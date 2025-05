Lecture Zen Résumer l'article

Au premier trimestre 2025, Apple a largement dominé le classement des smartphones les plus populaires. Le top 4 est exclusivement composé d’iPhone récents, avec Samsung et Xiaomi derrière.

En l’absence de chiffres officiels, mesurer les ventes de smartphones n’est pas facile. Les marques comme Apple, Samsung et Xiaomi en disent peu sur ce qu’elles vendent, voire ne disent rien du tout. Les seules sources fiables sont des cabinets d’analystes qui interrogent les revendeurs et l’ensemble de la chaîne de production, afin de dresser le tableau du marché. Leurs mesures sont plus ou moins précises : certains mesurent les expéditions vers les magasins, d’autres les ventes réelles.

Le 28 mai 2025, l’institut Counterpoint Research a publié son bilan du premier trimestre 2025. Il ne s’intéresse pas aux parts de marché des marques, mais aux ventes d’appareils à l’unité.

Les iPhone dominent largement les ventes, mais Samsung reste leader grâce à l’entrée de gamme

Première chose importante : il faut distinguer les ventes d’appareils et les parts de marché :

Ce que calcule Counterpoint Research est la popularité des modèles, c’est-à-dire quels téléphones se vendent le plus.

D’autres études mesurent les parts de marché, c’est-à-dire le pourcentage d’appareils appartenant à une même marque. Des entreprises comme Samsung et Xiaomi, qui ont des centaines de références versus moins de dix pour Apple, peuvent donc être devant sur ce critère sans l’être sur le précédent.

3 des smartphones les plus vendus au Q1 2025 (respectivement #2, #10 et #1). // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Ainsi, selon Counterpoint Research, cinq des dix smartphones les plus vendus au premier trimestre 2025 sont signés Apple. La marque californienne occupe même le top 4 à elle seule avec des volumes de ventes indécents par rapport à Samsung, son principal rival. Les iPhone 16 sont extrêmement populaires, alors que Samsung vend principalement des appareils milieu de gamme.

Cela dit, selon un autre institut (Canalys), Samsung est le numéro 1 mondial au premier trimestre 2025, avec 60,5 millions d’appareils vendus (20 % du marché). Apple, malgré les excellentes performances de ses iPhone, arrive à la seconde place (55 millions, soit 19 %). On trouve Xiaomi en troisième position (41,8 millions, doit 14 %). Comment expliquer ces différences ? C’est simple : en additionnant les ventes « moyennes » de tous ses smartphones entrée/milieu de gamme, Samsung réussit à dépasser les ventes records des iPhone haut de gamme. L’iPhone est nettement plus populaire que les Galaxy S, mais tous les Galaxy réunis le battent.

Millions d’exemplaires expédiés – Q1 2025 Part de marché Q1 2025 Millions d’exemplaires expédiés – Q1 2024 Part de marché Q1 2024 Croissance annuelle Samsung 60,5 20% 60,0 20% +1% Apple 55,0 19% 48,7 16% +13% Xiaomi 41,8 14% 40,7 14% +3% vivo 22,9 8% 21,4 7% +7% OPPO 22,7 8% 25,0 8% -9% Autres 94,0 32% 100,5 34% -6% Total 296,9 100% 296,2 100% 0% Canalys mesure les expéditions aux revendeurs. Selon lui, Samsung était devant Apple, de très peu, au premier trimestre 2025.

Reste un phénomène intéressant : la dynamique d’Apple est très forte (+13 % en un an). La marque pourrait dépasser Samsung bientôt.

Le top 10 des smartphones les plus vendus au premier trimestre 2025

Et les ventes de smartphones ? Voici le top 10 des modèles les plus populaires dans le monde au premier trimestre 2025, selon Counterpoint :

Ce classement nous apprend une chose : Apple écrase le secteur haut de gamme. Quatre iPhone à plus de 800 euros sont les téléphones les plus vendus au monde, avec le très cher 16 Pro Max (1 479 euros) à la seconde place.

Samsung, avec ses positions 5 et 6, fait du volume sur l’entrée de gamme. Il faut descendre à la 7ème position pour voir le Galaxy S25 Ultra haut de gamme, à plus de 1 000 euros. Il n’y a plus d’appareil milieu de gamme dans le top 10, alors que Samsung a longtemps dominé le marché avec ses Galaxy A5x.

Xiaomi, seul acteur extérieur au duopole, s’impose avec un téléphone d’entrée de gamme à moins de 100 euros. On apprend d’ailleurs que 20 % des ventes concerneraient désormais des appareils sous les 100 dollars, un segment en forte croissance.

Le top 10 des ventes de smartphones au premier trimestre 2025. // Source : Counterpoint Research

Autre phénomène intéressant : Apple dominait déjà le top 4 l’an passé à la même période, qui correspond au trimestre de Noël (son plus fort, les ventes baissent après). Mais, en 2024, le S24 Ultra arrivait à la cinquième position. C’est potentiellement inquiétant pour Samsung : la valeur moyenne de ses ventes baisse peut-être. Évidemment, cette analyse est à prendre avec des pincettes. Peut-être que les autres Galaxy S et Galaxy Z arrivent juste derrière et expliquent cette nouvelle répartition. Counterpoint précise d’ailleurs que le S25 Ultra est sorti plus tard que son prédécesseur.

Dans son billet de blog, Counterpoint Research communique d’autres informations intéressantes. L’iPhone 16e, le nouveau venu de la gamme, était à la sixième place en mars 2025, le mois de sa sortie. Il intègrera sans le moindre doute le futur top 10, qui devrait être remanié post-Noël. C’est sur le premier trimestre que les dépenses sont les plus importantes.

