Lecture Zen Résumer l'article

Pour la première fois, Samsung lance deux nouveaux smartphones à clapet simultanément. Le Galaxy Z Flip 6 est remplacé par le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z Flip FE, une version plus abordable.

Mercredi 9 juillet, Samsung a dévoilé plusieurs nouveaux téléphones, dont l’extrêmement fin Galaxy Z Fold 7. Les Z Flip à clapet ne sont pas oubliés : Samsung lance deux nouveaux modèles. Il y a le Z Flip 7 avec un nouveau design plus ambitieux et le Z Flip FE, version plus abordable qui reprend le design du Z Flip 6 de 2024.

Vous hésitez entre le Z Flip 7 haut de gamme, le Z Flip 6 de l’an dernier en promotion ou le nouveau Z Flip FE abordable ? Cet article vous aide à faire votre choix et vous explique les principales différences.

Z Flip 7 vs. Z Flip 6 vs. Z Flip FE : les caractéristiques comparées

Caractéristique Galaxy Z Flip 7 Galaxy Z Flip 6 Galaxy Z Flip FE Épaisseur, déplié 6,5 mm 6,9 mm 6,9 mm Épaisseur, fermé 13,7 mm 14,9 mm 14,9 mm Poids 188 g 187 g 187 g Écran principal 6,9 pouces 6,7 pouces 6,7 pouces Écran externe 4,1 pouces bord à bord 3,4 pouces 3,4 pouces Processeur Exynos 2500 Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2400 RAM 12 Go 12 Go 8 Go Capacité batterie 4 300 mAh 4 000 mAh 4 000 mAh Stockage 256/512 Go 256/512 Go 128/256/512 Go Verre écran externe Gorilla Glass Ceramic Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Appareils photo 50 MP + 12 MP 50 MP + 12 MP 50 MP + 12 MP Caméra frontale 10 MP 10 MP 10 MP Certification IP IP48 IP48 IP48 Prix de lancement 1 199 € 1 199 € (de 700 à 800 aujourd’hui) 999 €

Le Galaxy Z Flip 7 est le seul avec un nouveau design

Avec seulement 6,5 mm d’épaisseur une fois déplié, le Galaxy Z Flip 7 gagne 0,4 mm par rapport aux Z Flip 6 et Z Flip FE (6,9 mm). Refermé, l’appareil ne mesure plus que 13,7 mm, contre 14,9 mm pour son prédécesseur et le Z Flip FE. Cette réduction s’accompagne d’un nouveau format plus large, qui tend à le faire ressembler aux autres smartphones. Il est plus simple à utiliser que les précédents modèles, avec un écran plus grand de 6,9 pouces (6,7 sur les autres).

La nouveauté majeure du Z Flip 7 réside dans son écran externe de 4,1 pouces bord à bord. Cette évolution spectaculaire abandonne les bordures disgracieuses des générations précédentes pour proposer une surface d’affichage maximale, rappelant les meilleurs designs du marché comme ceux de Motorola. L’écran contourne les appareils photo, au lieu de s’arrêter juste avant. En comparaison, le Z Flip 6 et le Z Flip FE ont un écran externe de 3,4 pouces.

L’écran des Z Flip 6 et Z Flip FE à gauche, celui du Z Flip 7 à droite. // Source : Numerama

Performances : le Z Flip 6 de 2024 pourrait être le meilleur choix

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Samsung fait un choix surprenant avec le Z Flip 7 en optant pour un processeur Exynos 2500 au lieu de la puce Qualcomm habituelle. Cette décision contraste avec le Z Flip 6 qui embarque le puissant Snapdragon 8 Gen 3, reconnu pour ses excellentes performances en gaming et multitâche. La puce Exynos 2500 pourrait être excellente, mais il faut d’abord la tester.

Le Z Flip FE, positionné en milieu de gamme, utilise l’Exynos 2400, une puce moins performante que le Snapdragon 8 Gen 3. Le smartphone de l’année dernière, surtout en promotion, a tout d’un meilleur deal.

Moins de RAM sur le Z Flip FE

Côté mémoire vive, les Z Flip 7 et Z Flip 6 ont tous les deux 12 Go de RAM. Le Z Flip FE, de son côté, se contente de 8 Go. Une différence légère à l’utilisation, mais qui atteste du côté premier prix du FE.

Le Galaxy Z Flip 7 a une meilleure batterie

Avec le Galaxy Z Flip 7, Samsung corrige enfin l’un des principaux défauts de la gamme avec une batterie de 4 300 mAh, soit une augmentation de 300 mAh par rapport au Z Flip 6 et au Z Flip FE qui plafonnent à 4 000 mAh. La marque promet jusqu’à 8 heures de batterie en plus sur une seule charge par rapport à l’année dernière. Elle indique que le Z Flip FE est un peu plus endurant (+1h) grâce à sa puce.

Un peu plus large que les autres Z Flip, le nouveau Galaxy Z Flip 7 a une plus grande batterie. // Source : Numerama

Photographie : une configuration identique

Les trois modèles partagent la même configuration photo avec un capteur principal de 50 Mpix, un ultra-grand-angle de 12 Mpix et une caméra frontale de 10 Mpix. Le Z Flip 6 pourrait avoir un avantage grâce au processeur d’image Snapdragon (ISP), mais la différence devrait être légère.

Prix : le Galaxy Z Flip FE a tout d’une mauvaise affaire

Le Galaxy Z Flip 6 est amené à quitter le marché, mais pourrait être intéressant en promotion. Il semble équivalent ou meilleur que le Z Flip FE, notamment grâce à son processeur.

Quant au Z Flip 7, il s’agit sans le moindre doute du meilleur des trois, surtout quand on compare le prix de sa version 256 Go au Z Flip FE. Voici les prix au lancement des trois smartphones (le Z Flip 6 coûte moins aujourd’hui) :

Z Flip 7 Z Fold FE Z Flip 6 128 Go – 999 euros – 256 Go 1 199 euros 1 059 euros 1 199 euros 512 Go 1 319 euros – 1 339 euros Les prix de lancement des Galaxy Z Flip de Samsung

Les meilleures offres Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip FE et Galaxy Z Flip 6

Verdict : quel Samsung Galaxy Z Flip choisir en 2025 ?

Au vu des différences entre les différents modèles, nous vous recommandons d’opter pour le Galaxy Z Flip 7 si vous pouvez vous le permettre : il est beaucoup plus complet.

Si le budget compte, alors peut-être que le Galaxy Z Flip 6 de 2024 est le meilleur choix. Sa puce Snapdragon est une valeur sûre et son prix devrait rester inférieur à celui du Galaxy Z Flip FE.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama