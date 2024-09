Lecture Zen Résumer l'article

À 1 479 euros, l’iPhone 16 Pro Max est le smartphone Apple de référence en 2024-2025 (l’iPhone 16 Pro, qui est plus petit, coûte 1 229 euros). Que valent ses nouveautés comme le bouton Camera Control, la puce A18 Pro ou son appareil photo toujours plus polyvalent ? Les défauts de l’année dernière (autonomie, recharge, chauffe excessive) ont-ils été corrigés ? Numerama l’a testé pendant une semaine.

Un nouveau bouton pour prendre des photos ? Un écran plus grand de 0,2 pouce ? Une recharge sans-fil MagSafe plus rapide ? Et si nous vous disions que les meilleures nouveautés des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, celles qui peuvent justifier d’opter pour ces modèles, ne sont pas forcément celles qu’Apple met en avant ?

Pendant une semaine, Numerama a testé le nouvel iPhone 16 Pro Max en avant-première, à quelques jours de sa sortie prévue le 20 septembre 2024. Est-il vraiment meilleur que l’iPhone 15 Pro Max ? La réponse dans ce test complet, également décliné en vidéo, qui vous parlera d’autonomie, des nouveautés (Cameral Control, ultra grand-angle 48 Mpx, vidéo, écrans plus grands et puce A18), ainsi que de l’absence d’Apple Intelligence en France.

8/10 Apple iPhone 16 Pro Max

Les bordures de l’écran sont minuscules

L’autonomie repart à la hausse

Super performant, excellents appareils photo, grande finition Points faibles Pas d’Apple Intelligence en France

Le bouton Camera Control manque d’utilité

Autonomie et température : Apple a réglé le problème de surchauffe

Température : la répartition a changé

L’année dernière, avec ses iPhone 15 Pro, Apple s’est confronté à un problème de température. Le titane utilisé par la marque, en remplacement de l’acier inoxydable, s’est avéré bouillant lors de certaines utilisations intensives, comme lorsque l’on joue, que l’on prend des photos ou que l’on recharge l’appareil. Apple dit avoir corrigé le problème avec une mise à jour logicielle, mais, un an plus tard, certains iPhone 15 Pro demeurent beaucoup trop chauds lorsqu’ils sont utilisés en extérieur. Évidemment, cette chauffe excessive dégrade la batterie.

Avec les iPhone 16 Pro, Apple indique avoir revu la conception interne de ses téléphones, avec « une sous-structure supplémentaire en aluminium recouvert de graphite ». Une nouveauté que nous avions hâte de tester sur Numerama.

En main, l’iPhone 16 Pro Max chauffe peu. Le chaud se répand sur le haut de l’appareil. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Bonne nouvelle : la promesse est tenue. Si la puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro Max continue de chauffer (on le sent particulièrement quand on touche le dos du téléphone, juste à droite du module caméra), l’excès de chaleur ne se répand plus sur les bordures inférieures de l’appareil, ce qui permet de le manipuler à une température raisonnable.

Ce n’est pas toujours parfait, notamment lorsqu’on tient à l’horizontale (les bordures côté appareil photo restent chaudes), mais c’est mieux qu’avant. L’iPhone redevient un téléphone qui chauffe normalement, voire moins que certains rivaux comme le Pixel 9 Pro XL. Reste à savoir ce que cette nouvelle gestion de la température donnera d’ici au début de l’été 2025.

Autonomie : de retour au haut niveau

Autre bonne nouvelle : après des iPhone 14 Pro Max et iPhone 15 Pro Max moins endurants que leurs prédécesseurs, Apple semble repartir dans le bon sens. Après une première journée très décevante (sans doute à cause de l’indexation des données, à la suite d’une clean install), tous nos autres jours de tests avec l’iPhone 16 Pro Max se sont terminés avec plus de 20 % d’autonomie. Avec une utilisation similaire, il nous fallait constamment recharger l’iPhone 15 Pro Max dans l’après-midi.

L’iPhone 16 Pro Max est plus endurant et se recharge plus vite… en MagSafe seulement. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

En revanche, même si Apple indique que l’iPhone 16 Pro Max est son smartphone le plus endurant, tout nous laisse pour l’instant penser que l’iPhone 16 Plus est plus coriace. La marque base ses comparaisons sur le streaming vidéo, ce qui ne prend pas en compte le taux de rafraîchissement de l’écran. L’écran 120 Hz du 16 Pro Max semble consommer plus que l’écran 60 Hz du 16 Plus, d’après nos premiers tests de cet appareil (son test complet arrivera prochainement).

Recharge : pas d’améliorations en filaire

Quid de la recharge rapide ? Des rumeurs mentionnaient une recharge 45W sur l’iPhone 16 Pro Max, contre 29W aujourd’hui. Numerama a donc décidé de chronométrer leur recharge, avec une mesure du pourcentage rechargé toutes les 5 minutes.

Avec un chargeur Apple de 61W, il nous a fallu 1h45 pour recharger intégralement le 16 Pro Max, contre 1h55 sur le 15 Pro Max. Le nouveau smartphone d’Apple récupère 57 % de batterie en 30 minutes, contre 53 % pour son prédécesseur. L’écart est trop petit pour être interprété comme une nouveauté.

Mesure du temps de recharge des iPhone 15 Pro Max et iPhone 16 Pro Max. // Source : Numerama

Seul lot de consolation : la recharge MagSafe va plus vite (25W vs. 15W). Un bon moyen pour Apple de distinguer sa technologie de la norme Qi2, même si ce n’est pas vraiment révolutionnaire à l’usage. Comme beaucoup de personnes, nous utilisons la recharge sans-fil la nuit, en guise de table de chevet connectée. Le temps de recharge n’est donc pas crucial.

Des nouveautés très légères, qui solidifient une gamme déjà forte

Écrans : un peu plus grands, bordures minuscules

Sur son site, Apple met en avant « l’écran d’iPhone le plus grand à ce jour ». C’est vrai (le 16 Pro Max mesure 6,9 pouces, contre 6,7 pouces pour le modèle de l’année dernière), mais c’est assez dérisoire. Il nous a été impossible de constater la moindre différence au quotidien, à moins de les superposer l’un sur l’autre.

L’iPhone 16 Pro Max à gauche (6,9 pouces), l’iPhone 16 Plus à droite (6,7 pouces). // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

En revanche, ce qui est extrêmement plaisant est la finesse record des bordures, qui sont presque invisibles une fois le téléphone en main. Après une semaine avec le 16 Pro Max, nous ne nous sommes toujours pas habitués à cette impression de tenir juste un écran. Chaque prise en main est suivie d’un petit émerveillement oculaire, d’autant plus que l’écran du téléphone est aussi lumineux (3 000 nits au maximum) que fluide (1-120 Hz). Comme d’habitude, Apple choisit les meilleurs écrans du marché.

On peut toujours reprocher au 16 Pro Max de ne pas avoir adopté le revêtement anti-reflets du Samsung Galaxy S24 Ultra, mais ce sera probablement pour l’année prochaine. Le verre Ceramic Shield est aussi plus solide, avec pour promesse de limiter la casse et les rayures.

Camera Control : le nouveau bouton est-il utile ?

Techniquement parlant, le bouton Camera Control est une petite prouesse. Il ne s’agit pas que d’une touche physique (même s’il y en a vraiment une, ce n’est pas un faux bouton), mais d’une couche de saphir reliée à un microprocesseur afin de simuler des vibrations et de reconnaître des gestes.

La question est : a-t-on vraiment besoin d’un bouton aussi sophistiqué sur un iPhone ? Le bouton Camera Control, traduit « Commandes de l’appareil photo » en français, permet de lancer l’application appareil photo de son choix, de prendre une photo, de démarrer une vidéo, de régler le zoom, de changer la mise au point ou de jouer avec les styles photographiques… Mais était-ce difficile autrefois, depuis l’écran tactile ?

Le bouton Camera Control de l’iPhone 16 Pro Max est un vrai bouton, ce n’est pas juste un emplacement tactile. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Après plusieurs jours avec l’iPhone 16 Pro Max, nous reconnaissons quelques qualités au bouton Camera Control, qui permet de lancer l’appareil photo rapidement et qui s’avère pratique pour prendre une photo d’une seule main (à l’horizontale comme en vertical).

Malheureusement, toutes les commandes sont difficiles à utiliser, manquent d’amplitude par rapport à l’écran tactile et font surtout perdre du temps. L’arrivée de Visual Intelligence, pour analyser du contenu avec IA, donnera sans doute plus d’utilités au bouton, mais il est aujourd’hui un gadget dans la lignée de la Touch Bar. Nous ne serions absolument pas surpris de voir Apple le retirer d’ici à quelques années.

L’interface du bouton Camera Control est brillante, avec des raccourcis qui dépassent du téléphone. On peut les toucher pour gagner du temps. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

A18 Pro : de vraies différences avec l’A17 Pro

Avec l’iPhone 16 Pro, Apple introduit une nouvelle puce : l’A18 Pro. La différence est imperceptible au quotidien, mais il y a vraiment des changements. On constate notamment un grand bond en avant niveau NPU (Neural Engine), qui laisse supposer que l’iPhone 15 Pro n’était pas totalement prêt pour Apple Intelligence. On remarque d’ailleurs que le NPU de l’iPhone 16 Pro (A18 Pro) est le même que sur iPhone 16 (A18), ce qui prouve qu’Apple ne compte pas faire de distinction sur l’IA entre les deux modèles.

Mesures CPU et GPU des puces A17 Pro, A18 et A18 Pro avec Geekbench 6 (cliquez sur le lien pour consulter les résultats détaillés) // Source : Numerama

Mesures Neural Engine des puces A17 Pro, A18 et A18 Pro avec Geekbench AI ((cliquez sur le lien pour consulter les résultats détaillés). // Source : Numerama

48 Mpix en ultra grand-angle : toujours granuleux

En photo, l’iPhone 16 Pro Max n’est pas une aussi grande évolution que son prédécesseur, qui avait apporté un zoom périscopique x5 pour la première fois chez Apple. Il n’est aussi pas aussi révolutionnaire que l’iPhone 14 Pro Max, le premier avec un capteur principal de 48 Mpix, qui avait grandement amélioré la qualité des photos prises avec l’appareil photo principal.

Cette année, c’est l’ultra grand-angle qu’Apple soigne, avec un passage d’un capteur de 12 Mpix à un capteur de 48 Mpix (f/2.2, équivalent 13 mm). De quoi enfin prendre des photos nettes en ultra grand-angle ? Étrangement, non. Le rendu est aussi bruité que les années précédentes, en photo comme en vidéo (zoomez dans l’image pour vous en rendre compte). Il y a aussi les mêmes déformations sur les côtés, là où des constructeurs comme Huawei semblent avoir trouvé une solution miracle.

Grand-angle Ultra grand-angle

Grand-angle Ultra grand-angle

Par défaut, Apple enregistre les photos ultra grand-angle en 12 Mpix, alors que le capteur principal fabrique du 24 Mpix. Un choix étonnant qui contribue forcément à la réduction de la qualité. En forçant l’enregistrement en 48 Mpix, avec le réglage HEIF Max, on obtient des images moins granuleuses… mais il leur manque toujours des détails quand on zoome. La marque pourra sans doute améliorer ses algorithmes avec des mises à jour logicielles.

Quand on zoome dans une photo ultra grand-angle, même en 48 Mpix, on voit du bruit numérique. Ce n’est pas le cas avec le module principal. // Source : Numerama

Enfin, l’autre nouveauté concerne les styles photographiques, les filtres à la sauce Apple sont désormais applicables après avoir pris une photo. Ils ne s’appliquent pas sur toute l’image, mais uniquement sur certaines couleurs. En résultent des images souvent sublimées, par une fonction que l’on a trop souvent sous-estimée. Il y a aussi un nouvel onglet « Spatial », pour prendre des photos et des vidéos en 3D (l’iPhone 15 Pro l’aura aussi avec iOS 18.1).

La photo originale, à gauche, peut être totalement transformée avec les styles photographiques. Les algorithmes d’Apple fonctionnent très bien. // Source : Numerama

Vidéo : les nouveautés les plus impressionnantes

Si l’iPhone excelle en photo, sans toujours être le meilleur (Samsung a un meilleur zoom, Google a des fonctions plus innovantes), le smartphone d’Apple s’est imposé depuis longtemps comme le roi de la vidéo. Il l’est toujours avec cette génération, même si la grande majorité des utilisateurs n’ont pas besoin d’autant d’options. On note néanmoins deux grandes nouveautés cette année :

Audio Mix : l’iPhone 16 Pro Max embarque cinq micros, pour enregistrer du son spatial (et le réécouter avec des AirPods ou un Vision Pro). Grâce à un algorithme logiciel, il peut supprimer les plans en arrière-plan et ne garder que la voix. Le résultat est totalement bluffant, même si le son isolé tend à la saturation. Il y a néanmoins de quoi sauver certaines vidéos.

: l’iPhone 16 Pro Max embarque cinq micros, pour enregistrer du son spatial (et le réécouter avec des AirPods ou un Vision Pro). Grâce à un algorithme logiciel, il peut supprimer les plans en arrière-plan et ne garder que la voix. Le résultat est totalement bluffant, même si le son isolé tend à la saturation. Il y a néanmoins de quoi sauver certaines vidéos. Du ralenti a posteriori : l’iPhone 16 Pro Max peut filmer en 4K 120 fps, une première, puis ralentir un bout de la vidéo à 60, 30 ou 24 fps. Pour la première fois, on peut donc créer une sensation de ralenti sans enregistrer en mode ralenti. Cette nouveauté marche aussi avec les vidéos filmées en 1080p 60 fps, qui peuvent aussi être ralenties en 24 fps. C’est surtout ça qui est le plus utile, puisque le grand public n’a pas besoin de 4K 120 fps.

L’interface de la fonction Audio Mix sur iPhone 16 Pro. Le mode standard laisse les bruits d’arrière-plan, les autres les éliminent. // Source : Numerama

En photo comme en vidéo, l’iPhone 16 Pro Max est excellent. Il est sans la moindre hésitation un produit que nous recommanderions au plus grand nombre, en espérant que le zoom x5, toujours aussi cool, s’améliore encore plus l’année prochaine, en passant lui aussi d’un capteur de 12 Mpix à 48 Mpix. D’autres marques, comme Samsung ou Google, ont franchi ce palier.

Sans Apple Intelligence, l’iPhone 16 Pro Max perd en attractivité

Enfin, parlons d’Apple Intelligence, la suite de fonctions IA annoncées par Apple, qui est exclusive aux iPhone 15 Pro, iPhone 16 et iPhone 16 Pro. Dans l’Union européenne, Apple Intelligence ne sera pas disponible avant plusieurs mois à cause « d’incertitudes règlementaires ». Ce bras de fer pourrait durer longtemps, au risque de punir bêtement les propriétaires européens d’un iPhone 16 Pro.

En 2025, Apple Intelligence gagnera le support du français… mais rien ne dit qu’il arrivera en France. Ses meilleures fonctions incluent une gomme magique pour les photos, un système de résumé des notifications, un générateur de texte ou d’images ainsi qu’un créateur d’émojis. Rien de cela n’est indispensable aujourd’hui, mais le blocage français fait forcément mal au cœur. Dans le doute, il vaut mieux opter pour un iPhone 16 Pro afin de s’assurer d’une future compatibilité. Il aurait néanmoins été rassurant d’avoir la promesse d’un lancement dans les prochains mois.

Le verdict 8/10 Apple iPhone 16 Pro Max

Les bordures de l’écran sont minuscules

L’autonomie repart à la hausse

Super performant, excellents appareils photo, grande finition On a moins aimé Pas d’Apple Intelligence en France

Le bouton Camera Control manque d’utilité Sans surprise, l’iPhone 16 Pro Max est un excellent smartphone. Si ses nouveautés se comptent sur le doigt d’une main et ne sont pas toujours incroyables (le bouton Camera Control manque de praticité et l’ultra grand-angle en 48 Mpix est encore granuleux), il est impossible de ne pas reconnaître l’immense qualité des smartphones Apple, toujours proches de la perfection. La plus grande force de l’iPhone 16 Pro Max n’est pas la plus sexy, puisqu’il s’agit de sa nouvelle conception interne pour gérer la température. En résulte un appareil qui ne surchauffe plus en main, avec une autonomie plus grande. Ses nouvelles bordures sont également très plaisantes, tandis que sa puce A18 Pro marque un vrai bond en avant. Sans Apple Intelligence, l’iPhone 16 Pro Max manque de nouveautés en France. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de lui accorder un 8 sur 10, en espérant pouvoir remonter sa note à 9 sur 10 une fois qu’Apple clarifiera sa position. Il devrait néanmoins ravir les personnes à la recherche du meilleur smartphone, si elles sont prêtes à débloquer un tel budget.

