mais alors, un mode dédié est quelque peu inutile : Android sait gérer ça de base avec la rotation automatique de l’écran et la bonne disposition du clavier. Le Honor Magic V3 propose exactement le même système, avec des raccourcis plus ou moins similaires. Il n’y a que le Pixel 9 Pro Fold qui ne dispose pas d’un tel mode.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Honor Magic V3 // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Le Pixel 9 Pro Fold de Google a un comportement assez étrange. Lorsqu’on l’ouvre et qu’on utilise l’écran interne, les vidéos et applications utilisent la totalité de l’écran. Mais si on le tourne à l’horizontale (pour avoir une largeur plus grande que la hauteur), là une barre noire s’affiche en haut. Elle couvre en fait la largeur « perdue » par la présence de la caméra selfie. C’est dommage puisque ça ne permet pas de profiter de l’écran dans son intégralité et aucun paramètre ne semble disponible pour régler ce problème.

Pour la manche « fonctions logicielles », pas de vrai gagnant : les fonctions logicielles propres aux smartphones pliants, si elles existent, ne sont pas indispensables.

Autonomie et charge : ça passe, mais le Honor Magic V3 prend de l’avance

Côté batterie, les capacités sont assez proches chez Samsung et Google, avec respectivement 4400 mAh et 4650 mAh pour leur smartphone. Honor a voulu muscler cela avec 5150 mAh. En théorie donc, le Magic V3 est censé avoir une autonomie un peu meilleure que ses concurrents.

Sur la charge, le match n’est pas à armes égales. En fait, pour protéger au maximum les batteries des appareils, Samsung et Google sont connus pour proposer une charge peu puissante, et donc plus lente. Ainsi, le Galaxy Z Fold 6 peut se charger à 25 W (en filaire) et le Pixel 9 Pro à 21 W seulement. C’est aussi là que la proposition de Honor se démarque et se rapproche de celle du OnePlus Open : une grosse charge de 66 W. Quand le Magic V3 prend moins d’une heure pour effectuer un cycle complet, les deux autres demandent au moins trente minutes de plus.

Le Honor Magic V3 // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Dans la pratique, ce n’est pas spécialement gênant : le Galaxy Z Fold 6 et le Pixel 9 Pro Fold proposent des autonomies correctes. Mais si jamais vous devez partir quelque part et charger rapidement votre smartphone, vous préfèreriez sans doute avoir un Honor Magic V3 dans la main. Une journée pour les deux premiers et on peut tirer jusqu’à une journée et demie avec le second.

Pour la manche « autonomie et recharge », Honor s’en sort haut la main avec une belle autonomie couplée à une très bonne charge.

L’alternative : le OnePlus Open peut aussi vous séduire

Il y a un quatrième smartphone pliable au format livre qui existe en France. Nous ne l’avons pas intégré dans ce comparatif parce qu’il est sorti l’année dernière, mais ne pas en parler serait malheureux. Il s’agit du OnePlus Open, premier modèle pliant de la marque. Un appareil qui a tout pour plaire : deux magnifiques écrans avec des bons ratios, un volet photo complet et qui fonctionne bien (malgré quelques défauts de nuit) ou encore des performances dignes du Galaxy Z Fold 6 et du Magic V3.

Même s’il est sorti l’année dernière, la puce Snapdragon 8 Gen 2 reste très performante aujourd’hui et côté mises à jour logicielles : quatre ans de mises à jour d’Android, cinq ans de patchs de sécurité. Le tout avec 521 Go de stockage, une charge à 67 W et une autonomie correcte pour ce genre de modèle. Il représente un bon entre-deux entre un Pixel 9 Pro Fold et un Galaxy Z Fold 6, avec un design et une interface façon Pixel, mais avec une puce puissante. Testé et approuvé par nos collègues de Frandroid, le OnePlus Open était sorti à 1849 euros, mais en pratique, on peut le trouver un peu moins cher aujourd’hui. Si ni le Samsung, ni le Google, ni le Honor ne vous a convaincu, le OnePlus y arrivera peut-être.

Samsung Galaxy Z Fold 6, Honor Magic V3, Google Pixel 9 Pro Fold : quel est le meilleur smartphone pliable ?

Petit mot sur les performances : ces trois smartphones disposent d’une puce haut de gamme (le Snapdragon 8 Gen 3 pour le Galaxy Z Fold 6 et le Magic V et le Tensor G4 pour le Pixel 9 Pro Fold). Les trois offrent une excellente fluidité au quotidien, aucun problème à signaler là-dessus. Pour du jeu vidéo, le plus performant sera sans doute le modèle de Samsung, talonné de près par celui de Honor : Google et ses puces maison sont toujours un peu à la traîne. Il faut aussi parler du suivi logiciel, un argument à prendre de plus en plus en compte. Là-dessus, c’est Honor qui est avare avec quatre ans, ce qui est moyen ; Samsung et Google offrent quant à eux sept ans de mises à jour d’Android et de sécurité. À noter que tous sont livrés avec Android 14 et leur surcouche respective : One UI 6.1 pour le Galaxy Z Fold 6, MagicOS 8 pour le Magic V3 et la Pixel Experience pour le Pixel 9 Pro Fold.

Autre question à se poser : celle du prix. Il n’y a que très peu de différences tarifaires entre les trois smartphones, d’autant plus qu’à ces prix-là, ce ne sont pas 100 euros de différence qui feront changer son choix, mais elles existent. Voici les prix pratiqués :

Samsung Galaxy Z Fold 6 : 1 999 euros avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM, 2 119 euros avec 512 Go de stockage et 12 Go de RAM ;

Google Pixel 9 Pro Fold : 1 899 euros avec 256 Go de stockage et 16 Go de RAM, 2 029 euros avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM ;

Honor Magic V3 : 1 999,99 euros, avec 512 Go de stockage et 12 Go de RAM.

Ce qui fait du Pixel 9 Pro Fold le smartphone pliant le moins cher et le Magic V3 le moins cher avec 512 Go de stockage. En vérité, il faut aussi considérer les diverses promotions : et là, c’est Honor qui remporte haut et fort la manche. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il est à 1 699,99 euros, grâce à une réduction de 300 euros.

Cependant, celui qui m’a le plus convaincu personnellement après avoir eu les trois en mains reste tout de même le Google Pixel 9 Pro Fold. Pour son format, tout d’abord : l’écran externe du Galaxy Z Fold 6 est décidément une mauvaise idée et Samsung doit changer. Pour son interface logicielle aussi : la Pixel Experience est celle qui se montre la plus fidèle à Android, en ajoutant des fonctionnalités bien pensées. Après deux générations seulement, Google semble avoir trouvé le pli pour proposer un smartphone pliant sans grands défauts et qui a de l’avenir devant lui.

Honor Magic V3, Samsung Galaxy Z Fold 6, Google Pixel 9 Pro Fold : prix et disponibilité

