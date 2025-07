Lecture Zen Résumer l'article

Depuis GPT-2 en 2019, OpenAI ne publie plus que des modèles propriétaires utilisables depuis son API. Selon The Verge, l’annonce d’un nouveau modèle utilisable par tous, y compris localement, est prévue la semaine prochaine.

Face à Mistral, DeepSeek, Meta (Llama) ou encore Google (avec les modèles Gemma), OpenAI veut redevenir un géant des modèles ouverts. L’entreprise de Sam Altman, initialement fondée en tant que laboratoire de recherche, a pivoté vers les modèles propriétaires peu après 2019. Toutes ses nouvelles publications lui appartiennent, sans possibilité de modifier le modèle ou de l’exécuter localement. OpenAI s’était même exprimé contre l’open source en 2023, en expliquant vouloir se concentrer sur le développement de ChatGPT.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Après des GPT-3, GPT-3.5, GPT-4, GPT-4o, o1, o3 et o4-mini propriétaires, et en attendant un GPT-5 qui devrait aussi l’être, OpenAI avait promis en avril 2025 que son entreprise publierait un modèle open source « meilleur que tout modèle open source actuellement disponible ». Face à la montée de DeepSeek et de Mistral, l’entreprise américaine veut proposer une alternative aux développeurs.

OpenAI va lancer un modèle open source la semaine prochaine

Selon The Verge, un modèle ouvert d’OpenAI sera publié sur les serveurs de Microsoft Azure la semaine prochaine (en plus des serveurs d’OpenAI et de la plateforme Hugging Face). Les personnes et les entreprises qui le souhaitent pourront le télécharger pour l’exécuter localement. Une petite révolution pour OpenAI qui n’a plus rien sortir de similaire depuis l’explosion de ChatGPT. On peut imaginer qu’il y aura sans doute plusieurs versions avec différents nombres de paramètres.

Des logiciels comme LM Studio peuvent faire tourner un LLM localement sur Mac. // Source : LM Studio

Grâce à ce modèle ouvert, un gouvernement qui souhaite utiliser le talent de ChatGPT pourra le faire sans partager la moindre donnée avec l’entreprise. Même chose pour un service client d’une grande marque, qui pourrait créer son propre modèle en récupérant les travaux d’OpenAI. Chaque personne pourra exécuter sa propre version du modèle, à condition de posséder un ordinateur performant. Numerama avait fait l’essai avec Gemma (Google), Llama (Meta) et DeepSeek sur un Mac Studio : tout fonctionait parfaitement.

Selon The Verge, ce LLM pourrait être une version open source d’o3-mini. Il s’agirait donc d’un modèle de raisonnement comparable à DeepSeek-R1, considéré comme le meilleur aujourd’hui. Il sera intéressant de voir ce qu’en feront les autres développeurs, comme Perplexity qui adapte souvent les modèles ouverts des autres à son moteur de recherche. Il ne s’agirait néanmoins pas d’un modèle open source à part entière : certains paramètres seront publics, d’autres non. D’autres sources sur Twitter parient sur un lancement le jeudi 17 juillet.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama